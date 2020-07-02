Мечтают ли робогонщики об электроформуле? Каким будет автоспорт будущего
Антон Погорельский
«Как же ты смотришь Формулу-1, если не умеешь водить?» — нормальный вопрос для XX века. И совершенно неуместный для века XXI. Это 50 лет назад гонщики были лучшими из водителей. Сегодня гонщик — самодостаточная профессия, связь которой с реальной жизнью сомнительна. Разве кому-нибудь нужно проезжать 70 кругов по замкнутой трассе с одними и теми же поворотами? Ну, кроме гонщиков.
Автоспорт начал отрываться от автомобильной промышленности не так давно — и со временем этот разрыв будет увеличиваться. Мы нашли три тенденции, которые меняют гонки прямо сейчас. Забежим на пару десятилетий вперёд и посмотрим, что станет с автоспортом в мире победившего автопилота.
Чем гонки роботов интереснее гонок людей
Первая ласточка нового подхода к гонкам — соревнования RoboRace. Это заезды автономных гоночных капсул на настоящих гоночных трассах. Проще говоря, гонки роботов.
В существующем виде затея смотрится абсурдно: всех роботов для RoboRace строит одна компания, а единственной целью этих автономных устройств остается доезд до финиша. И скажем честно, получается не всегда. Но ведь это только начало.
Над полностью электрической
Представьте, что автопилоты для гонок без водителей производят ведущие компании на планете: Google, Microsoft, Toyota, BMW, Baidu и даже NASA. А может, и Яндекс? Перспектива вполне реальна: каждая компания из перечисленных действительно имеет успехи в проектировании беспилотников. И почему бы им не посоревноваться друг с другом?
С точки зрения организаторов, гонки роботов будут даже проще и понятнее, чем соревнования живых спортсменов. Нет человека за рулём — нет риска, что он попадёт в аварию и разобьётся. А значит, людей можно не страховать. И значит, правила можно расслабить, позволив конструкторам размахнуться во всю мощь своей фантазии. Скорость без ограничений, по-настоящему опасные повороты, вихрь инженерных концепций — не о таком ли мечтают нынешние фанаты Формулы-1?
Чтобы поклонникам было за кого болеть, робомашинам можно придумать виртуальные личности. Строго говоря, такой феномен уже существует. В Южной Корее создали целую музыкальную группу из виртуальных личностей: это
Ещё одно направление развития — соперничество реальных людей «по ту сторону руля». Это и команды инженеров, каждая из которых строит собственный робомобиль с уникальными характеристиками, и собственно гонщики, управляющие машиной на расстоянии. Оптимальный вариант для мира, который лихорадит в эпидемии: настоящие болиды, живые люди и все при этом сидят дома. По трассе едут автомобили, но настоящий руль находится в руках человека за много километров от автодрома. Посмотрели бы на такое?
Виртуальность — новый чёрный
Параллельно с умным автопилотом в мире гонок набирает обороты другой тренд — компьютерные соревнования. Геймеры уже много лет рубятся по сети во всевозможные стрелялки и бродилки, но только теперь волна популярности стримов докатилась до автоспорта. 2020 год показал: виртуальные гонки востребованы. В них участвуют, их смотрят и даже спонсируют.
С началом пандемии коронавируса настоящие гонки взялись отменять одну за другой. Им на смену мгновенно пришли виртуальные: собственный киберчемпионат запустила самая популярная серия Америки NASCAR, самый востребованный чемпионат Австралии Supercars, главное мотоциклетное первенство планеты MotoGP и, конечно,
Оказалось, что кибергонки ничем не хуже обычных. Напротив: зрелищность стала выше, а участие — дешевле. Здесь никто не боится разбиться или расколотить машину стоимостью в несколько миллионов долларов. Попал в аварию — ну и ладно, отыграешься в следующем заезде. Зрители довольны: где ещё можно увидеть, как на одной трассе сражаются Макс Ферстаппен и Хуан-Пабло Монтойя? Звезды разных лет встретились друг с другом только здесь — на компьютерной трассе.
Онлайн-трансляции (они же стримы) виртуальных гонок собирают миллионы зрителей. Надо полагать, болельщиков привлекает не только концентрированная зрелищность таких заездов. Каждый фанат наверняка держит в голове: он вправду может оказаться на месте одного из ребят за рулём.
В отличие от настоящего автоспорта, для виртуального не нужны миллионы долларов бюджета, компактное телосложение, позволяющее поместиться в тесной гоночной машине, и ежедневные тренировки, чтобы шея выдержала перегрузки в поворотах. Первым чемпионом виртуальной
А один из главных знаменитостей гоночного eSports-мира Даниэль Березнай вообще никогда бы не добился успеха на настоящих трассах. Причина — двухметровый рост, из-за которого Березнай не поместится ни в одну гоночную машину.
Зато в киберспорте ограничений нет. Это не только шанс для каждого, но и идеальная инклюзивная среда, избавленная от дискриминации — мечта толерантного общества западных стран. С такими вводными неудивительно, что виртуальные заезды привлекают новую аудиторию и новых спонсоров. За один только март 2020 года кибергонки заключили три крупных спонсорских соглашения. В настоящих гонках в это время все сидели по домам и сделок не заключали.
Что же будет с настоящими гонками?
А как же настоящий автоспорт? Формула-1, ралли, NASCAR,
Судите сами: в пятидесятых был распространён девиз «В воскресенье побеждай, в понедельник продавай». Гоночные технологии действительно переходили с трасс на обычные дороги. В двухтысячных эта связь окончательно пропала. Ну не систему DAS же внедрять в обычный автопром? DAS — это такое хитрое изобретение команды Mercedes, позволяющее менять угол развала колёс во время прохождения поворота. Гонщик тянет рулевую колонку на себя — и угол развала меняется. Отталкивает руль — угол развала принимает исходное положение.
Пока Формула-1 занята такими изобретениями, ни о каком полезном техническом прогрессе нет и речи: похоже, в технологическом аспекте гонки уже дали автопрому всё что могли. С другими сериями ситуация ещё хуже. Кузовной WTCC самоликвидировался, немецкий DTM под угрозой исчезновения прямо сейчас,
Старорежимные дисциплины вроде подъёма на холм или ралли тоже теряют популярность. В каждом из этих чемпионатов организаторы делают упор на технологии, усердно не замечая то, что зрителям XXI века это... неинтересно. В современном мире автогонки остались вишенкой на торте — развлечением для любителей скорости. И в этой ипостаси автоспорту в целом ничего не грозит.
Вопрос в том, перестанет ли та же Формула-1 позиционировать себя как технологическую вершину автомобильного мира. Если нет, то где-нибудь к 2050 году Ф1, ралли и все остальные гонки превратятся в очередной вид устаревшего спорта наподобие поло, гребли или фехтования. То есть станет приятным соревнованием, которое почти никто не смотрит. Кому в современном мире нужны поединки рапиристов?
Есть и альтернативный сценарий. Гонки окончательно превратятся в шоу — и всё-таки смогут конкурировать с футболом и Олимпиадой за внимание зрителей. Впрочем, с развитием киберспорта
По такому пути давно пошли в NASCAR, самом популярном автоспортивном чемпионате США. Там не думают о технологиях, а упор делают на противостояние личностей за рулём. Что-что, а столкновение характеров не утратит актуальности никогда. Так что, если и есть гоночное первенство, за судьбу которого прямо сейчас можно не переживать, то это NASCAR. Потому что приверженность традициям в эпоху перемен часто становится самой эффективной защитой.