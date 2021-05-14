Подкаст «Скоро будет»: каким окажется транспорт будущего

Появится какой-то новый вид транспорта или всё уже изобретено? Какие из техно­логий, которые сегодня считаются фанта­стиче­скими, действи­тельно будут внедрены? И когда это самое будущее наконец наступит?

Эти и другие вопросы ведущий подкаста «Скоро будет» обсуждает с Максимом Левошиным, руково­дителем стартапа Flyka.aero, который разрабаты­вает летатель­ные аппараты, а также с журна­листом, урбанистом, создателем проекта «Карта ДТП» и специ­алистом по городскому и транспортному планиро­ванию Алексеем Радченко.

За помощь в создании подкаста «Скоро будет» и за поддержку рубрики «Будущее» Журнала Авто.ру мы благодарим компанию Porsche Russia, которая уже сделала автомобиль, достойный будущего.

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