Как изменится транспорт к 2150 году: 7 концепций
Ольга Мамаева, Антон Погорельский
Летающие машины, космический лифт, полёты в космос? Окей, а как насчёт обычных машин в многокилометровых трубах? Или поездов по советской технологии семидесятых годов? Мы нашли 7 концепций, которые могут изменить представление о транспорте будущего. А футурологи рассказали, зачем они нужны.
~
Концепция №1. Изоляция машин
Поместить автомобиль в тубус. Пристегнуться. Нажать на кнопку «Старт». Возможно, как-то похоже будет выглядеть инструкция для передвижения по городу через 130 лет.
Изоляция машин от пешеходов — естественный шаг в эволюции городских транспортных систем, считают урбанисты и футурологи. Во-первых, более трети погибших в результате ДТП — пешеходы. Физический непробиваемый барьер между пешеходами и автомобилями будет способен спасать по 400 тысяч жизней ежегодно.
Во-вторых, машины продолжают выделять вредные выбросы. Если «запереть» отравляющие вещества в запечатанном туннеле, воздух в городе может стать чище.
Прототипом такого города будущего можно назвать Сингапур, где уже сейчас значительная часть дорог является туннелями. Из более близких России примеров следует вспомнить Санкт-Петербург, где между поездами метро и пассажирской платформой установлены перегородки. Попасть в вагон можно только в тот момент, когда двери в перегородках открываются — всё остальное время поезда остаются в изоляции.
Магистр наук в области развития языка и познания (степень получена в Эдинбургском университете) и доктор наук в области человеческого развития Калифорнийского университета Каринна Хёрли построила целую модель, по которой будут формироваться отношения пешеходов и автомобилей. По её расчетам, процесс огораживания начнётся с того, что вдоль дорог будут возводить заборы — а затем эволюционирует в пересмотр всей философии проектирования городов.
Если сейчас в центре внимания улицы и проспекты, по которым ездит транспорт, то в будущем ключевым критерием станет пешеходная доступность. Доктор Хёрли даже ввела термин «привилегия пешехода», в соответствии с которой люди перестанут смотреть по сторонам при движении по городу, а навык отслеживания дорожной ситуации и готовность уступить дорогу едущему автомобилю атрофируется за ненадобностью. Зачем обращать на это внимание, если автопилоты по умолчанию пропускают пешеходов?
В разговоре с Журналом Авто.ру футуролог Данила Медведев выразил уверенность, что через 100–130 лет весь транспорт спрячут в туннели. Но не стоит думать, что мегатубусы станут таким же привычным явлением, как обычная улица. Скорее всего, человечество пойдёт по пути деавтомобилизации — и само наличие возможности поехать куда-то на машине станет экзотикой.
По мнению Медведева, личные автомобили превратятся в предмет роскоши с налогом в сотни процентов — схему отработал всё тот же Сингапур. Общественный транспорт будет существовать в форме автономных такси, а для поездок на более длинные расстояния люди смогут воспользоваться электробусами или капсулами в туннелях. Минимум заметности — максимум эффективности.
~
Концепция №2. 600 км/ч со всеми остановками
Из идеи изоляции транспорта логично вытекает второй тренд — сверхскоростные железные дороги. Данила Медведев приводит в пример Китай и Японию, где с
Такие магнитопланы не потребуют водителя, а будут двигаться автономно. Технологии существуют сейчас, правда, современные китайские и японские маглевы редко развивают больше
Идею продолжил профессор экоустойчивости и поступательного развития австралийского Университета Кёртина Питер Хейли. По его расчётам, человеческая среда обитания разделится на полностью пешие центры городов, в которых будут запрещены все средства передвижения, включая трамваи и индивидуальный транспорт, и всю остальную территорию.
За пределами исторических анклавов люди будут перемещаться на ультраскоростных поездах на сверхдальнюю дистанцию, а для менее масштабных перемещений пользоваться беспилотниками или общественным транспортом, считает Хейли. Идея профессора, по сути, повторяет философию московского метро в сочетании с наземным транспортом: на далёкую дистанцию — на метро, на более близкую — на чём-то ещё, по двору и в центре — исключительно пешком.
