Подкаст «Скоро будет»: когда электромобили перестанут выглядеть так, будто в них есть ДВС
Александр Мирошкин
В свежем выпуске подкаста «Скоро будет» Андрей Коняев рассуждает о том, как изменится внешний вид автомобилей в будущем и когда электромобили перестанут выглядеть как обычные машины.
Как менялся облик автомобиля от эпохи к эпохе? Всегда ли его внешность была продиктована содержанием? Почему в автомобильном дизайне до сих пор используются элементы, которые не несут никакой практической нагрузки?
Обо всём этом ведущий подкаста разговаривает с известным промышленным дизайнером Владимиром Пирожковым, а также с автомобильным журналистом и блогером Павлом Блюдёновым.
За поддержку подкаста «Скоро будет» и рубрики «Будущее» в Журнале Авто.ру мы благодарим компанию Porsche Russia, которая уже заглянула в будущее и выпустила электрокар Porsche Taycan.