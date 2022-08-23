«G» значит «грязно». Фотопост с очень грязными Геликами

О том, как и для чего рождался легендарный G-ваген, мы часто рассуждаем в неподходящие моменты: на парковках элитных ЖК, стоя в пробке по пути на работу или в ожидании, пока мойщик вытрет и наполирует украшенный карбоном кузов. Вездеходные корни G-класса стали усилителем бренда, поводом для гордости и аргументом в кофейно-пиджачных спорах с коллегами. Но лишь горстка обладателей Геликов реально знакома с неасфальтовым потенциалом своих автомобилей. И чашке офисного латте они предпочитают кое-что покрепче!