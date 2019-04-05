Гелик против Audi RS3 и Porsche 718 Cayman? Да!

Среди них Гелик является самым мощным – его четырёхлитровый V8 выдаёт 585 лошадиных сил. При этом он и очень тяжёлый – 2560 килограммов. Audi RS3 более чем на тонну легче. Он оснащается «турбопятёркой» 2.5 мощностью 400 л.с. Porsche 718 Cayman GTS оказался самым лёгким – всего 1480 килограммов. Купе укомплектовано 365-сильным «оппозитником» 2.5 с турбиной.