Конкуренцию магнитопланам в качестве «суперметро» может составить американский Hyperloop – проект вакуумного сверхскоростного поезда, который в 2013 году представил основатель американской компании SpaceX Илон Маск. Капсульный поезд Маска должен перемещаться внутри специальной герметичной трубы, из которой будет откачан воздух. Благодаря этому, а также за счёт отсутствия трения рельсов Hyperloop сможет перевозить пассажиров со скоростью до
Сам Маск решил не участвовать в создании «Гиперлупа», сосредоточившись на космическом проекте SpaceX и электромобилях Tesla. Предприниматель предложил усовершенствовать и реализовать свою идею всем желающим — и выложил наработки в открытый доступ. Сейчас созданием поезда будущего занимаются несколько компаний, среди которых Hyperloop Transportation Technologies и Hyperloop One (обе не имеют отношения к Маску).
~
Концепция №3. Многоэтажные дороги и умные полосы
«Дороги будут похожи на крытые всепогодные этажерки с разным уровнем скоростного движения, комфорта и освещения, — рассказал Журналу Авто.ру архитектор и футуролог Артур Скижали-Вейс. — Это позволит существенно экономить городскую территорию, меньше вырубать деревьев и зелёных насаждений, устраивая зелёные полосы и скверы на высвободившихся площадях.
В ближайшие десятилетия искусственный интеллект будет доминировать в управлении транспортом, нас ждёт настоящий бум умных дорог с регулируемым автоматическим движением безо всяких пробок».
Предложение Скижали-Вейса переворачивает привычную схему надземных/подземных переходов для людей и прямых удобных дорог для автомобилей. Если прокладывать дороги одну над другой, то это машинам придётся нырять вверх и вниз, в зависимости от пункта назначения, а пешеходам останется доступная городская среда.
Надобность в светофорах при таком подходе отомрёт, уверен архитектор. По замыслу Скижали-Вейса, с задачей регулировки темпа движения справятся умные полосы, способные разгонять или тормозить весь поток сразу. Это избавит от пробок. Кроме того, футуролог предсказал появление дорог, способных на ходу заряжать аккумуляторы батарей.
Первый такой образец вскоре появится в шведском городе Лунд — здесь планируют построить демонстрационный участок дороги протяжённостью в один километр, предназначенный для подзарядки электрического транспорта на ходу. Технология будет работать следующим образом: специальное навесное приспособление соединит токопроводящий рельс и едущий электромобиль, благодаря чему на ходу можно будет подзарядить как небольшой электрокар, так и полноразмерный электрический грузовик.
Строителям даже не придётся вскрывать дорожное полотно — рельс можно встроить в существующее асфальтовое покрытие. Внедрение этой технологии позволит выпускать батареи объёмом на 80% меньше, а значит, снизить стоимость электрокаров и уменьшить ущерб для окружающей среды.
~
Концепция №4. Солнцефикация и ядерные батарейки
Большой пласт транспортных инноваций может быть связан с источниками энергии. Если в 2020 году дихотомия нефть или литий-ионные батареи кажется нерешаемой, то через 130 лет человечество будет готово перейти на совершенно новые способы заправки и зарядки. Самый очевидный вариант — Солнце.
Международный директор по адаптации и приспосабливаемости инженерного гиганта AECOM Джош Сависляк считает, что в будущем люди превратят в солнечную батарею все поверхности, хоть как-то контактирующие с окружающим миром. Это не просто солнечные панели на крыше — получать и накапливать солнечную энергию сможет всё, вплоть до краски, которой покрыт дом. Даже асфальт на дороге.
По расчетам Сависляка, всю эту энергию люди научатся аккумулировать в компактных батареях размером с обычный смартфон. «У меня будет небольшой портативный зарядник, с помощью которого я смогу на ходу заряжать свою машину», — цитирует представителя AECOM журнал Popular Mechanics.
Ещё один вариант — карманный ядерный реактор. Такая разработка уже существует: компания NDB создала карманный ядерный аккумулятор, который должен функционировать без подзарядки 28 тысяч лет. Источником энергии в нём выступает отработавшее ядерное топливо. Испускаемые им бета-лучи преобразуются в обычный электрический ток, который и заряжает те же электрокары и электробусы.
Для защиты людей, пользующихся аккумулятором, в NDB покрыли мини-сердечник напылением из искусственных алмазов. По расчётам разработчиков, это защитит пользователей от радиоактивного излучения. Собственно, сам принцип действия таких батарей основан на неупругом рассеянии, которое возникает в результате бомбардировки изотопами «чехла» из псевдоалмазов. Огромный период полураспада радиоактивных элементов играет здесь только на руку: чем дольше сердечник останется радиоактивным, тем выше будет срок службы такой батареи.
