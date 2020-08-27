Вкалывают роботы: какими будут грузовики будущего

Эволюция современного грузового транспорта идёт примерно тем же путём, что и легкового: гаджетизация, автомати­зация, электри­фикация… Но, разумеется, с поправкой на размер и грузовую специфику. Куда же двинется грузовой прогресс в обозримом будущем, каким видят автопроиз­водители трак завтрашнего дня и останется ли там место человеку? Разбираем основные концепции будущего на примерах от разных компаний.

Делай легче – грузи больше

Чем меньше снаряжённая масса грузовика или прицепа, тем выше грузо­подъёмность в рамках разрешённой полной массы. Арифметика проста: больше увёз – больше заработал. Ради этого эволюция грузовой техники уже прошла путь от стали к применению сплавов алюминия (топливные баки, колёса, детали подвески и крепежа агрегатов) и стекло­пластику, из которого сегодня делают капоты, обтекатели и панели кабин. В будущем произво­дители видят ещё более широкое применение алюминия, а также композитов и даже карбона, который сейчас остаётся уделом суперкаров.



Причём легче и совершеннее становятся не только сами тягачи, но и то, что они таскают.