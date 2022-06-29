Бренд GAC показал роскошный водородный минивэн с кофейным столиком в салоне

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Дмитрий Елизаров
Китайская компания GAC представила концепт роскошного минивэна Green Space. Название подчёркивает как экологичную природу новинки (она оснащена водородным приводом), так и организацию внутреннего пространства. Как пишет AutoHome, салон вэна имеет только два кресла и огромный диван вокруг кофейного столика. Кроме того, на Green Space реализована новая концепция радиаторной решётки в стиле водопада.
Ранее компания демонстрировала схожий концепт, но выполненный как легковой седан. GAC Time также имел очень обтекаемый силуэт и большой диван в задней части салона.