Вкалывают роботы: какими будут грузовики будущего
Александр Евдокимов
Эволюция современного грузового транспорта идёт примерно тем же путём, что и легкового: гаджетизация, автоматизация, электрификация… Но, разумеется, с поправкой на размер и грузовую специфику. Куда же двинется грузовой прогресс в обозримом будущем, каким видят автопроизводители трак завтрашнего дня и останется ли там место человеку? Разбираем основные концепции будущего на примерах от разных компаний.
Делай легче – грузи больше
Чем меньше снаряжённая масса грузовика или прицепа, тем выше грузоподъёмность в рамках разрешённой полной массы. Арифметика проста: больше увёз – больше заработал. Ради этого эволюция грузовой техники уже прошла путь от стали к применению сплавов алюминия (топливные баки, колёса, детали подвески и крепежа агрегатов) и стеклопластику, из которого сегодня делают капоты, обтекатели и панели кабин. В будущем производители видят ещё более широкое применение алюминия, а также композитов и даже карбона, который сейчас остаётся уделом суперкаров.
Причём легче и совершеннее становятся не только сами тягачи, но и то, что они таскают.
Аэродинамика как экономия
В издержках грузоперевозчика на долю постоянно дорожающего топлива приходится до 30 процентов расходов. Поэтому битва за снижение аппетита грузовика не прекратится и в будущем. Простая арифметика: снижение расхода топлива хотя бы на 1% имеет совсем разные масштабы для легковушки и грузовика, который потребляет в несколько раз больше горючего и легко накатывает за год сотню-другую тысяч километров. Минус 1 процент — это сэкономленные 300–500 литров топлива за год. Незначительная цифра для одного грузовика, но впечатляющая для крупного автопарка.
Поэтому конструкторы идут на всяческие ухищрения, лишь бы выжать ещё один процент экономии. Маловязкие масла, шины с пониженным сопротивлением качению и навесные агрегаты переменной производительности (масляные насосы, компрессоры пневмосистем, помпы, генераторы) есть уже сейчас. Дальше нас ждёт перевод приводов агрегатов с механического на электрический (компрессор кондиционера, усилители руля, муфты вентилятора двигателя и т.д.), уже случившийся в легковом секторе.
Но выжимать капли топлива из грузовиков с традиционными ДВС становится всё сложнее, зато в совершенствовании аэродинамики заложен очень большой резерв. Снижение на 2 процента лобового сопротивления даёт 1 процент экономии топлива. Попутно снижаются и выбросы выхлопных газов — а значит, и величина налогообложения. Поэтому концепты грузовиков будущего закованы в обтекатели с головы до пят, а кабины, кузова и прицепы имеют сложные аэродинамические обводы. Их выпуск пока ещё сдерживается сложностью производства и ценой ремонта, но особого выбора, похоже, у производителей нет: «зализанный» под леденец дизайн — неотвратимый завтрашний день брутальных грузовиков.
Впрочем, работать на аэродинамику в будущем также станут не только дизайнерские, но и технические и компоновочные решения. Например, на новом Mercedes-Benz Actros немцы первыми в мире заменили на серийном траке «лопухи» боковых зеркал на едва заметные «крылышки» с видеокамерами, что раньше применялось только на концептах. Наверняка в ближайшие несколько лет такое решение расползётся и по другим производителям.
Кроме того, по мнению производителей, грузовик будущего обойдётся без второго водителя – при развитии автоматизации вождения он просто не нужен. Выкидываем второе сиденье и одну спальную полку, сажаем водителя по центру — и получаем более обтекаемую и узкую конструкцию взамен нынешних угловатых кубических кабин. То, что казалось фантастическими проектами лет 10–20 назад, совсем скоро станет реальностью.
Прощай, ДВС?
Удавка экологических требований продолжает затягиваться на шее всех автопроизводителей. И впихивать нынешние ДВС во всё более жёсткие эконормы и повышать их топливную эффективность становится всё сложнее для инженеров и дороже для конечного потребителя. В ход идут самые современные технологии: сверхвысокое (более 2000 бар) давление подачи топлива, рециркуляция выхлопа, катализаторы, сажевые фильтры, впрыск мочевины… Поэтому фантазии автопроизводителей на тему будущего схожи: переход от привычного дизеля на гибриды, на чисто электрические варианты или экзотику вроде водородных силовых установок на топливных элементах.
