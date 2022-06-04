Футуристичный китайский седан Hiphi Z сфотографировали без камуфляжа

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Дмитрий Елизаров
Пока неизвестно, когда именно состоится официальная премьера HiPhi Z и какие силовые установки он получит. Компания уже начала поставки своей первой модели — кроссовера X, который также отличается нетривиальными дизайнерскими решениями, и моторы для седана может позаимствовать у него. Кроссовер в самой мощной модификации располагает 590-сильными электромоторами, разгоняющими 5,2-метровый вседорожник до 100 км/ч за 3,9 секунды.