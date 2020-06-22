На чём будет перемещаться и где будет жить человечество через 20 лет

Hyperloop. Так называется проект капсульного поезда, который в 2013 году придумал Илон Маск. Суть концепции в том, чтобы создать систему герметичных капсул, которые проносятся по вакуумным трубам со скоростью до 1300 км/ч. Строить это само­стоятельно Маск не стал: изобретатель просто выложил проект в открытый доступ и разрешил использовать идею всем желающим.

За воплощение проекта взялись несколько компаний, среди которых Hyperloop Transportation Technologies (HTT), Virgin Hyperloop One и TransPod. За последние несколько лет они заплани­ровали строитель­ство нескольких полигонов для испытаний.

Если Hyperloop в итоге построят — а пока в этом есть большие сомнения — капсульный поезд позволит резко сократить время путеше­ствия из одного города в другой. Получится настоящая наземная (точнее, подземная) альтер­натива самолётам. Разработчики обещают, что, несмотря на высокие скорости, разгон капсульных поездов будет настолько плавным, что даже кофе не разольётся в пути.