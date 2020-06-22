На чём будет перемещаться и где будет жить человечество через 20 лет
Александра Владимирова
Город, в котором запрещены личные автомобили, летающее такси-трансформер, самолёт на солнечных панелях и ещё семь удивительных концепций транспорта будущего со всего земного шара.
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Капсульный поезд Илона Маска
Hyperloop. Так называется проект капсульного поезда, который в 2013 году придумал Илон Маск. Суть концепции в том, чтобы создать систему герметичных капсул, которые проносятся по вакуумным трубам со скоростью до
За воплощение проекта взялись несколько компаний, среди которых Hyperloop Transportation Technologies (HTT), Virgin Hyperloop One и TransPod. За последние несколько лет они запланировали строительство нескольких полигонов для испытаний.
Если Hyperloop в итоге построят — а пока в этом есть большие сомнения — капсульный поезд позволит резко сократить время путешествия из одного города в другой. Получится настоящая наземная (точнее, подземная) альтернатива самолётам. Разработчики обещают, что, несмотря на высокие скорости, разгон капсульных поездов будет настолько плавным, что даже кофе не разольётся в пути.
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Город, где запрещены бензиновые автомобили
«Экогород» Масдар возводят в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), в 17 км от Абу-Даби. Строительство идёт на государственные деньги. Первый план Масдара представили в 2006 году: тогда город обещали завершить к
Ключевая особенность Масдара — в полном отказе от ископаемых видов топлива. Этот город должен целиком жить на солнечной и других видах возобновляемой энергии. Также здесь будет действовать закон, который запрещает использование транспорта с двигателями внутреннего сгорания.
Создатели проекта признаются, что пока сделали Масдар «углеродно нейтральным» только наполовину. За перевозку жителей и гостей Масдара отвечают электромобили и система PRT, Personal Rapid Transit. Так называются полностью автономные транспортные средства, передвигающиеся по выделенным путям по требованию, а не по расписанию.
При этом приоритетными участниками движения в городе считаются пешеходы. Создатели проекта постарались спроектировать Масдар так, что серьёзной необходимости пользоваться транспортом возникать не будет в принципе. Вся основная инфраструктура — в пешей доступности, а близкое нахождение зданий друг к другу позволяет организовать тень и лёгкий ветер. В условиях пустынного климата ОАЭ это особенно ценно для пешеходов.
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Мегапроект саудовского принца
Ещё один «супергород будущего» строят в Саудовской Аравии. Разумеется, самое крупное государство Ближнего Востока решило перещеголять соседей из ОАЭ, и спустя 11 лет после анонсирования Масдара саудовский принц назвал «самым амбициозным проектом в мире» собственный город — Неом.
Здесь всё то же самое: энергия только из возобновляемых источников, экологичный транспорт, никаких машин с двигателями внутреннего сгорания. Среди прочего вдохновители проекта планируют организовать в городе систему летающих такси-дронов. Город хотят построить на берегу Красного моря у границ Саудовской Аравии, Иордании, Израиля и Египта. Близость к зоне недавних боевых действий саудовцев не остановила.
Новости об инновациях, которые внедряют при строительстве и проектировании Неома, приходят регулярно. В отличие от инвестиций. Несмотря на всевозможные обещания наследного принца, западные компании в Неом идут неохотно — а сам монарх не спешит покрывать полную стоимость всех работ. Нынешний план предусматривает завершение первой части строительства города к 2025 году.
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Трансформер, который ездит и летает
Летающий транспорт в ближайшие годы может появиться не только в Неоме. Разработкой такого средства передвижения занялись и корпорации-гиганты, и небольшие стартапы. Необходимость парковать даже летающую машину при этом никто не отменял, поэтому автомобиль будущего должен уметь приземляться и взлетать вертикально. Сейчас это одна из главных сложностей для инженеров.
Компании Terrafugia решить проблему пока не удалось. Их нынешняя разработка под названием Transition умеет летать, но не умеет вертикально приземляться. Так что будущим владельцам не стоит рассчитывать на то, чтобы с лёгкостью перепорхнуть внезапно образовавшуюся пробку — взлёт можно совершить только на аэродроме.
Помимо водительских прав, для вождения Transition потребуется лицензия пилота. Зато хранить летающую машину можно в гараже: переключение «лётного» режима на «дорожный» происходит за минуту. Также для работы автомобиля не нужно дорогостоящее авиационное топливо — достаточно бензина. В продажу Terrafugia Transition пока не поступила, но желающие уже могут сделать предзаказ. Примерная стоимость — 400 000 долларов США.
