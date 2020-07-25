На своём одном. Как индивидуальный транспорт изменит нашу жизнь

«Велосипеды станут очень, очень важны», — считает профессор, руководитель Центра транспортных исследо­ваний Универ­ситет­ского Колледжа Лондона (UCL) Ник Тайлер. Он уверен, что число желающих пересесть из машины на велосипед среди жителей городов будет расти быстрыми темпами — в том числе благодаря намерению людей вести более здоровый и осознанный образ жизни.

Тем более, для этого не обязательно затрачивать слишком много энергии. Развитие технологий серьёзно расширило выбор потребителей. Традици­онные велосипеды стали намного легче и удобнее в использо­вании, а благодаря повсеместному распро­странению интернета теперь сложнее потеряться: каждый может посмотреть карту местности у себя в смартфоне.

Наконец, появились электро­альтернативы привычным велосипедам. Внешне во многих случаях они не сильно отличаются от своих механи­ческих аналогов. Разве что рама электрических версий немного толще стандартной — ведь в ней прячется батарея. Но доехать от дома до работы, не промокнув при этом насквозь от пота, вполне возможно. Даже если вы живёте относительно далеко.

Передвижная электротабуретка. Она помещается в дверь

Ещё один вариант, позволяющий быстро и вполне комфортно преодолевать относи­тельно небольшие расстояния без вреда для городской атмо­сферы, — использовать другой вид индивиду­ального транспорта. Гироскутер, моно­колесо, сегвей, электро­самокат — вариантов с каждым годом становится всё больше.

Научиться управлять таким транспортом может практически каждый — иногда это чуть сложнее, а иногда даже проще, чем в случае с велосипедом. Стереотип о том, что такие виды транспорта — развлечение исключи­тельно для подростков, прямо сейчас разрушают сотни тысяч взрослых по всему миру. В том числе в России.