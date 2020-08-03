Стартап а-ля рус: что готовят российские компании на Земле и в воздухе
Константин Новацкий
Проекты этих компаний уже в скором будущем могут оказать влияние на индустрию транспорта и перевозок. Их планы убойны, решения смелы, а потенциальные покупатели говорят на большинстве языков мира. Что объединяет эти стартапы помимо способности стремительно приближать завтрашний день? Тот факт, что все они из России.
Поговорим, что нового в мире мобильности готовы сказать отечественные смельчаки и насколько круты их творения — от воздушных мотоциклов до карманных ракетных двигателей.
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Летающий байк и дрон-такси
Поднять и эффектно удержать в воздухе что-то тяжелее почтовой посылки с переменным успехом пытаются десятки компаний по всему миру: от Terrafugia и Uber до Toyota и Airbus. На счету российского стартапа Hoversurf — постройка и запуск собственного летающего мотоцикла. Причём речь не о компьютерной симуляции, а о живом одноместном байке, который взмыл в небо ещё четыре года назад.
Как большие любители дронов, Hoversurf горели идеей создания доступного сверхлёгкого летательного аппарата с широкими возможностями: от ежедневной транспортировки до спорта и профессиональных соревнований. Получив на развитие проекта около $2,4 млн. инвестиций и заключив партнёрское соглашение с Yamaha, в компании продолжают совершенствовать своё детище: открытые винты заменены безопасными вентиляторными корпусами с эффектом Вентури, а максимальная скорость и время полёта составляют
И это не всё. Являясь резидентом «Сколково» и располагая базой на территории центра, команда Hoversurf активно готовит к публичному показу... летающий автомобиль! С автономным проектом Formula компания обещает сделать более смелый шаг в сторону транспорта для индивидуальной аренды, такси и спецслужб. Технически Formula развивает тему дрон-байков (правда, у аппарата уже 16 моторов), при этом считается транспортом-гибридом с элементами самолёта и вертолёта. Если проект выстрелит, индустрию ждёт компактное воздушное такси с пассажировместимостью до четырёх человек и «максималкой»
Каким вы видите транспорт будущего?
Александр Атаманов, основатель Hoversurf: Мир будущего я вижу кадрами из фильма «Пятый элемент». Именно переход в третье измерение ждёт транспорт будущего. Поскольку проблема загруженности наземного и подземного транспорта усугубляется с каждым годом, появление летающих автомобилей позволит экономить самый важный ресурс в жизни человека — время. Это даст новую свободу, без пробок и светофоров.
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Челнок для космических туристов
Горизонты другой российской компании, КосмоКурс, намного шире. Цель сколковского стартапа — создание туристического корабля для суборбитальных полётов в космос.
Проекты подобного рода чересчур масштабны даже на слух. Однако уже в 2020 году коллектив КосмоКурса планирует провести тесты силовой установки, а к 2025 году — подготовиться к пилотируемому запуску.
По проекту, с помощью ракетного модуля многоразовый аппарат будет способен вертикально выходить на орбиту Гагарина (180–220 км от поверхности Земли) и через 15 минут возвращаться на космодром, сохраняя отработавшую ступень. Обитаемая капсула будет вмещать шестерых туристов и инструктора. Для каждого из них предусмотрен индивидуальный иллюминатор и пять-шесть минут невесомости. За самое необычное «место у окна» и в самом прямом смысле космические ощущения стартап планирует брать до 250 тысяч долларов, что в десятки раз меньше существующих расценок для космических туристов. Вместе с этим, в КосмоКурсе рассчитывают снизить количество ограничений по здоровью и значительно упростить процесс подготовки. Со слов создателей, этому будут способствовать более слабые перегрузки.
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Летающий «Кальмар»
Что? Да! Есть и такое. Правда, вместо щупалец у беспилотного городского мультикоптера Flyka f1 «Кальмар» целая куча роторов. Если их сосчитать, получится 22 штуки. Стартап АвиаНовации из «Сколково» сочинил свой проект в 2016 году, а уже в этом грозится выкатить готовый полноразмерный прототип для сертификационных испытаний.
