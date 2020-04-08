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Китайского конкурента Toyota Alphard разрешили продавать в России

Новости

Николай Андреев

В открытой базе Росстандарта появились сертификационные документы на минивэн GAC GN8. Они разрешают продажу модели на российском рынке.

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  • По размерам GAC GN8 сопоставим с Toyota Alphard. Длина китайского минивэна составляет 5066 милли­­метров, ширина — 1923 мм, а высота — 1822 мм. Колёсная база равна 3000 мм. Диаметр колёсных дисков — 17 или 18 дюймов.

  • GAC GN8 получил семиместную конфигу­рацию салона с двумя раздель­ными креслами на втором ряду и диваном на третьем. В списке базового оснащения значатся три подушки безопас­ности (боковая для пассажира — опция), система стабили­зации и датчики давления в шинах.

  • Как и кроссовер GAC GS8, который уже продаётся в России, минивэн оснащён двух­литровой бензиновой «турбо­четвёркой» мощностью 190 л.с. (300 Н·м), рассчитан­ной на использо­вание бензина АИ-92. Двигатель идёт в паре с шести­ступен­чатым «автоматом» Aisin. Привод — только передний.

Дата офици­ального начала продаж GAC GN8 и цены пока не объявлены. Для срав­нения, кроссовер GS8 стоит минимум 1 898 000 рублей, а 300-сильный Toyota Alphard — 4 514 000 рублей.

Минивэн или большой кроссовер?

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