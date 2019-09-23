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Гелик сравнили в дрэге с кроссоверами Alfa Romeo и Jaguar

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Николай Андреев

Канал Carwow провёл очередной дрэг-заезд с 585-сильным внедорожником Mercedes-AMG G 63 в главной роли. На этот раз в качестве соперников ему подобрали тоже мощные и не менее красные кроссоверы: 510-сильный Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и 550-сильный Jaguar F-Pace SVR.

See how you can be part of carwow: http://bit.ly/carwow-crowdfunding1. Capital at Risk. It's time for our latest SUV drag race! The three contenders Mat's brought together this week are the Jaguar F-Pace SVR, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio and Mercedes-AMG G63! But which of these big beasts do you think will come out on top? Stick with Mat for the race and find out! Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES

Помимо гонки по прямой, автомобилям устроили проверку на разгон с ходу (с 80 км/ч) и на экстренное торможение с 70 миль в час (113 км/ч).

Кто ваш фаворит?

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