Футуристичный кроссовер GAC Emkoo станет серийным 26 апреля

Судя по первым изображениям, внешне серийный кроссовер и концепт-кар будут роднить оригинальное угловатое оформление передней части с характерной L‑образной оптикой и такая же угловатая корма с массивными стойками. Однако в целом облик

серийного

GAC Emkoo окажется заметно более традиционным, чем экстерьер концепт-кара, — к примеру, кроссовер не получит закрытых колёсных арок.