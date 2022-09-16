Компания GAC представила электрический суперкар стоимостью 11 миллионов рублей

Про базовую версию известна только динамика: 2,3 секунды до 96 км/ч. Над ней расположится четырёхмоторное исполнение

Ultimate

мощностью 1225 л.с. Для него обещают разгон за 1,9 секунды. Такая машина обойдётся уже в 1,68 миллиона юаней (14,4 миллиона рублей). Другие подробности будут ближе к старту продаж, намеченному на октябрь 2023 года.