Подкаст «Скоро будет»: чем заняться в машине, которой не надо управлять?

Выживет ли аудиоконтент, когда в едущем автомобиле можно будет законно смотреть видео? Будут ли адаптировать контент под просмотр и прослуши­вание в беспилотниках? А разрешат ли делать этот самый контент с помощью камер, установ­ленных в машине?

Об этом и многом другом ведущий подкаста поговорил с доцентом ВГИКа и медиа-историком Виталием Калининым, а также руково­дителем креативного отдела издатель­ского дома «Комитет» Александром Мураховским.

За поддержку подкаста «Скоро будут» и рубрики «Будущее» в Журнале Авто.ру мы благодарим компанию Porsche Russia, которая уже показала нам, какими станут автомобили будущего.

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