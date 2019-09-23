Гелик сравнили в дрэге с кроссоверами Alfa Romeo и Jaguar

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Дрэг по полю: «Гелик» против Porsche Cayenne Turbo и Range Rover Sport SVR
Посмотрите, как пикап движется назад, когда на самом деле едет вперёд
Николай Андреев
Канал Carwow провёл очередной дрэг-заезд с 585-сильным внедорожником Mercedes-AMG G 63 в главной роли. На этот раз в качестве соперников ему подобрали тоже мощные и не менее красные кроссоверы: 510-сильный Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и 550-сильный Jaguar
Помимо гонки по прямой, автомобилям устроили проверку на разгон с ходу (с