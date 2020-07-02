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Мечтают ли робогонщики об электроформуле? Каким будет автоспорт будущего

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Антон Погорельский

«Как же ты смотришь Формулу-1, если не умеешь водить?» — нормальный вопрос для XX века. И совер­шенно неуместный для века XXI. Это 50 лет назад гонщики были лучшими из водителей. Сегодня гонщик — самодо­статочная профессия, связь которой с реальной жизнью сомнительна. Разве кому-нибудь нужно проезжать 70 кругов по замкнутой трассе с одними и теми же поворотами? Ну, кроме гонщиков.

Автоспорт начал отрываться от автомобильной промыш­ленности не так давно — и со временем этот разрыв будет увеличи­ваться. Мы нашли три тенденции, которые меняют гонки прямо сейчас. Забежим на пару десяти­летий вперёд и посмотрим, что станет с автоспортом в мире победив­шего автопилота.

Чем гонки роботов интереснее гонок людей

Первая ласточка нового подхода к гонкам — соревнования RoboRace. Это заезды автономных гоночных капсул на настоящих гоночных трассах. Проще говоря, гонки роботов.

В существующем виде затея смотрится абсурдно: всех роботов для RoboRace строит одна компания, а единствен­ной целью этих автономных устройств остается доезд до финиша. И скажем честно, получается не всегда. Но ведь это только начало.

Над полностью электрической Формулой-Е поначалу тоже смеялись, а теперь это самый быстро­растущий гоночный чемпионат на планете. Автопроиз­водителей здесь уже больше, чем в Формуле-1, а по темпам прироста аудитории Формула-Е оставила далеко позади всех конкурентов. Рано или поздно тот же эффект накроет и RoboRace. Для этого нужно только настоящее техническое противо­стояние.

Представьте, что автопилоты для гонок без водителей производят ведущие компании на планете: Google, Microsoft, Toyota, BMW, Baidu и даже NASA. А может, и Яндекс? Перспектива вполне реальна: каждая компания из пере­численных действи­тельно имеет успехи в проектиро­вании беспилотников. И почему бы им не посорев­новаться друг с другом?

С точки зрения организаторов, гонки роботов будут даже проще и понятнее, чем соревно­вания живых спортс­менов. Нет человека за рулём — нет риска, что он попадёт в аварию и разобьётся. А значит, людей можно не страховать. И значит, правила можно расслабить, позволив конст­рукторам размах­нуться во всю мощь своей фантазии. Скорость без ограни­чений, по-настоящему опасные повороты, вихрь инженерных концепций — не о таком ли мечтают нынешние фанаты Формулы-1?

Чтобы поклонникам было за кого болеть, робо­машинам можно придумать виртуальные личности. Строго говоря, такой феномен уже суще­ствует. В Южной Корее создали целую музыкальную группу из вирту­альных лично­стей: это K-Pop гёрлз-бэнд под названием K/DA. А в компьютерных играх выдуман­ные персонажи давно соревну­ются в самых разных дисцип­линах — и это привлекает аудиторию с настоящими болельщиками.

Ещё одно направление развития — соперни­чество реальных людей «по ту сторону руля». Это и команды инженеров, каждая из которых строит собствен­ный робо­мобиль с уникальными характери­стиками, и собственно гонщики, управ­ляющие машиной на расстоянии. Оптимальный вариант для мира, который лихорадит в эпидемии: настоящие болиды, живые люди и все при этом сидят дома. По трассе едут авто­мобили, но настоящий руль находится в руках человека за много кило­метров от автодрома. Посмотрели бы на такое?

Виртуальность — новый чёрный

Параллельно с умным автопилотом в мире гонок набирает обороты другой тренд — компьютерные соревно­вания. Геймеры уже много лет рубятся по сети во всевоз­можные стрелялки и бродилки, но только теперь волна популяр­ности стримов докатилась до автоспорта. 2020 год показал: виртуальные гонки востребо­ваны. В них участвуют, их смотрят и даже спонсируют.

С началом пандемии коронавируса настоящие гонки взялись отменять одну за другой. Им на смену мгновенно пришли виртуальные: собствен­ный кибер­чемпионат запустила самая популярная серия Америки NASCAR, самый востребо­ванный чемпионат Австралии Supercars, главное мото­циклетное первен­ство планеты MotoGP и, конечно, Формула-1. В этих соревно­ваниях участвуют настоящие гонщики, которые ездили бы по реальным трассам, не запри их дома коронавирус.

Оказалось, что кибергонки ничем не хуже обычных. Напротив: зрелищ­ность стала выше, а участие — дешевле. Здесь никто не боится разбиться или расколотить машину стоимостью в несколько миллионов долларов. Попал в аварию — ну и ладно, отыграешься в следующем заезде. Зрители довольны: где ещё можно увидеть, как на одной трассе сражаются Макс Фер­стаппен и Хуан-Пабло Монтойя? Звезды разных лет встретились друг с другом только здесь — на компьютерной трассе.

Онлайн-трансляции (они же стримы) виртуальных гонок собирают миллионы зрителей. Надо полагать, болельщиков привлекает не только концентри­рованная зрелищность таких заездов. Каждый фанат наверняка держит в голове: он вправду может оказаться на месте одного из ребят за рулём.

