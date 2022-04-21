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Футуристичный кроссовер GAC Emkoo станет серийным 26 апреля

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Дмитрий Елизаров

Китайская компания GAC опубликовала первые изображения нового кроссовера. Как пишет AutoHome, вседорожник назовут Emkoo: в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу GAC под этим же названием представляла футуристичный вседорожный концепт. Полностью рассекретить GAC Emkoo производитель планирует 26 апреля.

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  • Судя по первым изображениям, внешне серийный кроссовер и концепт-кар будут роднить оригинальное угловатое оформление передней части с характерной L‑образной оптикой и такая же угловатая корма с массивными стойками. Однако в целом облик серийного GAC Emkoo окажется заметно более традиционным, чем экстерьер концепт-кара, — к примеру, кроссовер не получит закрытых колёсных арок.
  • На скетчах просматриваются также четыре патрубка выхлопной системы и развитый диффузор, но на «живом» прототипе этих элементов не видно.
  • Подробных изображений интерьера пока нет. На двух обнародованных тизерах можно увидеть цилиндрические дефлекторы вентиляции в сочетании с медиаэкраном и элементы акустической системы, поставлять которую для Emkoo будет Yamaha.
  • На яркой камуфляжной плёнке, которой обтянут кузов прототипа, видна крупная надпись Hybrid. Это вся имеющаяся на данный момент информация о силовой установке кроссовера. О моторах осеннего концепт-кара тоже не сообщалось.

Концептуальный вседорожник отличался также необычным решением дверей, отсутствием средних стоек кузова и интерьером с единственным креслом. Прочим пассажирам предлагалось размещаться на диване, который «опоясывал» салон кроссовера изнутри по периметру.

Новое слово в китайском автодизайне?

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