Тест роскошного пикапа GMC: в России такие не водятся. Почти

Гелик против Audi RS3 и Porsche 718 Cayman? Да!

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Николай Андреев

Британское издание Top Gear выставило на гонку по прямой внедорожник Mercedes-AMG G 63, хот-хэтч Audi RS3 и купе Porsche 718 Cayman GTS. При столь разношёрстной группе результаты заезда точно будут неожиданными…

The Porsche Cayman GTS and the Audi RS3, both very quick. But can either cope with a two and a half tonne off-roader Mercedes-AMG G63? Subscribe to Top Gear for more videos: http://bit.ly/SubscribeToTopGear WATCH MORE TOP GEAR: Mercedes: http://bit.ly/TG-Mercedes Porsche: http://bit.ly/TG-Porsche Drag Races: http://bit.ly/TGDragRaces MORE ABOUT TOP GEAR: Want to watch a bit of Top Gear on the internet? Welcome to the most comprehensive collection of official clips you'll find on YouTube. Whether you're searching for a caravan challenge, Ken Block in the Hoonicorn, cars versus fighter jets, Stig power laps or the latest Chris Harris Drives, you can find all the iconic films here. Make sure you're subscribed to the official Top Gear YouTube channel: http://bit.ly/SubscribeToTopGear This is a channel from BBC Studios, who help fund new BBC programmes.

Среди них Гелик является самым мощным – его четырёхлитровый V8 выдаёт 585 лошадиных сил. При этом он и очень тяжёлый – 2560 килограммов. Audi RS3 более чем на тонну легче. Он оснащается «турбопятёркой» 2.5 мощностью 400 л.с. Porsche 718 Cayman GTS оказался самым лёгким – всего 1480 килограммов. Купе укомплектовано 365-сильным «оппозитником» 2.5 с турбиной.

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