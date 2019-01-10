Ford разработал симулятор потных ягодиц

Переднеприводный Corvette для зимней езды. Да, бывает и такое!

Новости

В экспозиции американского музея Chevrolet Corvette скоро появится новый интереснейший экспонат. Речь идет о единственном в мире (по крайней мере, из известных) Корвете с передним приводом.

Своим появлением он обязан инженеру из Нью-Йорка по имени Джон Джакоби, который захотел построить идеальную машину для зимы. В его представлении это означает стеклопластиковый кузов (чтобы не гнил от сырости и дорожных реагентов) и передний привод (Джон считал, что на скользком покрытии именно с ним легче всего управляться).

Он купил на разборке кузов от Chevrolet Corvette 1979 года и «поженил» его с переднеприводным шасси Cadillac Eldorado того же возраста. Для этого раму пришлось укоротить на сорок сантиметров, полностью переделать лонжероны и подвеску.

Под капотом установлен 5,7-литровый двигатель Oldsmobile в паре с трёхступенчатым автоматом THM325, для которого фактически с нуля была собрана система охлаждения. Из-за переднего привода мотор сильно смещён вперёд, а для нормального охлаждения в капоте пришлось прорезать воздухозаборник.

Постройка автомобиля заняла пять лет. Ещё три года ушли на то, чтобы его легализовать: у купленного кузова оказался перебит VIN-код. Тем не менее, в 1993 году Джон сумел поставить машину на учёт как самоделку и ездил на ней каждый день. В апреле 2018 года изобретатель скончался, а Corvette, согласно его воле, был передан в музей.

Corvette с передним приводом – это...

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение