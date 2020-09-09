Беспилотники уже существуют, но на них никто не ездит. Почему?

Сегодняшние беспилотники банально не готовы полностью заменить людей за рулём. У таких устройств хватает недостатков в самых разных областях – например, в сфере «восприятия». Сенсоры, благодаря которым беспилотный автомобиль «видит» мир, — камеры, лидары и радары — работают уже здорово, но пока ещё небезупречно.

У камер ограничена зона видимости, изображение с них может быть засвечено солнцем днём и затемнено ночью, а в плохую погоду или на неидеаль­ных дорогах объектив оказы­вается залеплен банальной грязью. Лидары — устройства, опреде­ляющие расстояние до окружающих объектов с помощью лазерного излучения — могут плохо работать во время осадков или в облаке выхлопных газов от другой машины. Даже самым современным лидарам нередко чудятся препят­ствия, которых на самом деле нет.

Эти проблемы решаются совместным использо­ванием сенсоров разных типов, когда они дополняют друг друга: лидар устойчив к засветке, радар — к загряз­нениям и так далее. Но и такое решение пока нельзя назвать идеальным.