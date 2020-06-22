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На чём будет перемещаться и где будет жить человечество через 20 лет

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Александра Владимирова

Город, в котором запрещены личные автомобили, летающее такси-трансформер, самолёт на солнечных панелях и ещё семь удивительных концепций транспорта будущего со всего земного шара.

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Капсульный поезд Илона Маска

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Hyperloop. Так называется проект капсульного поезда, который в 2013 году придумал Илон Маск. Суть концепции в том, чтобы создать систему герметичных капсул, которые проносятся по вакуумным трубам со скоростью до 1300 км/ч. Строить это само­стоятельно Маск не стал: изобретатель просто выложил проект в открытый доступ и разрешил использовать идею всем желающим.

За воплощение проекта взялись несколько компаний, среди которых Hyperloop Transportation Technologies (HTT), Virgin Hyperloop One и TransPod. За последние несколько лет они заплани­ровали строитель­ство нескольких полигонов для испытаний.

Если Hyperloop в итоге построят — а пока в этом есть большие сомнения — капсульный поезд позволит резко сократить время путеше­ствия из одного города в другой. Получится настоящая наземная (точнее, подземная) альтер­натива самолётам. Разработчики обещают, что, несмотря на высокие скорости, разгон капсульных поездов будет настолько плавным, что даже кофе не разольётся в пути.

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Город, где запрещены бензиновые автомобили

Фото: <a href="https://navya.tech/" target="_blank">Navya</a>

«Экогород» Масдар возводят в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), в 17 км от Абу-Даби. Строитель­ство идёт на государ­ственные деньги. Первый план Масдара пред­ставили в 2006 году: тогда город обещали завершить к 2016-му. Потом дату сдачи перенесли на 2020-й. Но пока вновь не сложилось.

Ключевая особенность Масдара — в полном отказе от ископаемых видов топлива. Этот город должен целиком жить на солнечной и других видах возобнов­ляемой энергии. Также здесь будет дейст­вовать закон, который запрещает использо­вание транспорта с двигателями внутреннего сгорания.

Создатели проекта признаются, что пока сделали Масдар «углеродно нейтральным» только наполовину. За перевозку жителей и гостей Масдара отвечают электро­мобили и система PRT, Personal Rapid Transit. Так называются полностью автономные транспорт­ные средства, пере­двига­ющиеся по выделенным путям по требо­ванию, а не по расписанию.

При этом приоритетными участниками движения в городе считаются пешеходы. Создатели проекта постарались спроекти­ровать Масдар так, что серьёзной необхо­димости пользоваться транспортом возникать не будет в принципе. Вся основная инфра­структура — в пешей доступ­ности, а близкое нахождение зданий друг к другу позволяет организовать тень и лёгкий ветер. В условиях пустынного климата ОАЭ это особенно ценно для пешеходов.

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Мегапроект саудовского принца

Фото: Hamad I Mohammed/Reuters
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Ещё один «супергород будущего» строят в Саудовской Аравии. Разумеется, самое крупное государ­ство Ближнего Востока решило пере­щеголять соседей из ОАЭ, и спустя 11 лет после анонсиро­вания Масдара саудовский принц назвал «самым амбициозным проектом в мире» собственный город — Неом.

Здесь всё то же самое: энергия только из возобнов­ляемых источников, экологичный транспорт, никаких машин с двигателями внутреннего сгорания. Среди прочего вдохно­вители проекта планируют органи­зовать в городе систему летающих такси-дронов. Город хотят построить на берегу Красного моря у границ Саудовской Аравии, Иордании, Израиля и Египта. Близость к зоне недавних боевых действий саудовцев не остановила.

Новости об инновациях, которые внедряют при строитель­стве и проекти­ровании Неома, приходят регулярно. В отличие от инвестиций. Несмотря на всевоз­можные обещания наследного принца, западные компании в Неом идут неохотно — а сам монарх не спешит покрывать полную стоимость всех работ. Нынешний план преду­сматривает завершение первой части строительства города к 2025 году.

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Трансформер, который ездит и летает

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Летающий транспорт в ближайшие годы может появиться не только в Неоме. Разработкой такого средства пере­движения занялись и корпорации-гиганты, и небольшие стартапы. Необходи­мость парковать даже летающую машину при этом никто не отменял, поэтому автомобиль будущего должен уметь приземляться и взлетать вертикально. Сейчас это одна из главных сложностей для инженеров.

Компании Terrafugia решить проблему пока не удалось. Их нынешняя разработка под названием Transition умеет летать, но не умеет вертикально приземляться. Так что будущим владельцам не стоит рассчиты­вать на то, чтобы с лёгкостью пере­порхнуть внезапно образовав­шуюся пробку — взлёт можно совершить только на аэродроме.

Помимо водительских прав, для вождения Transition потребуется лицензия пилота. Зато хранить летающую машину можно в гараже: пере­ключение «лётного» режима на «дорожный» происходит за минуту. Также для работы авто­мобиля не нужно дорого­стоящее авиаци­онное топливо — достаточно бензина. В продажу Terrafugia Transition пока не поступила, но желающие уже могут сделать предзаказ. Примерная стоимость — 400 000 долларов США.

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Беспилотный «лётомобиль»

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Ещё один проект Terrafugia – «лётомобиль» TF-X. Он выглядит гораздо более элегантно и футури­стично, чем неуклюжий Transition. Пробки, как и плохая погода, его будущим владельцам должны быть не страшны: TF-X должен уметь взлетать и приземляться вертикально.

Разработка Terrafugia рассчитана на четырёх пассажиров. Водитель не потребуется. Достаточно будет сообщить пункт назна­чения, всё остальное машина сделает сама. Когда проект летающего беспилотника дойдёт до стадии продаж, неизвестно. Как обещают производители, подняться в воздух реальный, а не виртуальный, TF-X сможет в 2023 году.