В NDB даже рассчитывают на избыточную мощность своего аккумулятора. «Лишнюю» энергию сможет накапливать и хранить суперконденсатор. Авторы прикидывают, как их изобретение займёт место в поездах и самолётах, а также заменит нынешние литий-ионные батареи в электрокарах и избавит человечество от необходимости заряжать машины от розетки. Или заправлять каким-либо другим видом топлива.
«К 2060–2080 годам можно ожидать достаточно мощные "вечные" радиационные батареи на основе бета-распада углерода-14 или никеля-63 либо холодного синтеза, — оценил сроки Данила Медведев. — Между
~
Концепция №5. На чём улететь от пробок
Отдельное большое направление транспортной эволюции — полёты. Но не просто полёты, а ежедневные полёты в будничном режиме. Такие, при которых можно будет жить на одном материке, а работать на другом — и каждое утро летать на работу на ракете. Такой вариант предлагает ответственный секретарь американского Департамента транспорта Элейн Чао.
Более будничный и простой в реализации вариант — летающие машины. Основная причина таких разработок — желание избежать пробок и снизить вредные выбросы наземного транспорта. В отличие от самолётов и вертолётов, электрические автомобили с вертикальным взлётом и посадкой, то есть поднимающиеся в воздух без разгона, предназначены для быстрых личных путешествий из одного пункта в другой.
Они могут избавить пассажиров от необходимости ехать в аэропорт, стоять в пробках и тратиться на персонал, поскольку способны летать без пилота. «Создавать автономные летательные аппараты проще и безопаснее, чем автономные автомобили, так как риски столкновения таких машин в небе ниже, чем на земле», — считает главный редактор журнала Flying Magazine Стивен Поуп.
Стартапы, которые занимаются такими летательными аппаратами, появляются один за другим. Один из них — Kitty Hawk, американская компания, которую поддерживают Google и Boeing. В 2018 году генеральный директор этого стартапа Себастьян Трун обещал, что летающие машины смогут подняться в воздух и перевезти первых пассажиров в ближайшие пять лет. Использоваться они будут преимущественно как такси, заказать которое можно через приложение в смартфоне, считают в Kitty Hawk. Первым городом, где появится новый вид транспорта, по мнению Труна, может стать Дубаи.
В 2019 году японская компания NEC протестировала первый летательный аппарат, предназначенный для перевозки пассажиров. Машина без пилота поднялась над землёй на три метра и продержалась в воздухе минуту. Сейчас инженеры работают над тем, чтобы машина могла оставаться в воздухе хотя бы час. Компания NEC не планирует массово выпускать летающую машину. Вместо неё серийное производство в
Его основатель Томохиро Фукузава начал разработку летательного аппарата SkyDrive в 2012 году. Стартап получил финансовую поддержку от ведущих японских компаний, в том числе от Toyota, производителя электроники Panasonic и разработчика видеоигр Bandai Namco. Первый демонстрационный полёт в 2017 году провалился, но Фукузава продолжает трудиться над концептом. Недавно проект получил дополнительный раунд инвестиций в размере $37 млн, часть суммы выделил Банк развития Японии.
Правительство Японии намерено сделать страну лидером в области летающего транспорта, поскольку там особенно остро стоит проблема перенаселения и пробок. Кроме того, летающие автомобили можно будет использовать для спасения людей в случае стихийных бедствий, которые в Японии случаются довольно часто. Разработанная правительством дорожная карта предусматривает, что к 2023 году летательные аппараты начнут перевозить грузы, а к
По мнению Данилы Медведева, первый шаг в этом направлении уже сделан: последние десять лет мы наблюдаем стремительное распространение дронов, которые в дальнейшем будут использоваться не только для перевозки грузов, но и для транспортировки людей. Осталось увеличить их до размеров, достаточных для поднятия человека.
«Уже есть первые прототипы летающих такси, как от стартапов вроде BlackFly, так и от глобальных игроков, таких как Airbus с проектом CityAirbus, – говорит футуролог. – В течение следующих 20 лет они пропишутся в наших городах».