Правда, гибриды пока ещё слишком сложны и дороги, отчего их экономическая эффективность до сих пор остаётся под вопросом. Размеры и вес батарей для электрогрузовиков всё ещё измеряются метрами и тоннами, требуя сети сверхмощных зарядок и по-прежнему проигрывая обычным ДВС по дальности хода. А водородомобили и их заправочная инфраструктура просто баснословно дороги.
Впрочем, производители уповают на прогресс в сфере технологий в будущем (как и производители легковых автомобилей, они тоже ждут новое поколение батарей, более лёгких и ёмких, а также налоговые льготы для «зелёного» транспорта).
А пока этого не случилось, некоторые делают ставку на более приземлённый и компромиссный вариант: двигатели, работающие не на солярке, а на более дешёвом (пока!) природном газе или биометане. Компания Iveco, например, заявляет, что у газового двигателя выбросы сажи меньше на 99%, а СО2 и NO2 – на 90–95%, если сравнивать с обычным дизелем. При этом средняя дальность хода остаётся сопоставимой, а цена таких машин куда ниже гибридных и прочих вариантов.
Рулить будет компьютер
По общему мнению автопроизводителей, водитель грузовика будущего — это не привычный шофёр, а больше оператор-экспедитор и менеджер по логистике в одном лице. «Баранку» за него крутит автопилот, поэтому в грузовиках будущего нет «механики» — только автоматические коробки передач, которые уже экономят топливо за счёт продвинутых алгоритмов переключений. Автопилоту в будущем помогут многочисленные комплексы безопасности, которые есть уже сейчас — распознавание объектов, автоторможение и так далее, а также системы связи с городской и дорожной инфраструктурой и высокоточная навигация, за счёт которой машина «видит» сигналы светофоров, рельеф полотна и прочую дорожную информацию, в том числе и от других машин. Зачем? Чтобы сэкономить топливо, конечно же!
Но даже в таких проектах человек всё ещё остаётся в кабине — для присмотра за сложным электронным хозяйством. Ведь автопилоты пока только развиваются и учатся, а ошибка или временная «слепота» такой системы на огромном многотонном автопоезде может иметь совершенно катастрофические последствия. Поэтому полностью «безлюдные» грузовики, где даже нет кабины для водителя, производители пока готовы придумывать только для строительных карьеров и шахт, морских портов и прочих закрытых территорий без активного автотрафика.
В остальных же случаях человек всё ещё садится за руль, чтобы вывести грузовик, например, из города на трассу, и уже там довериться автопилоту, хотя и поглядывая за ним одним глазом. А дальше можно развалиться в кресле и смотреть кино или сидеть в интернете с планшета, либо работать: современные средства коммуникации и облачные сервисы фактически превращают кабину грузовика в мобильный офис.
Как все эти концепции будущего производители планируют реализовать на деле? Посмотрите на эти прототипы, которые имеют все шансы вот-вот появиться на дорогах.
КамАЗ-54907 «Континент»
КамАЗ не балует экспериментальными моделями, но в конце 2019 года завод в честь своего
В салоне — большие экраны приборов и медиасистемы, а один сенсорный монитор встроен прямо в руль. Вместо боковых зеркал — камеры с мониторами на стойках кабины. На раннем варианте концепта в кабине даже предусматривались беговая дорожка, душ, кухня и туалет, но в «Континенте» от них отказались. Зато поставили умывальник, чайник и мультиварку. За состоянием водителя следят камеры, а встроенный электронный алкотестер не даст завести грузовик в нетрезвом виде.
«Континент» — это гибрид: серийному 12-литровому дизелю Р6 помогает электромотор с небольшой батареей. Несколько километров грузовик может ехать на чистой электротяге (например, в «зелёных» районах города), а сам дизель-электрический агрегат позволяет сэкономить до 17 процентов топлива и снизить расход автопоезда до 25 л/100 км! Концепт в перспективе может быть оснащён автопилотом третьего уровня с автоматом парковки и функцией полуавтономного движения в колонне. При этом КамАЗ планирует запустить «Континент» в серию уже через 5–6 лет. Интересно, что останется в серийной версии от концепта?
