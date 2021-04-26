Подкаст «Скоро будет»: а нужны ли вообще личные машины
Александр Мирошкин
В третьем выпуске подкаста «Скоро будет» Андрей Коняев и его гости разбираются в том, нужен ли вообще личный автомобиль, когда любые товары и услуги сегодня можно заказать с доставкой на дом.
Будем ли мы взаимодействовать с городом и его инфраструктурой так же, как в доковидную эпоху? Будут ли люди встречаться с друзьями офлайн и ходить на настоящие, а не виртуальные свидания? Смогут ли сборщики продуктов в супермаркете понять, какие помидоры мы любим — чтобы нам не пришлось лишний раз ездить в магазин?
Об этом ведущий подкаста разговаривает с социальным антропологом Дарьей Радченко и директором аналитической компании PR News Лилией Глазовой. Надевайте наушники, устраивайтесь поудобнее и подключайтесь к дискуссии.
Особую благодарность за помощь в запуске подкаста «Скоро будет» и поддержку рубрики «Будущее» мы выражаем компании Porsche Russia. Ведь она уже знает, на чём мы будем ездить в будущем. И это очень интересно.