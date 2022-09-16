Компания GAC представила электрический суперкар стоимостью 11 миллионов рублей

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Китайский электрокроссовер GAC Aion V сможет заряжаться за 8 минут
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Кирилл Малышев
Компания GAC представила ходовой прототип электрического суперкара Aion Hyper SSR. Он выйдет на рынок под суббрендом Aion в конце 2023 года. Стартовая цена — 1,28 миллиона юаней (11 миллионов рублей).
Автомобили GAC не первый год входят в китайские рейтинги наиболее надёжных машин. В самом свежем они заняли среди своих земляков второе место, разделив его с Chery. А минимальное число поломок показал Changan.