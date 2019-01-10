Переднеприводный Corvette для зимней езды. Да, бывает и такое!

В экспозиции американского музея Chevrolet Corvette скоро появится новый интереснейший экспонат. Речь идет о единственном в мире (по крайней мере, из известных) Корвете с передним приводом.

Своим появлением он обязан инженеру из Нью-Йорка по имени Джон Джакоби, который захотел построить идеальную машину для зимы. В его представлении это означает стеклопластиковый кузов (чтобы не гнил от сырости и дорожных реагентов) и передний привод (Джон считал, что на скользком покрытии именно с ним легче всего управляться).