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Компания GAC представила электрический суперкар стоимостью 11 миллионов рублей
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Кирилл Малышев

Компания GAC представила ходовой прототип электрического суперкара Aion Hyper SSR. Он выйдет на рынок под суббрендом Aion в конце 2023 года. Стартовая цена — 1,28 миллиона юаней (11 миллионов рублей).

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  • Кузов Aion Hyper SSR длиной 4538 миллиметров и шириной 1988 миллиметров изготовлен из углепластика. Двери подъёмные, с электроприводом.
  • На снимках двухместного кокпита видна приборная панель с медиадисплеем на 14,6 дюйма и компактной цифровой приборкой, на которую нужно смотреть поверх руля. Физических кнопок на передней панели нет. Руль выполнен в необычной прямоугольной форме.
  • Про базовую версию известна только динамика: 2,3 секунды до 96 км/ч. Над ней расположится четырёхмоторное исполнение Ultimate мощностью 1225 л.с. Для него обещают разгон за 1,9 секунды. Такая машина обойдётся уже в 1,68 миллиона юаней (14,4 миллиона рублей). Другие подробности будут ближе к старту продаж, намеченному на октябрь 2023 года.

Автомобили GAC не первый год входят в китайские рейтинги наиболее надёжных машин. В самом свежем они заняли среди своих земляков второе место, разделив его с Chery. А минимальное число поломок показал Changan.

Сумеют китайцы потеснить Ferrari?

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