Футуристичный китайский седан Hiphi Z сфотографировали без камуфляжа

Внешне серийный седан очень похож на прошлогодний концептуальный прототип. Соответственно, не исключено, что и архитектуру салона он унаследует аналогичную. В этом случае в интерьере HiPhi Z появятся двухспицевый руль с сенсорной вставкой на ступице и роботизированный дисплей медиасистемы.

Он установлен на механическом подвесе и может как менять ориентацию ( с портретной на альбомную), так и выдвигаться вперёд. Кроме того, по данным издания, дисплей научат ещё и, например, покачиваться в такт звучащей музыке. Однако изображений интерьера серийного HiPhi Z пока не появилось.

Пока неизвестно, когда именно состоится официальная премьера HiPhi Z и какие силовые установки он получит. Компания уже начала поставки своей первой модели — кроссовера X, который также отличается нетривиальными дизайнерскими решениями, и моторы для седана может позаимствовать у него. Кроссовер в самой мощной модификации располагает 590-сильными электромоторами, разгоняющими 5,2-метровый вседорожник до 100 км/ч за 3,9 секунды.