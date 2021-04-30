Подкаст «Скоро будет»: когда электромобили перестанут выглядеть так, будто в них есть ДВС

Как менялся облик автомобиля от эпохи к эпохе? Всегда ли его внешность была продикто­вана содер­жанием? Почему в авто­мобиль­ном дизайне до сих пор используются элементы, которые не несут никакой практической нагрузки?

Обо всём этом ведущий подкаста разговари­вает с известным промыш­ленным дизайнером Владимиром Пирожковым, а также с автомо­бильным журналистом и блогером Павлом Блюдёновым.

За поддержку подкаста «Скоро будет» и рубрики «Будущее» в Журнале Авто.ру мы благодарим компанию Porsche Russia, которая уже заглянула в будущее и выпустила электрокар Porsche Taycan.

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