Эти персональные летающие аппараты крепятся на спине и позволяют человеку подниматься в воздух за счёт реактивной тяги. Летающие рюкзаки дадут возможность летать на километровой высоте со скоростью суперкара так же просто, как сейчас люди разъезжают на сегвеях и гироскутерах.
Первые образцы созданы и показаны широкой аудитории: американская компания JetPack Aviation в 2018 году представила модель реактивного ранца под названием JB11, который может подниматься на высоту 4,5 км и разгоняться до
~
Концепция №6. Космический лифт
О строительстве космического лифта человечество задумалось на рубеже XIX–XX веков. Впервые о нём заговорил российский учёный Константин Циолковский. На протяжении полутора веков космический лифт оставался уделом фантастов и ни на секунду не приближался к реализации — но теперь в разных странах появились желающие осуществить амбициозный проект.
Космический лифт предполагает безракетный запуск в космос пассажиров и грузов. Конструкция представляет собой трос, связывающий поверхность Земли с орбитальной станцией. В 2018 году японская строительная компания Obayashi Corp. пообещала построить космический лифт к 2050 году. Китайские власти рассчитывают опередить конкурентов и соорудить свой космический лифт к
По оценке Международного консорциума по созданию космического лифта (ISEC), такой проект может обойтись минимум в $10 млрд. По оценке Джонатана Куперсмита из Техасского университета, сейчас доставка груза в космос стоит в среднем $20 000 за килограмм, а создание лифта могло бы снизить эту сумму до $100 за 1 кг.
Запуск лифта положит начало масштабному космическому строительству, которое распространится на другие планеты, считает Медведев: «Как только появятся нанотехнологии (в 2100 году или раньше), космический лифт быстро будет возведён. Затем в течение десяти лет произойдёт тотальная ускоренная трансформация всего транспорта и инфраструктуры на планете».
~
Концепция №7. Транспорт для других планет
Футурологи, опрошенные Журналом Авто.ру, уверены: главным прорывом следующего столетия для человечества станет создание многоразовых транспортных систем, которые позволят наладить регулярное сообщение с другими планетами. Проектированием таких систем занимаются все ведущие космические державы, а также отдельные ученые и энтузиасты.
Если говорить об изобретателях-одиночках, то Артур Скижали-Вейс создал проект космического «Орбитального кольца» вокруг Земли. По замыслу автора, в перспективе это кольцо расширит возможности проживания людей на тысячелетия вперёд и создаст управляемое небесное тело, которое пригодится на случай стихийных бедствий на Земле.
Первым реальным проектом от частной компании, похоже, окажется SpaceX Starship Илона Маска — космический корабль для полётов за пределы околоземной орбиты. По планам Маска, через десять лет он сможет совершать получасовые перелёты между двумя плавучими космодромами на Земле. И это будет первый шаг на пути к настоящим межпланетным путешествиям. Маск рассчитывает, что к 2023 году Starship будет готов к полёту на Марс в беспилотном режиме. Прототип космического корабля SpaceX планирует представить в конце текущего года.
«На Венере и Меркурии условия довольно тяжёлые для подключения людей в первое время. Понадобится много разных роботов и средства их доставки, – говорит Данила Медведев. – На Меркурии целесообразно строить подземные базы с тоннелями для коммуникации, он вполне хорош: планета земной группы, есть защищающее от радиации магнитное поле, есть полезные ископаемые, можно использовать как базу для кораблей на солнечных парусах.
Соответственно, надо проектировать много машин с хорошей защитой от высоких температур, радиации, с надёжными резервными системами. Возможно, прямо на орбите создавать сборочные цеха для мобильных роботов. Чуть позже появятся надёжные скафандры и экзоскелеты для колонистов. Сам такой аппарат может иметь двигатели, являясь по сути персональным транспортом космонавта».
Естественно, основное внимание приковано к проектам НАСА и Китая. Китайский проект предусматривает создание постоянных космических баз на Луне, с помощью которых можно будет сократить путь на Марс. Благодаря лунному плацдарму КНР рассчитывает достичь Марса к 2037 году. И речь идёт не о беспилотных полётах — зонд без людей Китай уже запустил. А на 2037 год намечена высадка на Марс человека. Ну а дальше всё это должно привести к колонизации и экспансии на другие планеты.
Проект американского космического агентства NASA похож и по срокам, и по целям: в США тоже планируют высадку космонавтов и последующую колонизацию Марса в