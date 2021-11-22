В Китае представили футуристичный концепт, напоминающий гостиную на колёсах: с автопилотом и «угловым» диваном

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Компания GAC представила электрокроссовер с запасом хода в тысячу километров
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Китайская корпорация GAC Group представила на автосалоне в Гуанчжоу необычный концепт-кар Emkoo. Несмотря на общую футуристичность облика, производитель намерен довести этот проект до серийной стадии уже в четвёртом квартале 2022 года, пишет AutoHome. Для этого GAC предлагает потенциальным покупателям поделиться своими идеями о том, как может выглядеть окончательный продукт.
Последней серийной новинкой марки для домашнего рынка стала обновлённая версия большого кроссовера, который в России известен под именем GAC GS8. Новый вседорожник оказался современнее, мощнее и при этом дешевле своего российского коллеги.