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Аэротакси от Uber

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Появление услуги воздушного такси — перспектива вполне обозримого будущего. Возглавить рынок рассчиты­вает компания Uber. Она анонси­ровала планы по подключению воздушного простран­ства к системе индивиду­альных перевозок в 2016 году. С 2023 года компания собирается запустить новый сервис.

В начале этого года Hyundai совместно с Uber презентовали концепт воздушного такси S-A1. Вместе с ним разработ­чики показали площадку Hub, необходимую для функцио­нирования нового такси, — с этой площадки аэротакси сможет совершать вертикальный взлёт и посадку.

На борт машина возьмёт до четырёх пассажиров. На первых порах управлять аэротакси будет пилот, впослед­ствии разработчики рассчиты­вают, что полёты станут автономными. В итоге S-A1 обещают сделать полностью электри­ческим и не таким шумным, как вертолёты.

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Электрический мультикоптер

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Управляемые людьми летающие машины — не совсем то «транспортное будущее», которое предсказывает большинство экспертов. Наиболее перспективный сценарий — распро­странение летающих беспилотников. Именно проекты, занимающиеся такого рода разработками, больше всего привлекают инвесторов.

Над беспилотными аэротакси сейчас трудятся сразу несколько крупных компаний. В их числе — производитель самолётов Airbus, чей аппарат CityAirbus в январе 2020 года совершил первый свободный полёт. В отличие от проекта Hyundai и Uber, разработка Airbus изначально не преду­сматривает нахождения пилота в кабине.

Электрический мультикоптер будет пере­двигаться со скоростью до 120 км/ч на расстояние до 30 км. Перевозить CityAirbus сможет до четырёх человек. Впослед­ствии авиа­строительная корпорация — и другие участники похожих проектов — рассчиты­вают поднять в воздух не только летающие такси, но и более доступные для пассажиров аэроавтобусы.

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Самолёт на солнечных панелях

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Всё меньше колёс, всё больше крыльев: самолёт на солнечных батареях Solar Impulsе совершил свой первый полёт в декабре 2009 года. Купить его нельзя, зато прототип действи­тельно летает.

Солнечный самолёт построили предприни­матель и психиатр: швейцарцы Андре Боршберг и Бертран Пикар. На собственном Solar Impulsе два изобретателя облетели весь мир. Правда, самолёт получился одно­местным, поэтому создатели управляли им по очереди.

Швейцарцы доказали: солнечную энергию реально применить в авиации. Даже местная почта признала их заслуги и выпустила в честь Solar Impulsе почтовую марку.

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Электромотор вместо реактивного двигателя

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Как достичь минимального уровня выбросов вредных веществ в атмосферу — над решением этой задачи бьются лучшие умы планеты. Добиваясь «углеродной нейтральности», электрифи­цировать пытаются всё. В том числе самолёты. Основной конкурент «Боинга», компания Airbus, поставила масштабную задачу — сделать полностью электри­ческим большой гражданский самолёт. Одна из ступеней на пути к реализации этой цели — проект E-Fan X. 

В 2014-м Airbus выпустил полностью электрический двух­местный E-Fan, но до серийного производ­ства дело не дошло. Программу свернули, а ставку сделали на новый концепт E-Fan X — совместный проект с Rolls-Royce и Siemens.

В качестве платформы для разработок был выбран среднеразмерный реактивный самолёт British Aerospace 146. Его производили в Велико­британии с 1983 по 2002 год. Но если у BA-146 было четыре реактивных двигателя, то у E-Fan X их только три. Вместо четвёртого — электро­мотор. Да, это всё ещё не полноценный электро­самолёт — но уже нечто большее, чем одноместный планер! Первый полёт этого аппарата был намечен на 2021 год, но в апреле 2020 года проект заморозили... из-за пандемии коронавируса, которая сильно ударила по всей авиационной промыш­ленности. Однако электрические самолёты наверняка ещё появятся!

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Гибрид дрона и спутника для военных

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Транспорт нужен не только для перевозки людей. Военные — это отдельный (и очень крупный) заказчик инноваци­онного транспорта. Для военно-воздушных сил искус­ственный спутник порой оказывается слишком дорогим, а обычный квадрокоптер — недостаточно эффективным. Скрестить дрон и космический аппарат попытались в Aurora Flight Sciences, дочернем подразделении Boeing.

Проект этой компании получил название «Одиссей» в честь легендарного персонажа древне­греческой мифологии. Как древне­греческий Одиссей годами бороздил океан, так Odysseus от «Боинга» будет «путеше­ствовать» по небу месяцами. Ожидается, что новое летательное устройство станет подниматься на границу тропосферы и вести наблюдение за целями на земле, в воздухе и на воде.

Летающий «Одиссей» — это 74-метровое крыло-лонжерон из карбона. Из этого материала делают болиды Формулы-1 и новейшие военные разработки. Верхнюю поверх­ность крыла накрыли стекло­пластиком, под которым спрятали литий-полимерные батареи. По расчётам создателей, это позволит «Одиссею» летать по три месяца подряд без посадок. Нехватку заряда будет восполнять солнце. Полезная загрузка дроно­спутника достигнет 25 кг: этого хватит, к примеру, на видеокамеру, несложное оборудо­вание или компактное оружие.

Первый полёт аппарат должен был совершить весной 2019 года. Судя по отсутствию новостей, испытание не состоялось до сих пор. Либо сведения засекретили.

Через 20 лет вы хотите...

Иллюстрация на обложке: Павел Седов
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