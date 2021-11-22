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В Китае представили футуристичный концепт, напоминающий гостиную на колёсах: с автопилотом и «угловым» диваном

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Дмитрий Елизаров

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Китайская корпорация GAC Group представила на автосалоне в Гуанчжоу необычный концепт-кар Emkoo. Несмотря на общую футуристичность облика, производитель намерен довести этот проект до серийной стадии уже в четвёртом квартале 2022 года, пишет AutoHome. Для этого GAC предлагает потенциальным покупателям поделиться своими идеями о том, как может выглядеть окончательный продукт.

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  • GAC Enkoo призван продемонстрировать мысли дизайнеров GAC о том, как мог бы выглядеть автомобиль будущего. Концепт-кар похож на нечто среднее между спорткупе и внедорожником, отличается необычным силуэтом с визуально подчёркнутой задней частью, эффектной радиаторной решёткой и закрытыми колёсными арками.
  • Enkoo лишён средних стоек кузова, при этом распашные двери сопровождаются ещё и откидывающейся частью крыши. В интерьере установлены одно водительское кресло и диван, «опоясывающий» часть салона по периметру. Необычное оформление панелей салона изнутри, по заявлению дизайнеров, вдохновлено ударной волной, возникающей при преодолении звукового барьера.
  • О том, какой силовой установкой оснащён концепт, ничего не сообщается, хотя издание уточняет, что марка GAC планирует разивать свою модельную линейку в гибридном и электрическом направлениях. Серийная версия Enkoo должна получить ещё и продвинутый автопилот на базе трёх лидаров и трёх десятков прочих датчиков, набор интеллектуальных онлайн-сервисов и высокопроизводительные процессоры для управления бортовой электроникой.

Последней серийной новинкой марки для домашнего рынка стала обновлённая версия большого кроссовера, который в России известен под именем GAC GS8. Новый вседорожник оказался современнее, мощнее и при этом дешевле своего российского коллеги.

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