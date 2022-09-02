Компания GAC обновила оба кроссовера GS4, которые на самом деле разные модели

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В Россию впервые за полгода привезли кроссоверы GAC GS5
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Кирилл Малышев
Компания GAC провела рестайлинг сразу двум кроссоверам GS4, обычному и Plus-версии. Несмотря на общность названия, по своей сути это совсем разные машины на разных платформах.
Ранее марка GAC запустила продажи молодёжного кроссовера Emkoo. Стильный снаружи и внутри, с дисплеем на 14,6 дюйма и тремя вариантами силовых установок (включая гибридную), новичок стоит немногим дороже модели GS4 Plus.