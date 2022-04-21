Футуристичный кроссовер GAC Emkoo станет серийным 26 апреля

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Дмитрий Елизаров
Китайская компания GAC опубликовала первые изображения нового кроссовера. Как пишет AutoHome, вседорожник назовут Emkoo: в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу GAC под этим же названием представляла футуристичный вседорожный концепт. Полностью рассекретить GAC Emkoo производитель планирует 26 апреля.
Концептуальный вседорожник отличался также необычным решением дверей, отсутствием средних стоек кузова и интерьером с единственным креслом. Прочим пассажирам предлагалось размещаться на диване, который «опоясывал» салон кроссовера изнутри по периметру.