Подкаст «Скоро будет»: чем заняться в машине, которой не надо управлять?

Подкаст «Скоро будет»: каким окажется транспорт будущего

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Александр Мирошкин

Каким станет дизайн автомобилей, когда в них не будет двигателей внутреннего сгорания, мы уже обсудили в четвёртом выпуске подкаста «Скоро будет». Теперь Андрей Коняев и его гости рас­суждают о том, что вообще ждёт транс­порт в перс­пективе и как именно он станет меняться.

Появится какой-то новый вид транспорта или всё уже изобретено? Какие из техно­логий, которые сегодня считаются фанта­стиче­скими, действи­тельно будут внедрены? И когда это самое будущее наконец наступит?

Эти и другие вопросы ведущий подкаста «Скоро будет» обсуждает с Максимом Левошиным, руково­дителем стартапа Flyka.aero, который разрабаты­вает летатель­ные аппараты, а также с журна­листом, урбанистом, создателем проекта «Карта ДТП» и специ­алистом по городскому и транспортному планиро­ванию Алексеем Радченко.

За помощь в создании подкаста «Скоро будет» и за поддержку рубрики «Будущее» Журнала Авто.ру мы благодарим компанию Porsche Russia, которая уже сделала автомобиль, достойный будущего.

Слушать подкаст «Скоро будет» можно и на других платформах:

Как думаете, насколько радикально изменится транспорт в будущем?

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