Стартап а-ля рус: что готовят российские компании на Земле и в воздухе

Проекты этих компаний уже в скором будущем могут оказать влияние на индустрию транспорта и перевозок. Их планы убойны, решения смелы, а потенци­альные покупатели говорят на большин­стве языков мира. Что объединяет эти стартапы помимо способ­ности стремительно приближать завтрашний день? Тот факт, что все они из России.

Поговорим, что нового в мире мобильности готовы сказать отече­ственные смельчаки и насколько круты их творения — от воздушных мото­циклов до карманных ракетных двигателей.