Китайского конкурента Toyota Alphard разрешили продавать в России
Николай Андреев
В открытой базе Росстандарта появились сертификационные документы на минивэн GAC GN8. Они разрешают продажу модели на российском рынке.
По размерам GAC GN8 сопоставим с Toyota Alphard. Длина китайского минивэна составляет 5066 миллиметров, ширина — 1923 мм, а высота — 1822 мм. Колёсная база равна 3000 мм. Диаметр колёсных дисков — 17 или 18 дюймов.
GAC GN8 получил семиместную конфигурацию салона с двумя раздельными креслами на втором ряду и диваном на третьем. В списке базового оснащения значатся три подушки безопасности (боковая для пассажира — опция), система стабилизации и датчики давления в шинах.
Как и кроссовер GAC GS8, который уже продаётся в России, минивэн оснащён двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 190 л.с. (300 Н·м), рассчитанной на использование бензина
АИ-92.Двигатель идёт в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод — только передний.
Дата официального начала продаж GAC GN8 и цены пока не объявлены. Для сравнения, кроссовер GS8 стоит минимум 1 898 000 рублей, а 300-сильный Toyota Alphard — 4 514 000 рублей.