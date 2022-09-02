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Компания GAC обновила оба кроссовера GS4, которые на самом деле разные модели
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Кирилл Малышев

Компания GAC провела рестайлинг сразу двум кроссоверам GS4, обычному и Plus-версии. Несмотря на общность названия, по своей сути это совсем разные машины на разных платформах.

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GAC GS4

  • Обычному GS4 изменили узор решётки радиатора и передний бампер. По части силовых установок никаких изменений нет. Турбомотор 1.5 отдачей 169 сил работает с механической коробкой или преселективным «роботом». Привод колёс — только передний.
  • Портал Autohome уточняет, что есть изменения в оснащении. Например, улучшена картинка с камер кругового обзора, появилась вентиляция водительского кресла. GAC GS4 стоит в Китае в пересчёте на российскую валюту от 1,05 миллиона до 1,15 миллиона.
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GAC GS4 Plus

  • GAC GS4 Plus внешне не дорабатывали. В салоне стала богаче выглядеть центральная консоль, где в едином блоке с медиадисплеем диагональю 10,1 дюйма теперь стоит 8-дюймовый тачскрин управления микроклиматом. Из новых опций модель получила вентиляцию водительского и электропривод пассажирского кресла, беспроводную зарядку смартфона. Селектор коробки передач превратился в электронный.
  • GS4 Plus даёт выбор из двух турбомоторов: 169-сильного объёмом 1,5 литра и 252-сильного на 2.0. Полный привод не предусмотрен. Машина обойдётся в сумму от 1,1 миллиона до 1,3 миллиона рублей.

Ранее марка GAC запустила продажи молодёжного кроссовера Emkoo. Стильный снаружи и внутри, с дисплеем на 14,6 дюйма и тремя вариантами силовых установок (включая гибридную), новичок стоит немногим дороже модели GS4 Plus.

Какой GS4 вам больше приглянулся?

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