Мечтают ли робогонщики об электроформуле? Каким будет автоспорт будущего

«Как же ты смотришь Формулу-1, если не умеешь водить?» — нормальный вопрос для XX века. И совер­шенно неуместный для века XXI. Это 50 лет назад гонщики были лучшими из водителей. Сегодня гонщик — самодо­статочная профессия, связь которой с реальной жизнью сомнительна. Разве кому-нибудь нужно проезжать 70 кругов по замкнутой трассе с одними и теми же поворотами? Ну, кроме гонщиков.

Автоспорт начал отрываться от автомобильной промыш­ленности не так давно — и со временем этот разрыв будет увеличи­ваться. Мы нашли три тенденции, которые меняют гонки прямо сейчас. Забежим на пару десяти­летий вперёд и посмотрим, что станет с автоспортом в мире победив­шего автопилота.

Чем гонки роботов интереснее гонок людей

Первая ласточка нового подхода к гонкам — соревнования RoboRace. Это заезды автономных гоночных капсул на настоящих гоночных трассах. Проще говоря, гонки роботов.

В существующем виде затея смотрится абсурдно: всех роботов для RoboRace строит одна компания, а единствен­ной целью этих автономных устройств остается доезд до финиша. И скажем честно, получается не всегда. Но ведь это только начало.