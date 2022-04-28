Компания GAC показала спортивный кроссовер Emkoo для молодёжи

Характеристики силовых установок пока не раскрыты, но вариантов будет три. Турбомотор 1.5 сочетается с 7‑ступенчатым преселективным «роботом», двухлитровый

— с 8‑диапазонным «автоматом»

Aisin

. В третьей версии применяется гибридная система на основе атмосферника 2.0 с вариатором Toyota с механической первой передачей.