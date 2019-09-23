Гелик сравнили в дрэге с кроссоверами Alfa Romeo и Jaguar

Канал Carwow провёл очередной дрэг-заезд с 585-сильным внедорожником Mercedes-AMG G 63 в главной роли. На этот раз в качестве соперников ему подобрали тоже мощные и не менее красные кроссоверы: 510-сильный Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и 550-сильный Jaguar F-Pace SVR.