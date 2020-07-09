Как эпидемии изменят транспорт

Сейчас сложно предсказать и судьбу многих водных, особенно туристиче­ских, маршрутов. Истории о вспышках эпидемии на круизных лайнерах активно освещались СМИ. Например, на корабле Diamond Princess в феврале нынешнего года из-за карантина застряло более 3,7 тысячи человек из 56 стран. Больше 600 из них заразились коронавирусом.

Аналитики из UBS предполагают, что вернуться к относительно полноценной жизни круизная отрасль сможет не раньше следующего года: в первой половине 2021-го они ожидают увидеть в работе примерно 50% судов, во второй половине — 75%.

Госорганы многих стран — в том числе российский Роспотреб­надзор — пытались обязать авиакомпании загружать не более 50% мест на рейсах для сохранения дистанции между пассажирами. Однако авиапере­возчикам удалось отбиться — в противном случае это могло привести к очень серьёзному удорожанию билетов. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, сокращение вместитель­ности самолёта всего на треть способно привести к увеличению тарифов на 43–54%.

«Если авиакомпании [обяжут] сажать пассажиров в салоне не подряд, а через одного, с точки зрения экономики это будет самоубий­ственный путь, — говорит директор научного центра ГосНИИ Гражданской авиации, доктор экономиче­ских наук Александр Фридлянд. — Вероятно, какие-то дополни­тельные меры безопасности будут приниматься, но возможность полностью заполнять салон должна остаться. Объём авиаперевозок 2019 года и так вряд ли будет в полной мере восста­новлен раньше 2024 года. Пандемия очень сильно бьёт по среднему классу, а они — основные клиенты гражданской авиации».

Самым сложным для авиакомпаний будет «пережить зиму», убеждён Фридлянд. «Обычно компании зарабатывали положительный денежный поток летом. С помощью этих денег они проживали четвёртый квартал и первый квартал следующего года. А сейчас у всех убытки. Многие небольшие компании, я думаю, не смогут восстановить свою деятельность. При этом ждать, что в авиаиндустрии из-за нынешней пандемии произойдут кардинальные изменения, вряд ли стоит».

Кроме того, политика в области здраво­охранения может привести к увеличению минимального времени, необходимого для прохож­дения всех процедур в аэропорту. Если оно возрастёт до двух часов, то, как подсчитала британская исследо­вательская компания OAG (специали­зирующаяся на анализе данных, связанных с путеше­ствиями и авиацией), 50 самых загруженных аэропортов мира не смогут обслужить до 18% от допандеми­ческого числа пассажиров.

Захотят ли люди путешествовать

Ещё одна угроза, на которую указали аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, — сокращение корпора­тивных поездок. За время пандемии не только рядовые сотрудники, но и топ-менеджеры с владельцами бизнеса оценили удобства формата видео­конференций. А ведь именно высшие управленцы и собственники компаний являются основными пассажирами бизнес-класса в самолётах. Это самый рентабельный сегмент в авиаперевозках.