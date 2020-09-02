Затянувшееся прощание: где будут ездить суперкары с ДВС, когда их запретят
Борис Закиров
Автомобильные энтузиасты — те, кого называют петролхэдами — народ увлечённый и немного сумасшедший. Автомобильная промышленность только зародилась — они уже тут как тут. Сначала возились с первыми самоходными повозками, вспоминая навыки каретостроения. Потом заключали пари, пытаясь перегнать поезд. А затем и вовсе начали создавать целые автокомпании, желая перещеголять друг друга (Lamborghini и Vector — яркие тому примеры). «Петролхэдство» можно подцепить везде: в музее или на гоночной трассе, на выставке у загородной усадьбы или в папином гараже.
Но автомобилестроение меняется. Ещё десять лет назад никто бы не подумал, что Mercedes-Benz C63 AMG будет прощаться с рычащим V8, новые «Хаммеры» начнут кормиться от розетки и что Mustang станет электрокроссовером… Век громких выхлопов и многоцилиндровых монстров уходит, но общественность не очень-то расстраивается по этому поводу: например, в Германии собираются построить город, где автомобили будут вообще запрещены. А из расследования издания The Guardian можно сделать совсем грустный вывод: некоторые страны Европы, вроде Великобритании и Финляндии, стремятся к отказу от личного транспорта. А местная молодёжь смотрит на машины как на обычный предмет обихода, вроде зубной щётки.
И это изменения, случившиеся всего за пару десятков лет! А что будет, скажем, в
Вариант 1: Вождение в дополненной реальности
Вариант, пожалуй, самый грустный, но возможный в случае развития самого печального сценария: когда на сегодняшних суперкарах, любящих сжечь бочку-другую топлива, будет строго запрещено выезжать на дороги. В то же время этот вариант наиболее прост в реализации: для его претворения в жизнь вам потребуются
Пример такого решения существует: французский ютубер Pog, в гараже которого есть 700-сильный Lamborghini Aventador, решил разнообразить опыт пользования суперкаром и превратил его в… игровой контроллер. Для этого он взял видеопроектор, приставку Xbox One с игрой Forza Motorsport 7, своего «быка» с V12 и всё это перемешал, не взбалтывая. Для чистоты эксперимента он отправился на виртуальный трек за рулём такого же цифрового «Авентадора». Результат получился настолько натуральным, что, когда в игре пошёл дождь, настоящий суперкар тут же включил дворники! Впрочем, вы можете взглянуть на это сами:
В общем, петролхэд 2060 года всё-таки сможет посыпать солью раны, оставшиеся после запрета на вождение собственных суперкаров. А если у вас нет ни свободного помещения под виртуальные утехи, ни лишнего Lamborghini во владении, не беда: наверняка найдутся предприимчивые компании, которые скупят пару десятков знаковых машин прошлого и превратят их в самые натуральные тренажёры. Тем более, сегодняшние автосимуляторы уже научились воспроизводить реальный мир с фотографической точностью (посмотрите пару роликов геймплея Forza Horizon 4 и поймёте, о чём мы). А сорок лет спустя даже придирчивый взгляд затуманят слёзы ностальгии по ушедшим временам.
Вариант 2: Соревнования для всех желающих и новые гоночные чемпионаты
А теперь представим, что экологи и лидеры государств сжалились и разрешили проводить хотя бы гонки на машинах с ДВС. В конце концов, в мире будущего останутся сотни гоночных трасс, не сносить же их? Они не относятся к дорогам общего пользования, так что каждый трек может оказаться последним шансом прохватить на своём бензиновом товарище. Даже доехав до трассы на автовозе. С автопилотом…
Но вот незадача: в таких условиях каждая гоночная трасса будет набита желающими тряхнуть стариной. Даже сегодня на трек-днях Нюрбургринга яблоку негде упасть, а в 2060 же году у нас будет шанс увидеть настоящие пробки из суперкаров. Сложно представить, как пара десятков McLaren и Porsche пытаются пройти поворот Bergwerk, стараясь не задеть друг друга зеркалами. Как в такой ситуации быть автоспорту?
Возможных выходов — три. Первый: выбирать менее популярные треки. Но это вряд ли будет интересно зрителю, и никто не обещает, что трассы поменьше останутся без внимания любителей хот-хэтчей. Второй вариант — строить новые трассы, что дорого. И третий выход совершенно неожиданно подсказал Ханс-Вернер Ауфрехт, один из основателей компании Mercedes-AMG и создатель HYRAZE Legaue – пожалуй, самого необычного гоночного чемпионата на свете.
Ханс-Вернер решил, что самым удачным способом удвоить количество пилотов в гонках, не увеличивая число машин на трассе, станет перенос половины чемпионата в виртуальный мир. Поэтому у каждой гоночной команды в этой серии будет по два водителя: пока первый сидит в тесном кокпите и шлифует повороты настоящих трасс, второй находится перед монитором и выжимает все соки из цифровой версии болида, проходя те же повороты с игровым рулём в руках. И такой необычный формат гениален, как ни крути.
Во-первых, эта схема снижает порог вхождения в мир настоящих гонок. Юным пилотам не нужно водительское удостоверение, чтобы иметь возможность приносить очки команде, а популярность компьютерных игр HYRAZE Legaue только на руку. Если в нужный день на треке аншлаг – не беда, можно сделать одни этапы полностью цифровыми, а другие посвятить водителям реальных машин. Благодаря этому легко даже в 2060 году воспитывать новое поколение «бензиноголовых». Кстати, о бензине…
«Настоящие» болиды HYRAZE не имеют ни ДВС, ни даже электромотора. Они – водородные, с полным приводом, отдачей в 800 лошадиных сил и разгоном до первой сотни быстрее 3 секунд. И безопасные: аккумулятор окружает углепластиковый чехол, который выдерживает боковой удар силой до 130 тонн. Такое решение отлично укладывается в концепцию экологичного будущего, где из выхлопных труб вылетают бабочки и льётся родниковая вода.
