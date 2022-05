Как эпидемии изменят транспорт

Если нет солнца, помогут ультрафиолетовые лампы. Подобной разработкой занимаются сотрудники Hyundai и Kia. Устанав­ливать лампы планируется на потолке — активи­ровать их можно будет, когда в салоне нет людей. Ещё одна разработка, связанная с защитой от вирусов, — сиденья из специальных материалов, которые не позволят вирусам надолго задер­живаться на поверхности.

На фоне роста интереса к персональному транспорту ждать в ближайшем будущем повышенного спроса на электро­мобили не приходится, считает основатель и исполни­тельный директор Fisker Inc., автомобильный дизайнер Хенрик Фискер.

«Автомобильная промышленность никогда не будет прежней, — говорит он в интервью Business Insider. — Уже не может идти речи о “возвращении к норме”. Гораздо больший процент покупателей, чем прежде, будет стремиться к соотно­шению “цена-качество” в сочетании с вниманием к теме устойчивого развития. Транс­портное средство должно радовать — простой динамики, которой так впечат­ляли электрокары поначалу, уже будет недостаточно».

Фискер, компания которого сегодня специали­зируется именно на электро­мобилях (EV), считает, что большинство новых EV-стартапов прекратит своё существо­вание в ближайшие год – два с половиной года.

«Они фокусируются на производстве, а времени на то, чтобы изучить эту очень сложную отрасль, требуется слишком много, — объяснил свою позицию Фискер, который и сам до основания Fisker Inc. потерпел немало бизнес-неудач в производстве уникальных автомобилей. — Следующая волна покупателей электро­мобилей будет менее терпима к изначально невысокому качеству [электрических машин] и их недостаточной надёжности».

Да и к истинной экологичности электромобилей, с учётом того, как производятся их батареи и откуда берётся энергия для их зарядки, у многих до сих пор возникают вопросы. В отличие от... велосипедов и другого транспорта персональной мобиль­ности. Именно на этот вид транспорта в развитых странах возлагают самые большие надежды.

Европа, Австралия и США: изменения уже происходят

Продажи велосипедов — как электрических, так и «традиционных» — во время пандемии существенно выросли. «Велосипеды — новая туалетная бумага», — гласил заголовок апрельской статьи газеты The Guardian, посвящённой буму велопродаж в Австралии. «Хотите купить велосипед? Приготовьтесь к длительному ожиданию», — предупреждал американцев заголовок майской статьи The New York Times.