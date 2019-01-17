Во Франции нашли огромную коллекцию заброшенных раритетов

Новый кроссовер Geely – построен на агрегатах Volvo, но похож на BMW X4

Новости

В сети появились фотографии нового кроссовера от Geely, который пока известен под рабочим названием FY11. На снимках изображена спортивная версия модели, а у базового исполнения будет не такой агрессивный обвес и более скромные колёсные диски. 

По очертаниям кузова и отдельным элементам дизайна новинка очень схожа с BMW X4, хотя в самой компании больше говорят про решетку радиатора в виде «концентрической вселенной» и задние фонари, которые создавались с оглядкой на веер.

Над обликом кроссовера работало Шанхайское дизайн-бюро компании под руководством Питера Хорбери, который до этого много лет работал в Volvo – его последним проектом для шведской компании стал хэтчбек V40.

Купеобразный кроссовер – первая модель Geely, построенная на платформе CMA, которая лежит в основе Volvo XC40. Длина автомобиля составляет 4650 миллиметров, колесная база – 2700 миллиметров. В моторной гамме ожидаются турбированные двигатели, позаимствованные, опять же, у Volvo: полуторалитровый мощностью 177 л.с. и двухлитровый мощностью 238 л.с. (350 Нм). Оба двигателя работают в паре с преселективным роботом.

Официальная премьера кроссовера состоится в ближайшее время, а в течение года начнутся и её продажи на китайском рынке.

Похож на BMW X4, правда ведь?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение