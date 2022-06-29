Бренд GAC показал роскошный водородный минивэн с кофейным столиком в салоне

Передние кресла могут поворачиваться вокруг своей оси. В этом случае их пассажиры оказываются обращены лицами к обитателям заднего дивана, «опоясывающего» тыльную сторону салона. Сам Green Space, очевидно, переходит в беспилотный режим. В багажник, судя по фотографиям, интегрирован ещё один диван, откидывающийся при открытии двери. Его можно использовать, к примеру, для наблюдения за природой.