В Китае представили футуристичный концепт, напоминающий гостиную на колёсах: с автопилотом и «угловым» диваном

Китайская корпорация GAC Group представила на автосалоне в Гуанчжоу необычный концепт-кар Emkoo. Несмотря на общую футуристичность облика, производитель намерен довести этот проект до серийной стадии уже в четвёртом квартале 2022 года, пишет AutoHome. Для этого GAC предлагает потенциальным покупателям поделиться своими идеями о том, как может выглядеть окончательный продукт.