В отличие от настоящего автоспорта, для виртуаль­ного не нужны миллионы долларов бюджета, компактное тело­сложение, позволяющее поместиться в тесной гоночной машине, и ежеднев­ные тренировки, чтобы шея выдер­жала перегрузки в поворотах. Первым чемпионом виртуальной Формулы-1 стал обычный посудомойщик.

А один из главных знаменитостей гоночного eSports-мира Даниэль Березнай вообще никогда бы не добился успеха на настоящих трассах. Причина — двух­метровый рост, из-за которого Березнай не поместится ни в одну гоночную машину.

Зато в киберспорте ограничений нет. Это не только шанс для каждого, но и идеальная инклюзив­ная среда, избав­ленная от дискри­минации — мечта толерантного общества западных стран. С такими вводными неудиви­тельно, что виртуальные заезды привлекают новую аудиторию и новых спон­соров. За один только март 2020 года кибергонки заключили три крупных спонсор­ских соглашения. В настоящих гонках в это время все сидели по домам и сделок не заключали.

Что же будет с настоящими гонками?

А как же настоящий автоспорт? Формула-1, ралли, NASCAR, Ле-Ман? Увы, здесь прогноз неутеши­телен. Нет, Формула-1 не умрёт — для этого у чемпионата слишком много фанатов, которые помнят и ценят историю спорта. Но вот своё место в пантеоне главных развле­чений на планете она может потерять.

Сейчас Формула-1 способна собирать полные стадионы зрителей. На фото — трасса в Мексике. Здесь автодром проходит в прямом смысле сквозь футбольную арену. На последнем секторе трассы образуется амфитеатр, в котором зрители наблюдают за борьбой пилотов

Судите сами: в пятидесятых был распро­странён девиз «В воскре­сенье побеждай, в понедельник продавай». Гоночные технологии действи­тельно переходили с трасс на обычные дороги. В двух­тысячных эта связь оконча­тельно пропала. Ну не систему DAS же внедрять в обычный автопром? DAS — это такое хитрое изобретение команды Mercedes, позволяющее менять угол развала колёс во время прохож­дения поворота. Гонщик тянет рулевую колонку на себя — и угол развала меняется. Отталки­вает руль — угол развала принимает исходное положение.

Пока Формула-1 занята такими изобретениями, ни о каком полезном техниче­ском прогрессе нет и речи: похоже, в технологи­ческом аспекте гонки уже дали автопрому всё что могли. С другими сериями ситуация ещё хуже. Кузовной WTCC само­ликвиди­ровался, немецкий DTM под угрозой исчезно­вения прямо сейчас, Ле-Ман на грани коллапса: из этих турниров ушли крупные автопроиз­водители. Мировые кризисы всегда приводили к смерти множества чемпи­онатов. Похоже, теперь настал черед туринга и гонок на выносливость.

Старорежимные дисциплины вроде подъёма на холм или ралли тоже теряют популяр­ность. В каждом из этих чемпионатов организа­торы делают упор на техно­логии, усердно не замечая то, что зрителям XXI века это... неинтересно. В совре­менном мире автогонки остались вишенкой на торте — развлече­нием для любителей скорости. И в этой ипостаси автоспорту в целом ничего не грозит.

Вопрос в том, перестанет ли та же Формула-1 позициони­ровать себя как техно­логиче­скую вершину авто­мобильного мира. Если нет, то где-нибудь к 2050 году Ф1, ралли и все остальные гонки превра­тятся в очередной вид устарев­шего спорта наподобие поло, гребли или фехто­вания. То есть станет приятным соревно­ванием, которое почти никто не смотрит. Кому в современном мире нужны поединки рапиристов?

В Формуле-1 есть скорость и гламур — и это пока ещё защищает главный гоночный чемпионат на планете от быстрого падения популярности. Но чем меньше остаётся зрителей старого поколения, тем меньше придыхания вкладывают в словосочетания «Гран-При Бельгии» и «Красная вода»

Есть и альтернативный сценарий. Гонки окончательно превратятся в шоу — и всё-таки смогут конкури­ровать с футболом и Олимпи­адой за внимание зрителей. Впрочем, с развитием кибер­спорта Формула-1 всё равно рискует превратиться в старо­модное увлечение любителей грам­пластинок и верховой езды. И это не так плохо, как можно подумать. По крайней мере, чемпионат сохранит свою сущность, не прогнув­шись под изменчи­вый мир. Да, с падением аудитории — но без утраты гоночного духа, который до сих пор присущ вершине автоспорта.

По такому пути давно пошли в NASCAR, самом популярном авто­спортивном чемпионате США. Там не думают о техно­логиях, а упор делают на противо­стояние личностей за рулём. Что-что, а столкно­вение характеров не утратит актуаль­ности никогда. Так что, если и есть гоночное первен­ство, за судьбу которого прямо сейчас можно не переживать, то это NASCAR. Потому что привер­женность традициям в эпоху перемен часто становится самой эффективной защитой.

Будущее или прошлое: рёв моторов и опасность или электромоторы и виртуальность?

Иллюстрация на обложке: Павел Седов
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