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Футуристичный китайский седан Hiphi Z сфотографировали без камуфляжа

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Дмитрий Елизаров

Стартап Human Horizons на данный момент тестирует свой футуристичный седан HiPhi Z в камуфляжной обёртке, но фотошпионы смогли получить доступ к серийной машине вообще без камуфляжа. Изображения необычного электрокара публикует AutoHome.

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  • Судя по всему, снимки сделаны на сборочной линии — вероятнее всего, на этапе контроля качества сборки. Об этом говорят как множество световых полос, окружающих автомобили, так и то, что на фотографии попало сразу несколько экземпляров HiPhi Z. О серийном характере автомобилей свидетельствуют, к примеру, традиционные боковые зеркала.
  • HiPhi Z будет отличаться одним из самых футуристичных кузовов в мире. Седан получил не только необычный силуэт и своеобразное оформление передней части, но и оригинальное решение кормы с интегрированным «спойлером», при этом заднее стекло, судя по всему, отсутствует полностью. Для серийных машин предложат аэродинамически оптимизированные колёсные диски и возможность окрасить кузов в несколько цветов.
  • Внешне серийный седан очень похож на прошлогодний концептуальный прототип. Соответственно, не исключено, что и архитектуру салона он унаследует аналогичную. В этом случае в интерьере HiPhi Z появятся двухспицевый руль с сенсорной вставкой на ступице и роботизированный дисплей медиасистемы.
  • Он установлен на механическом подвесе и может как менять ориентацию ( с портретной на альбомную), так и выдвигаться вперёд. Кроме того, по данным издания, дисплей научат ещё и, например, покачиваться в такт звучащей музыке. Однако изображений интерьера серийного HiPhi Z пока не появилось.

Пока неизвестно, когда именно состоится официальная премьера HiPhi Z и какие силовые установки он получит. Компания уже начала поставки своей первой модели — кроссовера X, который также отличается нетривиальными дизайнерскими решениями, и моторы для седана может позаимствовать у него. Кроссовер в самой мощной модификации располагает 590-сильными электромоторами, разгоняющими 5,2-метровый вседорожник до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Рискнули бы сесть в такое?

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