Bosch Vision X
А вот фантазия компания Bosch на тему грузовика будущего оказалась куда смелее. Дизель-электрический plug-in концепт Vision X — машина из 2026 года. Фирма называет его
Уже «с порога» грузовик распознаёт водителя по лицу и даже проводит предрейсовую «проверку» здоровья, а затем из облака в бортовые системы загружаются личная музыка, персональные настройки водителя (сиденье, руль, климат) и вся информация по предстоящему рейсу. Причем все эти многочисленные данные выводятся на всё лобовое стекло, как на огромный экран.
К прицепу тягач тоже цепляется автоматически, и после сцепки на стекло сразу выводятся данные по трейлеру: его габариты, степень загрузки, температура внутри, статус груза (хрупкий, например). Причём, когда датчики фиксируют резкие торможения, автоматика рекомендует проверить состояние груза (особенно хрупкого), а факт такого торможения записывается и отправляется в облако и клиенту. Если же по пути надо принять ещё одну партию сборных грузов, полуприцеп автоматически распознаёт подъезжающий погрузчик и сам открывает ему двери прицепа, а водитель в это время может пить кофе на стоянке и получать данные через смартфон.
Автопилот умеет самостоятельно «рулить» на трассе, парковках или разгрузочных базах, а также обгонять медленные машины. Дистанцию держит адаптивный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков и ассистентом езды по пробкам, есть система удержания в полосе и функция экстренного автоторможения до полной остановки. Поддерживает автопилот и режим platooning, то есть езду колонной из 3–5 траков вслед за головным ведущим грузовиком, действия которого повторяют остальные грузовики. Машины идут на минимальной дистанции (7 метров), что позволяет экономить до 10 процентов топлива (привет, аэродинамика!), а машины и водители такой автоколонны связаны между собой по внутренней линии V2V (vehicle-to-vehicle), не требующей наличия сотовой связи. Также через облачные сервисы и интернет водитель может бронировать места для стоянки и парковки, заказывать еду и кофе и так далее.
Ford F-Vision
Показанный на грузовом автосалоне в Ганновере в 2018 году проект
Из «фишек» — подъемное сцепное «седло», которое регулируется под высоту полуприцепа, а также лобовое электрохромное стекло без стоек с обзором почти на 180 градусов, которое также может автоматически затемняться. Вся светотехника — светодиодная, а передняя часть грузовика — это интерактивный экран, на который может выводиться информацию для пешеходов и других участников движения. По технике Ford сообщил лишь то, что
Hyundai HDC-6 Neptune
Компания Hyundai ставит в будущем на водородные топливные элементы: именно такая силовая установка (в ней вырабатывается электричество за счёт химической реакции между водородом и кислородом) стоит под кабиной полуавтономного концепт-трака
Кстати, серьёзность своих намерений по водородным двигателям (а они даже оформлены в концепцию Fuel Cell Vision до 2030 года) Hyundai подтвердила этим летом, первой в мире запустив в серию тяжёлый грузовик на топливных элементах, опередив американскую фирму Nikola. Первая партия из 10 грузовиков XCIENT Fuel Cell ушла в лизинг в Швейцарию (там налоговые льготы на такой транспорт), до конца года выпустят ещё 50, а к 2025 году доведут их количество до 1600 штук. Установка на 190 кВт питает электромотор Siemens (475 сил, 3400 Нм), который спарен с
Iveco Z Truck
В названии концептуального тягача Z Truck итальянского концерна Iveco не зря использована буква Z, означающая zero, то есть «ноль». Производители заявляют, что их грузовик будущего – это нулевые выбросы токсичных веществ, нулевой стресс для водителя и ноль несчастных случаев в ДТП. На первый пункт работает, например, уменьшение коэффициента аэродинамического сопротивления автопоезда сразу на 30% процентов, что кардинально снижает расход топлива.
К тому же двигатель тягача работает на биометане, получаемом из растений: с ним, как заявляет компания, выбросы CO2 меньше на 95 процентов в сравнении с дизелем, а выброс сажи и вовсе близок к нулю. Мотор объёмом 13 литров выдаёт 460 сил и 2000 Нм, а баки на 1200 литров обеспечивают запас хода в 2220 километров. Для сравнения, сегодня двух 540-литровых баков серийного 460-сильного тягача Iveco Stralis NP в версии на сжиженном метане (LNG) хватает максимум на 1600 км.
Мотор спарен с 16-ступенчатым «роботом» ZF Powershift, в машине есть автопилот и куча активных и превентивных систем безопасности.
