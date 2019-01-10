Переднеприводный Corvette для зимней езды. Да, бывает и такое!
В экспозиции американского музея Chevrolet Corvette скоро появится новый интереснейший экспонат. Речь идет о единственном в мире (по крайней мере, из известных) Корвете с передним приводом.
Своим появлением он обязан инженеру из Нью-Йорка по имени Джон Джакоби, который захотел построить идеальную машину для зимы. В его представлении это означает стеклопластиковый кузов (чтобы не гнил от сырости и дорожных реагентов) и передний привод (Джон считал, что на скользком покрытии именно с ним легче всего управляться).
Он купил на разборке кузов от Chevrolet Corvette 1979 года и «поженил» его с переднеприводным шасси Cadillac Eldorado того же возраста. Для этого раму пришлось укоротить на сорок сантиметров, полностью переделать лонжероны и подвеску.
Под капотом установлен 5,7-литровый двигатель Oldsmobile в паре с трёхступенчатым автоматом THM325, для которого фактически с нуля была собрана система охлаждения. Из-за переднего привода мотор сильно смещён вперёд, а для нормального охлаждения в капоте пришлось прорезать воздухозаборник.
Постройка автомобиля заняла пять лет. Ещё три года ушли на то, чтобы его легализовать: у купленного кузова оказался перебит VIN-код. Тем не менее, в 1993 году Джон сумел поставить машину на учёт как самоделку и ездил на ней каждый день. В апреле 2018 года изобретатель скончался, а Corvette, согласно его воле, был передан в музей.