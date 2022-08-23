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«G» значит «грязно». Фотопост с очень грязными Геликами
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Константин Новацкий

О том, как и для чего рождался легендарный G-ваген, мы часто рассуждаем в неподходящие моменты: на парковках элитных ЖК, стоя в пробке по пути на работу или в ожидании, пока мойщик вытрет и наполирует украшенный карбоном кузов. Вездеходные корни G-класса стали усилителем бренда, поводом для гордости и аргументом в кофейно-пиджачных спорах с коллегами. Но лишь горстка обладателей Геликов реально знакома с неасфальтовым потенциалом своих автомобилей. И чашке офисного латте они предпочитают кое-что покрепче!

Если углепластик, наддув и спортивные колёса превращают мерседесовский внедорожник в буйного зверя, то блокировки, наборы для прокачки подвесок и стальная защита позволяют раскрыть новые грани таланта. Но и без допинга в виде мудрёных финтифлюшек Гелики спокойно забираются туда, где барахлит Сеть и воют волки. Этот факт можно принять как должное, а можно проверить в любой подходящий момент. Так же, как сделали люди на фотографиях ниже.

Фото: Keno ZacheNiklas SiemensBrandon LimRam ShrikhandeJenny CremerLukas Magerl[zerone] group, carscoops.com, Pinterest, из открытых источников

И всё же: что больше подходит G-классу?

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