Как эпидемии изменят транспорт
Александра Владимирова
Опустевшие автобусы, пустынные улицы, стоящие в ангарах самолёты — привычная картина для первой половины
Разорится ли бизнес
Транспортная отрасль — одна из наиболее пострадавших от пандемии. Далеко не все её представители переживут кризисный период. Несколько крупных и известных компаний уже объявили о банкротстве: в их числе вторая по величине авиакомпания Австралии Virgin Australia и сервис аренды автомобилей Hertz. Число таких компаний может увеличиться: чем дольше продолжаются ограничения на перемещения людей, тем сложнее выживать бизнесу в сфере транспорта.
Сейчас сложно предсказать и судьбу многих водных, особенно туристических, маршрутов. Истории о вспышках эпидемии на круизных лайнерах активно освещались СМИ. Например, на корабле Diamond Princess в феврале нынешнего года
Аналитики из UBS предполагают, что вернуться к относительно полноценной жизни круизная отрасль сможет не раньше следующего года: в первой половине
Госорганы многих стран — в том числе российский Роспотребнадзор — пытались обязать авиакомпании загружать не более 50% мест на рейсах для сохранения дистанции между пассажирами. Однако авиаперевозчикам удалось отбиться — в противном случае это могло привести к очень серьёзному удорожанию билетов. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, сокращение вместительности самолёта всего на треть способно привести к увеличению тарифов на 43–54%.
«Если авиакомпании [обяжут] сажать пассажиров в салоне не подряд, а через одного, с точки зрения экономики это будет самоубийственный путь, — говорит директор научного центра ГосНИИ Гражданской авиации, доктор экономических наук Александр Фридлянд. — Вероятно, какие-то дополнительные меры безопасности будут приниматься, но возможность полностью заполнять салон должна остаться. Объём авиаперевозок 2019 года и так вряд ли будет в полной мере восстановлен раньше 2024 года. Пандемия очень сильно бьёт по среднему классу, а они — основные клиенты гражданской авиации».
Самым сложным для авиакомпаний будет «пережить зиму», убеждён Фридлянд. «Обычно компании зарабатывали положительный денежный поток летом. С помощью этих денег они проживали четвёртый квартал и первый квартал следующего года. А сейчас у всех убытки. Многие небольшие компании, я думаю, не смогут восстановить свою деятельность. При этом ждать, что в авиаиндустрии
Кроме того, политика в области здравоохранения может привести к увеличению минимального времени, необходимого для прохождения всех процедур в аэропорту. Если оно возрастёт до двух часов, то, как подсчитала британская исследовательская компания OAG (специализирующаяся на анализе данных, связанных с путешествиями и авиацией), 50 самых загруженных аэропортов мира не смогут обслужить до 18% от допандемического числа пассажиров.
Захотят ли люди путешествовать
Ещё одна угроза, на которую указали аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, — сокращение корпоративных поездок. За время пандемии не только рядовые сотрудники, но и топ-менеджеры с владельцами бизнеса оценили удобства формата видеоконференций. А ведь именно высшие управленцы и собственники компаний являются основными пассажирами бизнес-класса в самолётах. Это самый рентабельный сегмент в авиаперевозках.
«[Пандемия], безусловно, заставит задаться вопросом: зачем мне отправляться в путешествие?» — отметила Селин Форнаро, глава лондонского отдела исследований в области промышленной безопасности UBS. Форнаро ожидает, что
Что касается людей на рядовых должностях, то они тоже могут уменьшить количество поездок. Отчасти это произойдёт по экономическим причинам: за время карантина многие потеряли работу и тем самым лишились денег, которые могли бы потратить на отпуск в далёкой стране.
Второй фактор — психологический. Не каждый будет готов отправиться за рубеж после травматичного опыта пандемии. Страх застрять далеко от дома в случае следующего карантина, в сочетании с опасениями заразиться новым, ещё неизвестным науке вирусом, наверняка заставит часть людей провести отпуск дома. Для них вопрос транспорта станет просто неактуальным.
Даже если эффективная вакцина от COVID-19 будет разработана в ближайшее время, это не гарантирует безопасности. По оценкам Программы ООН по окружающей среде, каждые четыре месяца учёные выявляют у животных новые заболевания, которые — как и COVID-19 — потенциально могут быть подхвачены человеком.
«Конечно, существует очень много потенциальных опасностей, но, как правило, они всё-таки не реализуются, — успокаивает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. — Но вот что касается эпидемии COVID-19 – повторение волн будет. Если летом нам удастся снизить [статистику] до очень низких цифр, то, скорее всего, осенью можно ожидать новой волны заболевания. И так будет, по-видимому, продолжаться несколько лет — пока вирус, что называется, не успокоится».
Кто победит: инновации или привычка
Авиакомпании, представители железных дорог и другие перевозчики стараются минимизировать риски. Дезинфицируют поверхности, призывают всех надевать маски и перчатки. Устанавливают, где возможно, защитные экраны. Регулярно проветривают салоны. Но соблюдать предписанную инфекционистами социальную дистанцию 1,5–2 метра даже сейчас, в период наименьшего спроса, сложно.
