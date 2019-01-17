Новый кроссовер Geely – построен на агрегатах Volvo, но похож на BMW X4

В сети появились фотографии нового кроссовера от Geely, который пока известен под рабочим названием FY11. На снимках изображена спортивная версия модели, а у базового исполнения будет не такой агрессивный обвес и более скромные колёсные диски.

По очертаниям кузова и отдельным элементам дизайна новинка очень схожа с BMW X4, хотя в самой компании больше говорят про решетку радиатора в виде «концентрической вселенной» и задние фонари, которые создавались с оглядкой на веер.