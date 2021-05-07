Подкаст «Скоро будет»: чем заняться в машине, которой не надо управлять?
Александр Мирошкин
Сейчас большинство водителей слушают радио, которое по большому счёту только благодаря автомобилистам и выживает. В свежем выпуске подкаста «Скоро будет» Андрей Коняев рассуждает о том, как и какой контент мы станем потреблять в машине, когда ей не надо будет управлять, а значит, можно будет переключить внимание на что-то ещё.
Выживет ли аудиоконтент, когда в едущем автомобиле можно будет законно смотреть видео? Будут ли адаптировать контент под просмотр и прослушивание в беспилотниках? А разрешат ли делать этот самый контент с помощью камер, установленных в машине?
Об этом и многом другом ведущий подкаста поговорил с доцентом ВГИКа и медиа-историком Виталием Калининым, а также руководителем креативного отдела издательского дома «Комитет» Александром Мураховским.
За поддержку подкаста «Скоро будут» и рубрики «Будущее» в Журнале Авто.ру мы благодарим компанию Porsche Russia, которая уже показала нам, какими станут автомобили будущего.