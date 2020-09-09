Беспилотники уже существуют, но на них никто не ездит. Почему?
Глеб Каланов
Над прототипами машин, в которых человеку не нужно будет пользоваться рулём и педалями, сейчас работает множество стартапов, почти все автоконцерны и даже крупные технологические компании — Яндекс и Google. Мы регулярно читаем новости об их успешных испытаниях и новых фишках автопилотов, вот только в жизни их почти не видим. Потому что на дорогах их практически нет.
Журнал Авто.ру нашёл 5 причин, из-за которых будущее в мировом автопроме наступает не так быстро, как многим бы хотелось.
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1. Технологии далеки от совершенства
Сегодняшние беспилотники банально не готовы полностью заменить людей за рулём. У таких устройств хватает недостатков в самых разных областях – например, в сфере «восприятия». Сенсоры, благодаря которым беспилотный автомобиль «видит» мир, — камеры, лидары и радары — работают уже здорово, но пока ещё небезупречно.
У камер ограничена зона видимости, изображение с них может быть засвечено солнцем днём и затемнено ночью, а в плохую погоду или на неидеальных дорогах объектив оказывается залеплен банальной грязью. Лидары — устройства, определяющие расстояние до окружающих объектов с помощью лазерного излучения — могут плохо работать во время осадков или в облаке выхлопных газов от другой машины. Даже самым современным лидарам нередко чудятся препятствия, которых на самом деле нет.
Эти проблемы решаются совместным использованием сенсоров разных типов, когда они дополняют друг друга: лидар устойчив к засветке, радар — к загрязнениям и так далее. Но и такое решение пока нельзя назвать идеальным.
Другая сложность — навигация. Для идеальной работы беспилотникам нужны данные со спутников. Но что, если сигнал вдруг оборвётся? Или геопозиционирование будет сбито
Алгоритмы компьютерного зрения рискуют принять за реальный объект яркую рекламу, которую никогда раньше не видели, или «не чувствуют» полосы при стёртой или загрязнённой разметке. Эта проблема тоже вполне решаемая, но на это ещё потребуется какое-то время: любой нейронной сети нужны миллионы образцов и сотни часов тестов, чтобы начать точно распознавать объекты и верно реагировать в абсолютном большинстве случаев. Поэтому все занимающиеся беспилотниками компании сейчас сосредоточены на том, что стараются реконструировать как можно больше возможных ситуаций.
Правда, количество таких ситуаций стремится к бесконечности. И гарантировать стопроцентно верное принятие решений автономным транспортом сейчас невозможно. Впрочем, как и человеком.
«Для внедрения беспилотников не хватает того же, чего не хватает молодому водителю: нужно нарабатывать опыт. Все технологии по отдельности в каком-то виде уже есть. Условно 80% ситуаций на дороге покрыты. Но вряд ли вы сядете в автомобиль, который даже в 1% ведёт себя непредсказуемо — нужен совсем иной уровень надёжности. А он требует очень высокого качества и количества тестов», — рассказал Журналу Авто.ру руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин.
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2. Водители и пешеходы слишком непредсказуемые
Возможно, главный навык современных беспилотных машин, который нуждается в прокачке, — умение адекватно реагировать на не поддающиеся логике действия живых водителей. Если бы на дорогах были только беспилотники или если бы все водители двигались строго по правилам, то этой проблемы бы попросту не существовало.
На закрытых полигонах, где ездят исключительно беспилотные автомобили, каждый из них строго соблюдает правила — это делает его намерения абсолютно понятными для других участников движения. Автономные машины уже сейчас способны просчитывать действия других беспилотников и на 100% добросовестных участников дорожного движения. Но кто-то всегда будет нарушать ПДД: проезжать на красный, игнорировать разметку, не обозначать манёвры. И пока машины без водителей не всегда понимают, что делать в таких ситуациях.
«Все беспилотники способны достаточно уверенно ездить в условиях не сильно нагруженного города, – заявил Журналу Авто.ру руководитель проекта “Беспилотный автомобиль StarLine” Борис Иванов. — Как только вы выходите в сильно загруженный мегаполис — всё усложняется. Предсказание поведения людей — самая сложная задача. Это проблема искусственного интеллекта. Если мы уверены, что автомобиль двигается по правилам, то легко предсказать, где он окажется в следующие секунды. Но если он из крайней левой полосы поворачивает направо — то тут начинаются проблемы».
Для того, чтобы беспилотники могли ездить наравне с людьми, предстоит пройти долгий путь: производителям придётся усовершенствовать технологии и научить их не просто видеть, а предугадывать действия других участников дорожного движения — и водителей, и пешеходов.
«Уже сейчас беспилотный автомобиль Яндекса готов ездить без человека в салоне в небольших городах со спокойным трафиком, — заявили Журналу Авто.ру в пресс-службе компании. — По мере развития технологии количество и сложность таких мест растёт».