По задумке, аппарат не потребует от пассажира ни особой подготовки, ни лицензии пилота — коптер способен летать автономно, лишь при необходимости позволяя собой управлять.
В числе характеристик 5,4-метрового аэротакси — грузоподъёмность в 165 кг, максимальная скорость в
Каким вы видите транспорт будущего?
Максим Левошин, основатель Flyka: Это безопасное, простое и доступное аэротакси, которое легко вызвать через мобильное приложение. Беспилотному транспорту не мешает плохая видимость, погода, реки и другие препятствия на пути, он в любое время дня и ночи готов к полёту. Сначала над землями общего пользования, а затем в городах. Как в России, так и по всему миру.
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Что у вас под обтекателем?
К слову, о моторах для перспективных видов транспорта. Их — в турбо- и даже электрореактивном виде — создают сразу несколько российских стартапов.
Проект GT-50 от сколковского коллектива Avant Space Systems представляет собой небольшой ионный двигатель для современных спутников и малых космических аппаратов. Его главная особенность — в схеме работы: необходимая тяга образуется от движения ионов, которые заряжаются под действием электромагнитного поля при сгорании инертного газа. Такие двигатели весьма компактны, экономичны и мощны: при размерах 5х5 сантиметров
Другой проект — от столичной компании Reynolds — для обывательского уха звучит привычнее: турбореактивный мотор. При этом речь идёт о компактном движке, который можно поставить на дрон, джетпак или что-либо с приставкой «ховер». Мотор R500 с тягой в 500 Ньютонов уже испытан и даже находится в мелкосерийном производстве, а в числе его достоинств — лучшие в классе эффективность и межремонтный ресурс. Сам коллектив Reynolds, работающий при грантовой поддержке «Сколково», стал первым и пока единственным российским стартапом, попавшим в глобальную программу акселерации от Airbus. Так что русский дрон с русским мотором и галочкой в графе «мировая известность» — вполне себе реальность.
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Спуститесь на землю
Тем же, кому летать пока не нужно, могут быть интересны проекты от резидентов «Сколково» Hudway и RoboCV. Первая компания создаёт проекционные системы для помощи водителю при плохой видимости, а вторая — автономных роботов для больших помещений.
Инновация от ижевского стартапа Hudway представляет собой мобильное приложение, превращающее смартфон в проекционный дисплей с подсказками о том, что находится за пределами видимости. Помимо обычного отражения телефонной картинки от лобового стекла компания предлагает продвинутые варианты Glass и Drive с дисплеем-площадкой, напоминающим привычные автомобильные Head-Up-модули. В 2015 году именно такой гаджет-тандем привлёк свыше 600 000 долларов на краудфандинговой платформе Kickstarter. Сегодня решения от Hudway уже можно купить — комплекс Drive, например, стоит чуть больше 13 000 рублей.
Каким вы видите транспорт будущего?
Иван Клабуков, сооснователь Hudway: Видим его как в мире, так и в России (с небольшой задержкой в 5–10 лет) — автономным, безопасным, как услуга, и глубоко персонализированным. Хочется верить, что развитие не свернёт с текущего вектора и предоставит простор автомобильному инфотейнменту с дополненной реальностью 360 и отходу от смартфоноцентричного управления информационными потоками в перспективе 5–10 лет.
Продукты от RoboCV — интеллектуальные роботы для перевозки грузов на складах и производствах. Компания вышла на рынок робототехники в 2012 году и занимается разработкой систем автопилота, позволяющих роботам функционировать в сложных условиях: объезжать препятствия на пути и учитывать находящихся рядом людей и движущуюся технику. Уже созданы беспилотный тягач и робот-погрузчик, а к началу 2021 года будет готов высотный робо-ричтрак для наполнения складских стеллажей. Кроме того, в этом году RoboCV реализовала на калужском заводе Volkswagen крупный проект по роботизации внутренней логистики.