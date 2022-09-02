Компания GAC обновила оба кроссовера GS4, которые на самом деле разные модели

GS

4

Plus

даёт выбор из двух турбомоторов: 169-сильного объёмом 1,5 литра и 252-сильного на 2.0. Полный привод не предусмотрен. Машина обойдётся в сумму от 1,1 миллиона до 1,3 миллиона рублей.