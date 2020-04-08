Китайского конкурента Toyota Alphard разрешили продавать в России

По размерам GAC GN8 сопоставим с Toyota Alphard. Длина китайского минивэна составляет 5066 милли­­метров, ширина — 1923 мм, а высота — 1822 мм. Колёсная база равна 3000 мм. Диаметр колёсных дисков — 17 или 18 дюймов.

GAC GN8 получил семиместную конфигу­рацию салона с двумя раздель­ными креслами на втором ряду и диваном на третьем. В списке базового оснащения значатся три подушки безопас­ности (боковая для пассажира — опция), система стабили­зации и датчики давления в шинах.