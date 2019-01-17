Новый кроссовер Geely – построен на агрегатах Volvo, но похож на BMW X4
В сети появились фотографии нового кроссовера от Geely, который пока известен под рабочим названием FY11. На снимках изображена спортивная версия модели, а у базового исполнения будет не такой агрессивный обвес и более скромные колёсные диски.
По очертаниям кузова и отдельным элементам дизайна новинка очень схожа с BMW X4, хотя в самой компании больше говорят про решетку радиатора в виде «концентрической вселенной» и задние фонари, которые создавались с оглядкой на веер.
Над обликом кроссовера работало Шанхайское дизайн-бюро компании под руководством Питера Хорбери, который до этого много лет работал в Volvo – его последним проектом для шведской компании стал хэтчбек V40.
Купеобразный кроссовер – первая модель Geely, построенная на платформе CMA, которая лежит в основе Volvo XC40. Длина автомобиля составляет 4650 миллиметров, колесная база – 2700 миллиметров. В моторной гамме ожидаются турбированные двигатели, позаимствованные, опять же, у Volvo: полуторалитровый мощностью 177 л.с. и двухлитровый мощностью 238 л.с. (350 Нм). Оба двигателя работают в паре с преселективным роботом.
Официальная премьера кроссовера состоится в ближайшее время, а в течение года начнутся и её продажи на китайском рынке.