Названы 10 любимых машин с «автоматами» в России в 2020 году

Стартап а-ля рус: что готовят российские компании на Земле и в воздухе

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Константин Новацкий

Проекты этих компаний уже в скором будущем могут оказать влияние на индустрию транспорта и перевозок. Их планы убойны, решения смелы, а потенци­альные покупатели говорят на большин­стве языков мира. Что объединяет эти стартапы помимо способ­ности стремительно приближать завтрашний день? Тот факт, что все они из России.

Поговорим, что нового в мире мобильности готовы сказать отече­ственные смельчаки и насколько круты их творения — от воздушных мото­циклов до карманных ракетных двигателей.

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Летающий байк и дрон-такси

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Поднять и эффектно удержать в воздухе что-то тяжелее почтовой посылки с переменным успехом пытаются десятки компаний по всему миру: от Terrafugia и Uber до Toyota и Airbus. На счету россий­ского стартапа Hoversurf — постройка и запуск собствен­ного летающего мотоцикла. Причём речь не о компьютерной симуляции, а о живом одно­местном байке, который взмыл в небо ещё четыре года назад.

Как большие любители дронов, Hoversurf горели идеей создания доступного сверх­лёгкого летатель­ного аппарата с широкими возмож­ностями: от ежедневной транс­портировки до спорта и професси­ональных соревно­ваний. Получив на развитие проекта около $2,4 млн. инвестиций и заключив партнёр­ское соглашение с Yamaha, в компании продолжают совершен­ствовать своё детище: открытые винты заменены безопасными вентилятор­ными корпусами с эффектом Вентури, а максимальная скорость и время полёта составляют 96 км/ч и 40 минут соответ­ственно.

И это не всё. Являясь резидентом «Сколково» и располагая базой на терри­тории центра, команда Hoversurf активно готовит к публичному показу... летающий авто­мобиль! С автономным проектом Formula компания обещает сделать более смелый шаг в сторону транспорта для индивиду­альной аренды, такси и спецслужб. Технически Formula развивает тему дрон-байков (правда, у аппарата уже 16 моторов), при этом считается транс­портом-гибридом с элементами самолёта и вертолёта. Если проект выстрелит, индустрию ждёт компактное воздушное такси с пассажиро­вместимостью до четырёх человек и «максималкой» 320 км/ч.

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Каким вы видите транспорт будущего?

Александр Атаманов, основатель Hoversurf: Мир будущего я вижу кадрами из фильма «Пятый элемент». Именно переход в третье измерение ждёт транспорт будущего. Поскольку проблема загружен­ности наземного и подземного транс­порта усугубля­ется с каждым годом, появление летающих автомо­билей позволит экономить самый важный ресурс в жизни человека — время. Это даст новую свободу, без пробок и светофоров.

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Челнок для космических туристов

Горизонты другой российской компании, КосмоКурс, намного шире. Цель сколковского стартапа — создание туристи­ческого корабля для суборби­тальных полётов в космос.

Проекты подобного рода чересчур масштабны даже на слух. Однако уже в 2020 году коллектив Космо­Курса планирует провести тесты силовой установки, а к 2025 году — подгото­виться к пилотиру­емому запуску.

По проекту, с помощью ракетного модуля много­разовый аппарат будет способен вертикально выходить на орбиту Гагарина (180–220 км от поверх­ности Земли) и через 15 минут возвращаться на космо­дром, сохраняя отрабо­тавшую ступень. Обитаемая капсула будет вмещать шестерых туристов и инструктора. Для каждого из них предусмотрен индивиду­альный иллюми­натор и пять-шесть минут невесо­мости. За самое необычное «место у окна» и в самом прямом смысле космиче­ские ощущения стартап планирует брать до 250 тысяч долларов, что в десятки раз меньше суще­ствующих расценок для космиче­ских туристов. Вместе с этим, в Космо­Курсе рассчитывают снизить количество ограни­чений по здоровью и значи­тельно упростить процесс подготовки. Со слов создателей, этому будут способ­ствовать более слабые перегрузки.

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Летающий «Кальмар»

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Что? Да! Есть и такое. Правда, вместо щупалец у беспилотного городского мульти­коптера Flyka f1 «Кальмар» целая куча роторов. Если их сосчитать, получится 22 штуки. Стартап АвиаНовации из «Сколково» сочинил свой проект в 2016 году, а уже в этом грозится выкатить готовый полно­размерный прототип для сертификаци­онных испытаний.

По задумке, аппарат не потребует от пассажира ни особой подготовки, ни лицензии пилота — коптер способен летать автономно, лишь при необходи­мости позволяя собой управлять.

