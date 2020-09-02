Затянувшееся прощание: где будут ездить суперкары с ДВС, когда их запретят

Автомобильные энтузиасты — те, кого называют петролхэдами — народ увлечённый и немного сумасшедший. Автомобильная промыш­ленность только зародилась — они уже тут как тут. Сначала возились с первыми самоходными повозками, вспоминая навыки карето­строения. Потом заключали пари, пытаясь перегнать поезд. А затем и вовсе начали создавать целые автокомпании, желая пере­щеголять друг друга (Lamborghini и Vector — яркие тому примеры). «Петрол­хэдство» можно подцепить везде: в музее или на гоночной трассе, на выставке у загородной усадьбы или в папином гараже.

Но автомобилестроение меняется. Ещё десять лет назад никто бы не подумал, что Mercedes-Benz C63 AMG будет прощаться с рычащим V8, новые «Хаммеры» начнут кормиться от розетки и что Mustang станет электро­кроссовером… Век громких выхлопов и много­цилиндровых монстров уходит, но обществен­ность не очень-то расстраи­вается по этому поводу: например, в Германии собираются построить город, где автомобили будут вообще запрещены. А из расследо­вания издания The Guardian можно сделать совсем грустный вывод: некоторые страны Европы, вроде Велико­британии и Финляндии, стремятся к отказу от личного транспорта. А местная молодёжь смотрит на машины как на обычный предмет обихода, вроде зубной щётки.