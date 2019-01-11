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Китайцы везут в Детройт «гиперсовременный» минивэн

Новости

Марка GAC опубликовала тизер концепта под названием Entranze, который дебютирует на автосалоне в Детройте. Речь идёт о большом семейном автомобиле, который представляет собой либо минивэн, либо большой семиместный кроссовер – точно пока неизвестно.

  • Технической информации об автомобиле тоже нет, а на тизере показали только кормовую часть прототипа. Объявлено лишь, что это электромобиль, оборудованный системой автопилотирования.

  • Сами китайцы называют Entranze «гиперсовременным семейным автомобилем» со множеством интеллектуальных систем. Прототип разрабатывался специалистами Центра передового дизайна GAC в Лос-Анджелесе.

  • В прошлом году на автосалоне в Детройте компания GAC показала концепт двухдверного кроссовера Enverge, рассчитанного на молодую аудиторию. Его электрическая силовая установка выдает 240 л.с., до сотни автомобиль разгоняется за 4,5 секунды, а дальность хода составляет 590 километров.

GAC Enverge

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