По-настоящему держать такую дистанцию получится, если изменить подход к проектированию транспортных средств. То есть сделать самолёты, поезда, корабли и автобусы принципиально другими конструктивно: скажем, разделить каждый салон на индивидуальные капсулы. Пойдут ли на это производители — большой вопрос.
«Можно изобрести всё что угодно, — говорит директор института экономики транспорта и транспортной политики, декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Михаил Блинкин. — Например, сделать вагоны метро, в которых вместо тесно сидящих пассажиров будут кабинки. Но тогда в стандартном вагоне поместится намного меньше людей. И как из спальных районов вывозить пассажиров?
При существующем формате жизни городов транспортное поведение изменить будет очень сложно. Готовы ли будут люди жертвовать свободой транспортного поведения? Я в это не верю. Испуг довольно быстро пройдёт. Людям очень хочется вернуться к норме. И это желание — гораздо более мощный двигатель, чем все страхи».
Если компании и станут иначе конструировать транспорт — с учётом эпидемиологической угрозы — то меры предосторожности вряд ли будут предприняты в ущерб пространству, считает Александр Фридлянд.
«Вот в офисах, например, сейчас появляются прозрачные и полупрозрачные перегородки, — говорит директор научного центра ГосНИИ Гражданской авиации. — Они не очень дорогие, занимают не слишком много пространства. Может быть,
Вирусолог Анатолий Альтштейн также считает, что существенных изменений в конструкции самолётов, машин и поездов
«Очень трудно что-то изменить в обычном общественном транспорте. Может меняться система вентиляции, появляться какие-то дополнительные перегородки. Но до [индивидуальных] капсул, думаю, не дойдёт. Ведь мы имеем дело всё-таки не с чумой. Есть опасность заражения, её нужно снижать, но совсем защититься от вируса мы не сможем», — поясняет Журналу Авто.ру вирусолог.
Альтштейн ожидает, что значительное количество людей постарается путешествовать меньше и на более короткие расстояния — но лишь в ближайшее время.
Россия: никто не верит в изменения
Существенная часть населения Земли не верит в опасность коронавируса. В том, что никакой эпидемии нет и это выдумки заинтересованных лиц, уверен почти каждый четвёртый россиянин. Таковы результаты исследования, проведённого дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (ВШЭ).
Согласно другому опросу — Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — лишь 4% россиян планируют этим летом поехать в отпуск за границу. Для сравнения: в
«Я думаю, что человека остановить нельзя, и если будут разрешены полёты, перемещения, то всё возобновится, — говорит Альтштейн. — Да, пока в меньших масштабах. Но потом, когда появятся вакцины, эффективные препараты для лечения, снизится патогенность вируса, то всё вернётся на круги своя. Я не думаю, что эти вирусы вот так всю историю человека исказят, сейчас всё-таки не Средние века».
Директор института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ также не верит, что распространение удалённой работы станет повсеместным. «Достаточно посмотреть на цифры, на то, как живут люди в разных городах и странах мира, — предлагает Блинкин. — Вот в тех странах, где число комнат на человека превышает 1,5, это физически возможно. Осуществиться или нет — другой вопрос.
При нашей российской населённости жилья эта задача становится физически невыполнимой или крайне дискомфортной. Массового исхода в пригороды, как сейчас обсуждают, я считаю, тоже не будет. Чисто объективно — учитывая цифры и факты, параметры плотности дорожной сети, плотности населения, жилищной обеспеченности населения».
Машины или общественный транспорт: где безопаснее
Пандемия может кардинально развернуть тренд на отказ от владения автомобилями. Именно личный автомобиль большинство москвичей (78%) назвали самым безопасным видом транспорта во время эпидемии, согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир». Такси и каршеринг больше трети жителей российской столицы считают небезопасными.
Исследование, проведённое Яндексом, также подтверждает желание россиян пересесть с общественного транспорта на личные автомобили.
Некоторые исследователи считают, что общественный транспорт является одним из главных источников передачи вирусов. Такой вывод содержится в совместной работе Университета Пердью (США) и Университета Макгилла (Канада).
Но существует и другая точка зрения. Прицельное сравнение автомобилизированного города в США с американским городом, в котором ездят на общественном транспорте, выявило идентичный уровень заражения и отсутствие закономерностей, связанных с пользованием машинами. А сопоставление немецких и корейских городов установило: густонаселённые мегаполисы с развитым метро и общественным транспортом не становятся очагом распространения инфекции сами по себе.
Важна совокупность факторов, и ключевую роль играет экологическая обстановка. Зависимость даже может быть обратной: больше автомобилей – больше рисков. Как показало исследование Гарвардского университета, чем ниже уровень загрязнения воздуха в месте, где живёт заболевший коронавирусом человек, тем больше у него шансов спокойно перенести болезнь. А автомобили — очевидный источник загрязнения. То есть косвенные виновники тяжёлого течения пандемии.