Но мы говорим о сохранении старых добрых ДВС, так что придётся подумать ещё. По крайней мере, за будущее автоспорта можно не бояться:
Вариант 3: Города для петролхэдов
В мире, где целые города откажутся и от машин с ДВС, и от самостоятельного вождения, можно пойти от обратного и создать свой город — с драгстрипом и шиканами. Да, это будет дорого. С другой стороны, в мире останутся тысячи голодных до гонок энтузиастов, готовых на запретные удовольствия!
И один такой городок существует уже сегодня. Речь о Thermal Club — одном из самых эксклюзивных автомобильных клубов в мире. Он расположен в Калифорнии, в городе Палм-Дезерт, и занимает площадь в 160 гектаров. Количество членов клуба ограничено: в нём может быть не больше 500 участников — на сегодняшний день клуб не заполнен даже наполовину.
Всего на территории клуба три гоночные трассы: Desert Circuit (2,2 километра, 7 поворотов), North Palm Circuit (1,9 километра, 10 поворотов) и South Palm Circuit (2,8 километра, 10 поворотов). Для каждой из них можно поменять конфигурацию и начать гонку по новому маршруту, или вообще объединить все три трассы в одну огромную, протяжённостью около 8 километров — почти половина Нюрбургринга! При этом члены клуба вольны соревноваться на чём угодно, от классических Ferrari до сегодняшних трек-монстров наподобие Radical RXC. Бывают дни, посвящённые гонкам на машинах отдельной марки. И именно здесь, например, прошёл первый дорожный тест-драйв Lamborghini Huracan Performante.
После гонки можно отправиться пообедать и обсудить заезд с одноклубниками. Для этого Thermal Club предлагает развлекательный центр с баром, рестораном и смотровой площадкой. А как надоест работать ножом и вилкой, можно уйти отдыхать в собственную виллу площадью от 280 до 1400 квадратных метров, в гараже каждой из которых поместятся до двадцати машин. Цена виллы может достигать 4,6 млн долларов, а дом с видом на одну из гоночных трасс обойдётся в 7 миллионов. И чуть не забыли: на территории клуба есть отдельная заправка и автосервис, а неподалёку — маленький аэропорт, куда можно прибыть на собственном бизнес-джете.
Представить дороговизну членства в подобном клубе — задача не из простых, как и подсчёт количества нулей на счетах состоятельных фанатов автомобилей. Но важно не это. Важен сам факт того, что такой клуб существует. А значит, в будущем группы автолюбителей вольны собирать с миру по нитке на собственные «Мекки для петролхэдов».
Можно взять любой небольшой трек и выстроить вокруг него инфраструктуру, где каждый будет жить, работать и наматывать круги по треку, не отходя от кассы. И это не помешает горожанам наслаждаться тишиной и чистым воздухом. Идиллия! Правда, наши фантазии до сих пор привязаны к гоночным трассам — ни в одном из вариантов водитель будущего не сможет спокойно прокатиться по городским улицам под рокот V10 или попасть в автокинотеатр. Впрочем, одна задумка всё-таки имеется…
Вариант 4: Острова для «бензиноголовых»
А почему бы, собственно, и нет? Свои острова есть у Билла Гейтса, Джонни Деппа и Эдди Мерфи. А в Канаде есть фирма, которая помогает купить личный остров любому желающему! Например, остров Кейв Кей площадью 89 гектаров, входящий в состав Карибских островов, Private Island Inc. предлагает купить за 60 миллионов долларов. А гигантский остров Гуафо в Южной Америке (20 тысяч гектаров!) обойдётся втрое дешевле: «всего» 20 миллионов. Если не устраивают естественные острова – можно создать свой собственный с нуля: в Японии таким образом построили аэропорт Кансай, а в Дубае есть целый искусственный архипелаг.
Конечно, от закона на частном острове не спрятаться. Даже потратив десятки миллионов долларов, вы не сможете делать на своей земле всё, что вам заблагорассудится. Но зато вы сможете создать реконструкцию настоящего города! Если вам хватило денег на свой остров, то с построением маленьких копий крупнейших мегаполисов проблем быть не должно. Можно почерпнуть опыт у киноделов: для съёмок фильмов частенько приходится строить целые павильоны, имитирующие разные города. Такой проект стал бы чем-то средним между парком развлечений Ferrari World в Арабских Эмиратах и китайским городом Тяньдучэн — миниатюрной копией Парижа с собственной Эйфелевой башней. Китайцы вообще преуспели в копировании городов: у них есть и Тадж-Махал, и английский Стоунхендж, и даже копия Венеции.
Осталось перенести эту идею на личный остров, расставить на дорогах светофоры и зебры, и вуаля – готов развлекательный парк, который полностью повторяет сегодняшнюю автомобильную обыденность. А по VIP-билету можно было бы устроить поездку с кортежем полиции по встречной полосе или погоню в стиле «Буллита». Звучит дико? Но, возможно, именно по этим вещам мы когда-то будем скучать.
Сбудется ли хоть один из этих прогнозов? Или сбудутся все сразу? Гадать не хочется, но главный аргумент «за» — почти каждый из наших вариантов уже проиллюстрирован живыми примерами. Хотя нам гораздо сильнее согреет сердце сценарий, которого тут нет — если никто не будет запрещать машины с ДВС и вождение. Ведь тогда мы сможем так же, как сегодня, получать удовольствие от вождения. Хотя бы по выходным.