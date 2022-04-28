Компания GAC показала спортивный кроссовер Emkoo для молодёжи

- Фактически это аналог модели GS4, но в принципиально иной стилистике. Обе машины
роднят модульная платформа GPMA и длина около 4,5 метра. Несмотря на отсутствие полного привода, задняя
подвеска у Emkoo многорычажная.
- В оснащение модели входят панорамная крыша (но
она не открывается), 19-дюймовые колёса, утопленные дверные ручки,
выдвигающиеся на электроприводах. Внутренние дверные ручки тоже оригинальные:
их нужно тянуть не на себя, а вверх.
- Передняя панель полностью лишена физических клавиш.
Управление всеми функциями сосредоточено в большом мультимедийном дисплее на операционной
системе Adigo 5.0 с чипом Qualcomm Snapdragon 8155. Есть проекционный экран и фоновая подсветка интерьера. Производитель аудиосистемы необычен для автопрома:
это Yamaha.
- Характеристики силовых установок пока не
раскрыты, но вариантов будет три. Турбомотор 1.5 сочетается с 7‑ступенчатым
преселективным «роботом», двухлитровый — с
8‑диапазонным «автоматом» Aisin. В третьей версии применяется гибридная система на основе атмосферника
2.0 с вариатором Toyota с механической первой передачей.
GAC Trumpchi Emkoo поступит в продажу во второй половине года. На более
отдалённую перспективу намекает концепт Time. Это почти однообъёмный седан с
электроприводом и автопилотом. У него необычно оформленный салон с угловым
диваном, как в гостиной.