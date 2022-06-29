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Бренд GAC показал роскошный водородный минивэн с кофейным столиком в салоне

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Дмитрий Елизаров

Китайская компания GAC представила концепт роскошного минивэна Green Space. Название подчёркивает как экологичную природу новинки (она оснащена водородным приводом), так и организацию внутреннего пространства. Как пишет AutoHome, салон вэна имеет только два кресла и огромный диван вокруг кофейного столика. Кроме того, на Green Space реализована новая концепция радиаторной решётки в стиле водопада.

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  • Решётка стала основным формообразующим элементом передней части вэна. Она состоит из множества вертикальных ламелей, между которыми имеется свободное пространство. При этом каждая планка наделена собственной диодной подсветкой: это позволяет создавать анимированные эффекты.
  • Передние двери у Green Space обычные, а задние боковые открываются вверх в стиле «крыло чайки». Видимых ручек у минивэна нет, как и боковых зеркал: его облик подчинён желанию максимально снизить сопротивление воздуха.
  • Передние кресла могут поворачиваться вокруг своей оси. В этом случае их пассажиры оказываются обращены лицами к обитателям заднего дивана, «опоясывающего» тыльную сторону салона. Сам Green Space, очевидно, переходит в беспилотный режим. В багажник, судя по фотографиям, интегрирован ещё один диван, откидывающийся при открытии двери. Его можно использовать, к примеру, для наблюдения за природой.
  • Технические характеристики Green Space не раскрываются. В GAC заявили, что некоторые стилистические решения, реализованные на концепте, в будущем применят на серийных моделях.

Ранее компания демонстрировала схожий концепт, но выполненный как легковой седан. GAC Time также имел очень обтекаемый силуэт и большой диван в задней части салона.

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