В числе характеристик 5,4-метрового аэро­такси — грузо­подъёмность в 165 кг, макси­мальная скорость в 150 км/ч и дально­бойность в 30 кило­метров без груза и 20 — с максимальной загрузкой. Кроме того, Flyka f1 уже рисует весьма «вкусные» цифры в 16 долларов за лётный час, что очень дёшево для малой авиации. По словам создателей, довести до подобных показателей стоимость полёта на самых доступных вертолётах уже попросту невозможно.

Каким вы видите транспорт будущего?

Максим Левошин, основатель Flyka: Это безопасное, простое и доступное аэротакси, которое легко вызвать через мобильное приложение. Беспилотному транспорту не мешает плохая видимость, погода, реки и другие препят­ствия на пути, он в любое время дня и ночи готов к полёту. Сначала над землями общего пользо­вания, а затем в городах. Как в России, так и по всему миру.

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Что у вас под обтекателем?

К слову, о моторах для перспективных видов транспорта. Их — в турбо- и даже электро­реактивном виде — создают сразу несколько российских стартапов.

GT-50
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GT-50

Проект GT-50 от сколковского коллектива Avant Space Systems представляет собой небольшой ионный двигатель для современных спутников и малых космических аппаратов. Его главная особен­ность — в схеме работы: необходимая тяга образуется от движения ионов, которые заряжаются под действием электро­магнитного поля при сгорании инертного газа. Такие двигатели весьма компактны, экономичны и мощны: при размерах 5х5 санти­метров GT-50 способен выдавать импульс, при котором скорость вылетающих ионов достигает 40 км/с. Тесты силовой установки пока проводятся в лаборатории «Физика плазмы» МГУ, а первые космиче­ские испытания должны пройти в 2021 году.

Мотор R500

Другой проект — от столичной компании Reynolds — для обывательского уха звучит привычнее: турбо­реактивный мотор. При этом речь идёт о компактном движке, который можно поставить на дрон, джетпак или что-либо с приставкой «ховер». Мотор R500 с тягой в 500 Ньютонов уже испытан и даже находится в мелко­серийном производстве, а в числе его досто­инств — лучшие в классе эффектив­ность и межремонтный ресурс. Сам коллектив Reynolds, работающий при грантовой поддержке «Сколково», стал первым и пока един­ственным российским стартапом, попавшим в глобальную программу акселерации от Airbus. Так что русский дрон с русским мотором и галочкой в графе «мировая известность» — вполне себе реальность.

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Спуститесь на землю

Тем же, кому летать пока не нужно, могут быть интересны проекты от резидентов «Сколково» Hudway и RoboCV. Первая компания создаёт проекци­онные системы для помощи водителю при плохой види­мости, а вторая — автономных роботов для больших помещений.

Hudway Go
Hudway Speedometer
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Hudway Go

Инновация от ижевского стартапа Hudway представ­ляет собой мобильное приложение, превраща­ющее смартфон в проекци­онный дисплей с подсказ­ками о том, что находится за пределами видимости. Помимо обычного отражения телефонной картинки от лобового стекла компания предлагает продвинутые варианты Glass и Drive с дисплеем-площадкой, напомина­ющим привычные авто­мобильные Head-Up-модули. В 2015 году именно такой гаджет-тандем привлёк свыше 600 000 долларов на крауд­фандинговой платформе Kickstarter. Сегодня решения от Hudway уже можно купить — комплекс Drive, например, стоит чуть больше 13 000 рублей.

Каким вы видите транспорт будущего?

Иван Клабуков, сооснователь Hudway: Видим его как в мире, так и в России (с небольшой задержкой в 5–10 лет) — автономным, безопасным, как услуга, и глубоко персонали­зированным. Хочется верить, что развитие не свернёт с текущего вектора и предо­ставит простор автомо­бильному инфо­тейнменту с допол­ненной реальностью 360 и отходу от смартфоно­центричного управления информаци­онными потоками в перспективе 5–10 лет.

Робот-тягач
Робот-тягач
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Робот-тягач

Продукты от RoboCV — интеллектуальные роботы для перевозки грузов на складах и производствах. Компания вышла на рынок робото­техники в 2012 году и занимается разработкой систем автопилота, позволяющих роботам функционировать в сложных условиях: объезжать препятствия на пути и учитывать находящихся рядом людей и движущуюся технику. Уже созданы беспилотный тягач и робот-погрузчик, а к началу 2021 года будет готов высотный робо-ричтрак для напол­нения складских стеллажей. Кроме того, в этом году RoboCV реализовала на калужском заводе Volkswagen крупный проект по роботизации внутренней логистики.

Слышали про проекты российских стартапов?

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