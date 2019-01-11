Китайцы везут в Детройт «гиперсовременный» минивэн

Технической информации об автомобиле тоже нет, а на тизере показали только кормовую часть прототипа. Объявлено лишь, что это электромобиль, оборудованный системой автопилотирования.

Сами китайцы называют Entranze «гиперсовременным семейным автомобилем» со множеством интеллектуальных систем. Прототип разрабатывался специалистами Центра передового дизайна GAC в Лос-Анджелесе.