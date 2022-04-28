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Компания GAC показала спортивный кроссовер Emkoo для молодёжи

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Кирилл Малышев

Китайская компания GAC дополнила свой модельный ряд кроссовером Trumpchi Emkoo. Модель со спортивным дизайном должна привлечь молодёжь, в отличие от «традиционной» гаммы вседорожников с индексами GS.

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  • Фактически это аналог модели GS4, но в принципиально иной стилистике. Обе машины роднят модульная платформа GPMA и длина около 4,5 метра. Несмотря на отсутствие полного привода, задняя подвеска у Emkoo многорычажная.
  • В оснащение модели входят панорамная крыша (но она не открывается), 19-дюймовые колёса, утопленные дверные ручки, выдвигающиеся на электроприводах. Внутренние дверные ручки тоже оригинальные: их нужно тянуть не на себя, а вверх.
  • Передняя панель полностью лишена физических клавиш. Управление всеми функциями сосредоточено в большом мультимедийном дисплее на операционной системе Adigo 5.0 с чипом Qualcomm Snapdragon 8155. Есть проекционный экран и фоновая подсветка интерьера. Производитель аудиосистемы необычен для автопрома: это Yamaha.
  • Характеристики силовых установок пока не раскрыты, но вариантов будет три. Турбомотор 1.5 сочетается с 7‑ступенчатым преселективным «роботом», двухлитровый — с 8‑диапазонным «автоматом» Aisin. В третьей версии применяется гибридная система на основе атмосферника 2.0 с вариатором Toyota с механической первой передачей.

GAC Trumpchi Emkoo поступит в продажу во второй половине года. На более отдалённую перспективу намекает концепт Time. Это почти однообъёмный седан с электроприводом и автопилотом. У него необычно оформленный салон с угловым диваном, как в гостиной.

А вы делите машины по нацеленности на разный возраст?

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