В Европе и США начали это понимать. Повсеместный карантин позволил многим городским жителям увидеть (и почувствовать!), как может выглядеть их город с уменьшенным до предела трафиком. Британские водители, согласно опросу, проведённому в конце мая, готовы изменить свои привычки — больше ходить и меньше использовать автомобиль — ради общего блага и более чистого воздуха.
Но пока действующие водители отказываются от поездок, действующие пешеходы всё чаще задумываются об автомобилях. Согласно опросу Auto Trader, британского автомобильного маркетплейса, более половины обладателей национальных водительских прав, у которых сейчас нет машины, рассматривают возможность её приобрести. В Китае, выходящем из карантина, автомобильные продажи уже превышают показатели 2019 года. По сообщениям Volvo, продажи в Китае в нынешнем апреле, в сравнении с прошлогодним, увеличились на 20%.
Что всё это значит для автомобилей
Автопроизводители уже начали работу над способами быстрой дезинфекции салонов. Так, Ford разработал новый режим «климат-контроля»: температура в автомобиле повышается до 56 градусов Цельсия, что позволяет убить 99 процентов вирусов. Аналогичного эффекта можно добиться, оставив закрытую машину на палящем солнце.
Если нет солнца, помогут ультрафиолетовые лампы. Подобной разработкой занимаются сотрудники Hyundai и Kia. Устанавливать лампы планируется на потолке — активировать их можно будет, когда в салоне нет людей. Ещё одна разработка, связанная с защитой от вирусов, — сиденья из специальных материалов, которые не позволят вирусам надолго задерживаться на поверхности.
На фоне роста интереса к персональному транспорту ждать в ближайшем будущем повышенного спроса на электромобили не приходится, считает основатель и исполнительный директор Fisker Inc., автомобильный дизайнер Хенрик Фискер.
«Автомобильная промышленность никогда не будет прежней, — говорит он в интервью Business Insider. — Уже не может идти речи о “возвращении к норме”. Гораздо больший процент покупателей, чем прежде, будет стремиться к соотношению “цена-качество” в сочетании с вниманием к теме устойчивого развития. Транспортное средство должно радовать — простой динамики, которой так впечатляли электрокары поначалу, уже будет недостаточно».
Фискер, компания которого сегодня специализируется именно на электромобилях (EV), считает, что большинство новых EV-стартапов прекратит своё существование в ближайшие год – два с половиной года.
«Они фокусируются на производстве, а времени на то, чтобы изучить эту очень сложную отрасль, требуется слишком много, — объяснил свою позицию Фискер, который и сам до основания Fisker Inc. потерпел немало бизнес-неудач в производстве уникальных автомобилей. — Следующая волна покупателей электромобилей будет менее терпима к изначально невысокому качеству [электрических машин] и их недостаточной надёжности».
Да и к истинной экологичности электромобилей, с учётом того, как производятся их батареи и откуда берётся энергия для их зарядки, у многих до сих пор возникают вопросы. В отличие от... велосипедов и другого транспорта персональной мобильности. Именно на этот вид транспорта в развитых странах возлагают самые большие надежды.
Европа, Австралия и США: изменения уже происходят
Продажи велосипедов — как электрических, так и «традиционных» — во время пандемии существенно выросли. «Велосипеды — новая туалетная бумага», — гласил заголовок апрельской статьи газеты The Guardian, посвящённой буму велопродаж в Австралии. «Хотите купить велосипед? Приготовьтесь к длительному ожиданию», — предупреждал американцев заголовок майской статьи The New York Times.
Отдавать предпочтение велотранспорту вместо общественного предлагают и политики. В их числе министр экологических преобразований и вице-премьер Испании Тереса Рибера. В конце апреля она выпустила обращение, призывающее использовать велосипеды и как инструмент социального дистанцирования, и как способ сохранения непривычно чистого воздуха в Мадриде.
В мае британское правительство анонсировало пакет мер на 2 миллиарда фунтов для «создания новой эры велосипедной езды и ходьбы». Активно продвигают велоповестку — не только в контексте пандемии — и правительства бельгийской столицы Брюсселя, и итальянского Милана, и французской столицы Парижа.
«Большинство городов сейчас находятся на том этапе, на котором Нидерланды были в 1970-х. Тогда страна завершала десятилетия автомобилецентричного образа мышления и начинала экспериментировать с вариантами, позволяющими дать велосипедистам больше пространства на дорогах и сделать их езду более безопасной», — объяснял в интервью Politico Марко Брёмелструт, преподающий городское планирование и мобильность в Университете Амстердама.
Чтобы достичь уровня «велосипедизации» голландской столицы, по словам профессора, другим крупным городам потребуется долгосрочная политическая программа, план работ по строительству велоинфраструктуры, реорганизации публичного пространства, а также ограничение скорости автомобилей до