Но самая интересная «фишка» Z Truck — это, конечно, кабина. Например, она… раздвижная: задняя часть сдвигается к корме, удлиняя салон-трансформер на 50 см! В кабине не только кровать, но и кухонный блок, раковина и даже душ. Лестница в салон выезжает из-под кабины, хотя такое уже было у серийного бескапотника Freightliner Argosy ещё в конце
Renault Optifuel Lab 3 и EZ-Pro
Активной аэродинамикой кузова в легковом мире никого не удивишь: из автоспорта она пришла на «гражданские» спорткары, а сейчас понемногу «спускается» в более доступные сегменты (например, активные жалюзи радиатора мотора). Но активная аэродинамика на грузовиках, а уж тем более на прицепах — это пока новинка!
Испытаниями такой системы с прицелом на будущее компания Renault уже занимается с помощью своей мобильной лаборатории-автопоезда Optifuel Lab 3, представленной пару лет назад. Идея в том, что экспериментальный полуприцеп, созданный совместно с Fruehauf, может с помощью сервоприводов автоматически менять высоту своей крыши в зависимости от загрузки трейлера. Меньше груза — ниже крыша и меньше аэродинамических завихрений. Кроме аэродинамических ухищрений в конструкции тягача и прицепа, на Optifuel Lab 3 Renault также обкатывает камеры вместо зеркал, специальные шины пониженного сопротивления качению (на него приходится около 25 процентов расхода топлива, считают в Renault), облегчённый аккумулятор и генератор переменной производительности, маловязкие масла, рекуператор тепла по циклу Ренке — в сумме планируется выжать из тестовой лаборатории снижение расхода топлива в 13 процентов на фоне обычного тягача флагманской серии Т.
И если на Optifuel Lab 3 обкатываются решения едва ли не завтрашнего дня, то показанный в Ганновере автономный электрический концепт Renault
Volvo Vera
Концепт Volvo Vera 2018 года поначалу озадачивает: где же сидит водитель?! Полулежа, почти у земли, как у похожего концепта Steinwinter Supercargo 1983 года? Нет, у «Веры» вообще нет ни кабины, ни водителя, так как это автопилотируемый аппарат, объединённый в сеть с другими подобными машинами и контролируемый оператором из диспетчерской. Традиционного ДВС у Vera тоже нет — только 185-киловаттный электромотор на аккумуляторах. Трансмиссия и аккумуляторный блок взяты от серийных электрогрузовиков Volvo FL и FE, но запас хода — пока всего 300 километров.
Да и максимальная скорость «Веры» составляет лишь
Walmart WAVE
Периодически свой взгляд на грузовик будущего показывают компании, которые вроде бы не имеют прямого отношения к автопрому, но явно хотели бы заполучить в свои «флотилии» экономичные и экологичные грузовики. Например, в 2014 году американская торговая сеть Walmart представила концепт-трак WAVE (Walmart Advanced Vehicle Experience), созданный совместно с фирмой Peterbilt. И некоторые его решения впечатляют до сих пор.
За счёт дизайна тягача аэродинамическое сопротивление снизили на 20 процентов, а расход топлива — на 10%, если сравнивать с серийными Peterbilt 386, на которых возит свои товары сеть Walmart. Водитель сидит по центру кабины-аквариума, а сами двери с электроприводом сделаны сдвижными. Под кабиной — лёгкий и компактный газотурбинный (!) двигатель фирмы Capstone. Причём он всего лишь крутит генератор для подзарядки батарей (45,5 кВт/ч, 650 В), которые питают тяговый электромотор. При этом WAVE может ехать как на чистой электротяге, так и в гибридном режиме, когда ГТД работает для зарядки батарей. Сам газотурбинный двигатель имеет воздушное охлаждение (привычный радиатор уже не требуется) и не нуждается в масляной системе — вал турбины установлен на воздушных подшипниках! И «ест» почти всё, что горит: газ, солярку, биотопливо…
Безрамный полуприцеп стандартной для США длины в 16 метров (53 фута), созданный фирмой Great Dane, тоже оказался с сюрпризом. Его боковые стенки и крыша выполнены из цельных листов карбона! В итоге прицеп «похудел» сразу на 1812 кг. Хотя страшно даже представить, сколько он может стоить и во сколько встанет ремонт или замена такой панели, если её повредить при погрузке или маневрах на стоянке, что в грузоперевозках случается регулярно. Так что пока это решение не для нынешней реальности — по крайней мере, пока карбон не подешевеет.