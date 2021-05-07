Подкаст «Скоро будет»: когда электромобили перестанут выглядеть так, будто в них есть ДВС

Подкаст «Скоро будет»: чем заняться в машине, которой не надо управлять?

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Александр Мирошкин

Сейчас большинство водителей слушают радио, которое по большому счёту только благодаря автомо­билистам и выживает. В свежем выпуске подкаста «Скоро будет» Андрей Коняев рассуждает о том, как и какой контент мы станем потреблять в машине, когда ей не надо будет управлять, а значит, можно будет переключить внимание на что-то ещё.

Выживет ли аудиоконтент, когда в едущем автомобиле можно будет законно смотреть видео? Будут ли адаптировать контент под просмотр и прослуши­вание в беспилотниках? А разрешат ли делать этот самый контент с помощью камер, установ­ленных в машине?

Об этом и многом другом ведущий подкаста поговорил с доцентом ВГИКа и медиа-историком Виталием Калининым, а также руково­дителем креативного отдела издатель­ского дома «Комитет» Александром Мураховским.

За поддержку подкаста «Скоро будут» и рубрики «Будущее» в Журнале Авто.ру мы благодарим компанию Porsche Russia, которая уже показала нам, какими станут автомобили будущего.

Слушать подкаст «Скоро будет» можно и на других платформах:

Вы слушаете радио в машине?

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