«В самых сложных средах наши автомобили тоже ездят — наша основная тестовая зона находится в Москве. Однако сейчас в таких условиях они могут действовать осторожнее, чем опытный водитель. Задача, которая стоит перед разработчиками, — обучить технологию действовать на уровне опытного водителя в самых малопредсказуемых условиях. На это, по нашим расчётам, может потребоваться ещё 3–4 года», — говорят представители Яндекса.
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3. Беспилотники очень дорогие
На любой беспилотник приходится устанавливать несколько камер и радаров
По словам Бориса Иванова из Starline, беспилотник пока стоит дороже аналогичной машины в 2,5–3 раза. Цены на «беспилотные» комплектующие постоянно снижаются, но всё ещё слишком высоки для по-настоящему широкого распространения. Эксперты считают, что проблему решит массовое производство автономного транспорта. «Эффект масштаба» позволил бы существенно снизить себестоимость комплектующих.
«Лидары стоят тысячи долларов, некоторые — десятки тысяч. При этом их надёжность оставляет желать лучшего. И всё же технология развивается. Сейчас их стоимость неадекватно высока для массового внедрения, но если единственным препятствием останется дороговизна лидаров, то этот барьер будет преодолен за счёт выхода на массовое производство — тогда цена сразу упадёт», — надеется Борис Иванов.
В Яндексе считают, что сравнивать стоимость обычного автомобиля с беспилотником некорректно. В будущем беспилотные автомобили будут в первую очередь использоваться в сервисах, а не приобретаться как личный транспорт, а для операторов сервисов роботакси затраты на покупку беспилотного автомобиля сравнимы с покупкой обычного автомобиля в сочетании с оплатой работы водителей. Получается, что как минимум рынок такси и доставки беспилотники могли бы захватить уже сейчас. Если бы дело было только в цене.
«Стоимость беспилотного автомобиля не является константой. По мере распространения технологии стоимость становится ниже, а сложность и функциональность — выше, — говорят в Яндексе. — Это похоже на то, как развивался рынок смартфонов: первые мобильные телефоны в начале девяностых отличались скромным функционалом и высокой ценой. Сегодня на рынке есть очень доступные смартфоны, которые умеют гораздо больше».
Компании, занимающиеся беспилотными технологиями, используют накопленный опыт для создания не только программных продуктов, но и сенсоров для собственных нужд. Компания Яндекс в конце 2019 года сообщила о разработке собственных лидаров, которые эффективнее сторонних устройств и уже стоят примерно вдвое дешевле аналогов. А переход на массовое производство позволит снизить их цену ещё на 75 процентов.
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4. Для беспилотных машин не существует законов
Два самых частых вопроса, которые задают противники скорейшего внедрения беспилотного транспорта: «Кто будет нести ответственность, если
Компании стараются искать компромисс. Например, в Mercedes-Benz «зашивают» в программное обеспечение (ПО) своих беспилотников приоритет на защиту пассажиров перед другими участниками дорожного движения. А вариантов решения проблемы поиска виноватых предлагается крайне много — от страхования ответственности беспилотника до перекладывания её на сертифицирующие органы, допускающие транспорт на дороги. Но этически безупречных ответов никто в мире пока ещё не придумал.
«Я считаю, что нести ответственность должен производитель автомобиля. Какую именно ответственность — не готов ответить», — признался Борис Иванов.
Процесс сдвинется с места, когда будут выработаны строгие законы и правила в отношении беспилотников. Но начинать нужно с азов: ведь до сих пор отсутствует даже методология тестирования беспилотников. Неясно, как именно нужно проводить сертификационные испытания, гарантирующие, что технология будет безотказно функционировать в любых условиях.
Борис Иванов рассказывает, что работа над законами ведётся на уровне Европейской экономической комиссии ООН. По его словам, на данный момент складывается трёхкомпонентный подход к решению этой задачи. На первом этапе проверяются банальные вещи: процессы разработки и производства, а также соответствие их стандартам качества. Второй — виртуальная симуляция: прогон как можно большего количества сценариев для проверки эффективности технологии. И третий — испытания на полигоне: там проверяют некоторое количество сценариев в условиях, приближенных к реальным.
Развитие беспилотников в нашей стране сдерживает и то, что Россия — участник Венской конвенции о дорожном движении. А её восьмая статья гласит, что «каждое двигающееся отдельно транспортное средство или состав сцепленных транспортных средств должны иметь водителя». А водитель должен обладать необходимыми физическими и психическими качествами для управления машиной. Подогнать под это определение искусственный интеллект беспилотника не выйдет.
