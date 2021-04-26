Подкаст «Скоро будет»: а нужны ли вообще личные машины

Будем ли мы взаимодействовать с городом и его инфра­структурой так же, как в доковидную эпоху? Будут ли люди встречаться с друзьями офлайн и ходить на настоящие, а не виртуальные свидания? Смогут ли сборщики продуктов в супер­маркете понять, какие помидоры мы любим — чтобы нам не пришлось лишний раз ездить в магазин?

Об этом ведущий подкаста разговаривает с социальным антропо­логом Дарьей Радченко и директором аналитиче­ской компании PR News Лилией Глазовой. Надевайте наушники, устраивайтесь поудобнее и подключайтесь к дискуссии.

Особую благодарность за помощь в запуске подкаста «Скоро будет» и поддержку рубрики «Будущее» мы выражаем компании Porsche Russia. Ведь она уже знает, на чём мы будем ездить в будущем. И это очень интересно.

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