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Беспилотный «лётомобиль»
Ещё один проект Terrafugia – «лётомобиль»
Разработка Terrafugia рассчитана на четырёх пассажиров. Водитель не потребуется. Достаточно будет сообщить пункт назначения, всё остальное машина сделает сама. Когда проект летающего беспилотника дойдёт до стадии продаж, неизвестно. Как обещают производители, подняться в воздух реальный, а не виртуальный,
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Аэротакси от Uber
Появление услуги воздушного такси — перспектива вполне обозримого будущего. Возглавить рынок рассчитывает компания Uber. Она анонсировала планы по подключению воздушного пространства к системе индивидуальных перевозок в 2016 году. С 2023 года компания собирается запустить новый сервис.
В начале этого года Hyundai совместно с Uber презентовали концепт воздушного такси
На борт машина возьмёт до четырёх пассажиров. На первых порах управлять аэротакси будет пилот, впоследствии разработчики рассчитывают, что полёты станут автономными. В итоге
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Электрический мультикоптер
Управляемые людьми летающие машины — не совсем то «транспортное будущее», которое предсказывает большинство экспертов. Наиболее перспективный сценарий — распространение летающих беспилотников. Именно проекты, занимающиеся такого рода разработками, больше всего привлекают инвесторов.
Над беспилотными аэротакси сейчас трудятся сразу несколько крупных компаний. В их числе — производитель самолётов Airbus, чей аппарат CityAirbus в январе 2020 года совершил первый свободный полёт. В отличие от проекта Hyundai и Uber, разработка Airbus изначально не предусматривает нахождения пилота в кабине.
Электрический мультикоптер будет передвигаться со скоростью до
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Самолёт на солнечных панелях
Всё меньше колёс, всё больше крыльев: самолёт на солнечных батареях Solar Impulsе совершил свой первый полёт в декабре 2009 года. Купить его нельзя, зато прототип действительно летает.
Солнечный самолёт построили предприниматель и психиатр: швейцарцы Андре Боршберг и Бертран Пикар. На собственном Solar Impulsе два изобретателя облетели весь мир. Правда, самолёт получился одноместным, поэтому создатели управляли им по очереди.
Швейцарцы доказали: солнечную энергию реально применить в авиации. Даже местная почта признала их заслуги и выпустила в честь Solar Impulsе почтовую марку.
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Электромотор вместо реактивного двигателя
Как достичь минимального уровня выбросов вредных веществ в атмосферу — над решением этой задачи бьются лучшие умы планеты. Добиваясь «углеродной нейтральности», электрифицировать пытаются всё. В том числе самолёты. Основной конкурент «Боинга», компания Airbus, поставила масштабную задачу — сделать полностью электрическим большой гражданский самолёт. Одна из ступеней на пути к реализации этой цели — проект E-Fan X.
В 2014-м Airbus выпустил полностью электрический двухместный
В качестве платформы для разработок был выбран среднеразмерный реактивный самолёт British Aerospace 146. Его производили в Великобритании с 1983 по 2002 год. Но если у
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Гибрид дрона и спутника для военных
Транспорт нужен не только для перевозки людей. Военные — это отдельный (и очень крупный) заказчик инновационного транспорта. Для военно-воздушных сил искусственный спутник порой оказывается слишком дорогим, а обычный квадрокоптер — недостаточно эффективным. Скрестить дрон и космический аппарат попытались в Aurora Flight Sciences, дочернем подразделении Boeing.
Проект этой компании получил название «Одиссей» в честь легендарного персонажа древнегреческой мифологии. Как древнегреческий Одиссей годами бороздил океан, так Odysseus от «Боинга» будет «путешествовать» по небу месяцами. Ожидается, что новое летательное устройство станет подниматься на границу тропосферы и вести наблюдение за целями на земле, в воздухе и на воде.
Летающий «Одиссей» — это 74-метровое крыло-лонжерон из карбона. Из этого материала делают болиды Формулы-1 и новейшие военные разработки. Верхнюю поверхность крыла накрыли стеклопластиком, под которым спрятали литий-полимерные батареи. По расчётам создателей, это позволит «Одиссею» летать по три месяца подряд без посадок. Нехватку заряда будет восполнять солнце. Полезная загрузка дроноспутника достигнет 25 кг: этого хватит, к примеру, на видеокамеру, несложное оборудование или компактное оружие.
Первый полёт аппарат должен был совершить весной 2019 года. Судя по отсутствию новостей, испытание не состоялось до сих пор. Либо сведения засекретили.