Одна из причин быстрого развития беспилотного транспорта в США — тот факт, что Америка не является страной-участницей Венской конвенции. Например, в Соединённых Штатах сейчас можно ездить в автономном режиме без человека в салоне и запускать коммерческие сервисы роботакси, и Яндекс уже тестирует свои беспилотники без водителя на дорогах города Энн-Арбор в Мичигане. А в декабре
По словам Бориса Иванова, России нужно либо выходить из конвенции, либо ждать перемен в международном законодательстве.
«Надо разрешить беспилотникам выезжать на улицы. На этапе регуляторной песочницы такая работа ведётся — у нас есть постановление, которое позволяет тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования с оператором за рулём в 13 регионах. Готовятся поправки, которые разрешат тесты без оператора. Ну и когда-то нужно разрешать коммерческую эксплуатацию».
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5. Люди сами не готовы к будущему
Как и в случае с многими другими плодами прогресса, беспилотный транспорт окружает масса предрассудков и недоверия. После запуска тестовой эксплуатации беспилотных такси в Аризоне компания Waymo столкнулась с негативом со стороны местных жителей, большинство из которых описали своё отношение к автономному транспорту словом «ненависть». Их раздражала медлительность беспилотников и слишком аккуратный стиль езды. А компании Яндекс пришлось свернуть тесты беспилотного такси в Сколкове через несколько месяцев из-за жалобы местного жителя.
Недоверие влечёт и чисто экономические причины, тормозящие внедрение беспилотников. Проведённые исследования показывают, что скепсис по отношению к автономному транспорту хоть и снижается, но всё ещё остаётся на высоком уровне. Опрос Reuters в 2019 году выявил, что 64% американцев не купили бы себе беспилотник. А 71% американских водителей заявили AAA, что побоялись бы ехать в полностью автономной машине.
Пока можно ожидать, что, выбирая между традиционным автомобилем и автономным, большинство предпочтёт первый вариант — просто потому, что обычные машины понятнее и привычнее. А в отсутствие спроса автопроизводителям нет смысла вкладывать огромные средства в новую технологию, востребованность которой пока не гарантирована.
И всё же позитивные для беспилотников сдвиги происходят. «Люди вообще всегда достаточно настороженно относятся к новому. Но картина меняется: то, что было два-три года назад и сейчас — совсем разные вещи», — констатирует Борис Иванов.
Эту позицию поддерживают и в Яндексе. «Люди быстро принимают то, что меняет их жизнь к лучшему. Беспилотный транспорт сделает дороги безопаснее и поможет удовлетворить растущий спрос в сфере логистики и пассажироперевозок».
«Показателен наш опыт в Иннополисе, где почти два года работает сервис роботакси Яндекса. Беспилотные автомобили очень быстро стали востребованным видом общественного транспорта в городе, и популярность сервиса постоянно растёт. За один день беспилотное такси вызывают в среднем 60–70 раз, а в некоторые дни число вызовов доходит до 100. За время работы сервиса в Иннополисе было совершено почти 10 тысяч поездок».
В пользу таких настроений свидетельствуют и опросы в России: РБК приводит данные исследования НТИ Автонет, в котором говорится, что на беспилотном такси уже готовы ездить 77% россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Самый высокий процент позитивных ответов зафиксирован в Казани (83%), чьим городом-спутником является Иннополис. При этом всего год назад к беспилотным такси были готовы лишь 60% россиян.
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Что произойдёт, когда беспилотники начнут захватывать мир
Когда технологии автономного транспорта будут отшлифованы, их производство станет массовым и дешёвым, появится нормативная база, а люди примут новшества — эра водителей как людей, умеющих управлять транспортом, двинется к закату. Необходимость в водительских правах и навыках отпадёт, удобство беспилотников станет очевидным, а безопасность на дорогах существенно повысится. По крайней мере, так думают те, кто рассчитывает зарабатывать на производстве беспилотников. Но даже они не сходятся в оценках того, когда именно этот процесс начнётся. В Яндексе называют срок в три года, а Борис Иванов предлагает дать беспилотным технологиям ещё пару лишних лет.
А вот по мнению Юрия Минкина из Cognitive Technologies, беспилотники не будут готовы к дорогам общего пользования ещё 10 лет. Зато потом процесс перехода человечества от самостоятельного вождения к беспилотникам станет необратимым.
«Это гарантированно произойдёт. Сейчас единицы умеют ездить на лошадях, а ведь ещё 100 лет назад это было массовым. А 150 лет назад никто даже представить не мог, что лошадей заменят машины. Лет через 20 после внедрения беспилотников людям начнут запрещать садиться за руль — все поймут, что беспилотники лучше и безопаснее».
«При массовом производстве они будут стоить немногим дороже обычных автомобилей. Мы естественным путем пришли к тому, что на рынке почти нет машин без подушек безопасности, выходит из употребления механическая коробка передач. То же самое произойдёт и здесь».