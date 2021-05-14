Подкаст «Скоро будет»: каким окажется транспорт будущего
Александр Мирошкин
Каким станет дизайн автомобилей, когда в них не будет двигателей внутреннего сгорания, мы уже обсудили в четвёртом выпуске подкаста «Скоро будет». Теперь Андрей Коняев и его гости рассуждают о том, что вообще ждёт транспорт в перспективе и как именно он станет меняться.
Появится какой-то новый вид транспорта или всё уже изобретено? Какие из технологий, которые сегодня считаются фантастическими, действительно будут внедрены? И когда это самое будущее наконец наступит?
Эти и другие вопросы ведущий подкаста «Скоро будет» обсуждает с Максимом Левошиным, руководителем стартапа Flyka.aero, который разрабатывает летательные аппараты, а также с журналистом, урбанистом, создателем проекта «Карта ДТП» и специалистом по городскому и транспортному планированию Алексеем Радченко.
За помощь в создании подкаста «Скоро будет» и за поддержку рубрики «Будущее» Журнала Авто.ру мы благодарим компанию Porsche Russia, которая уже сделала автомобиль, достойный будущего.