Китайцы везут в Детройт «гиперсовременный» минивэн
Марка GAC опубликовала тизер концепта под названием Entranze, который дебютирует на автосалоне в Детройте. Речь идёт о большом семейном автомобиле, который представляет собой либо минивэн, либо большой семиместный кроссовер – точно пока неизвестно.
-
Технической информации об автомобиле тоже нет, а на тизере показали только кормовую часть прототипа. Объявлено лишь, что это электромобиль, оборудованный системой автопилотирования.
Сами китайцы называют Entranze «гиперсовременным семейным автомобилем» со множеством интеллектуальных систем. Прототип разрабатывался специалистами Центра передового дизайна GAC в Лос-Анджелесе.
В прошлом году на автосалоне в Детройте компания GAC показала концепт двухдверного кроссовера Enverge, рассчитанного на молодую аудиторию. Его электрическая силовая установка выдает 240 л.с., до сотни автомобиль разгоняется за 4,5 секунды, а дальность хода составляет 590 километров.