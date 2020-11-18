Как изменится транспорт к 2150 году: 7 концепций

Поместить автомобиль в тубус. Пристегнуться. Нажать на кнопку «Старт». Возможно, как-то похоже будет выглядеть инструкция для пере­движения по городу через 130 лет.

Изоляция машин от пешеходов — есте­ственный шаг в эволюции городских транс­портных систем, считают урбанисты и футуро­логи. Во-первых, более трети погибших в резуль­тате ДТП — пешеходы. Физический непроби­ваемый барьер между пешеходами и автомо­билями будет способен спасать по 400 тысяч жизней ежегодно.

Во-вторых, машины продолжают выделять вредные выбросы. Если «запереть» отравляющие вещества в запечатан­ном туннеле, воздух в городе может стать чище. В-третьих, пешеходам просто удобнее жить, если они не переходят дороги. В городах по всему миру пере­обору­дуют проезжую часть в пеше­ходные бульвары или вело­дорожки. Почему бы не пойти дальше и не заключить все авто­мобили в трубу?

Прототипом такого города будущего можно назвать Сингапур, где уже сейчас значи­тельная часть дорог является туннелями. Из более близких России примеров следует вспомнить Санкт-Петер­бург, где между поездами метро и пассажирской платформой установ­лены пере­городки. Попасть в вагон можно только в тот момент, когда двери в перегородках откры­ваются — всё остальное время поезда остаются в изоляции.