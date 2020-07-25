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На своём одном. Как индивидуальный транспорт изменит нашу жизнь

Разбор

Александра Владимирова

Развитие технологий — это не обязательно отказ от «старого-доброго». Появление и повсеместное распро­странение теле­визоров не привело к закрытию кино­театров. И современные успешные разработки в сфере транспорта не означают, что человек скоро забудет, как крутить педали. Или держать равновесие.

Зачем горожан пересаживают на велосипеды

Самый очевидный и привычный вид индивидуального транспорта — велосипед. Число велоси­педистов быстро растёт во многих странах, от Китая до США. По подсчётам британской правитель­ственной организации Transport for London, в 2000 году лондонцы и гости британской столицы выбирали велосипед в качестве средства пере­движения меньше 300 тысяч раз, а к 2017 году число велопоездок превысило 700 тысяч.

Транспортная стратегия мэра Лондона, опублико­ванная в 2018 году, рассчитана на серьёзное увеличение этого числа. Мэр знает: жители города мало двигаются, и велосипед — один из способов исправить ситуацию.

А ещё увеличение велопоездок — один из способов разгрузить дороги, уверен глава британской столицы. В INRIX, исследова­тельской компании, специали­зирующейся на транс­портной аналитике, подсчитали: из-за пере­гружен­ности дорог экономика Лондона к 2030 году будет терять до 9,3 млрд фунтов ежегодно, а Велико­британии в целом — до 21,4 млрд фунтов в год.

Ученые и специалисты спорят, насколько серьёзно распро­странение велосипедов может помочь разгрузить дороги и обще­ственный транспорт. Многое зависит от городов — их планировки и возмож­ностей для трансформации.

Очевидный шаг: для того, чтобы больше людей выбирали вело­сипед в мегаполисах, необходимо усилить меры безопас­ности на дорогах. Во многих европейских городах местные правитель­ства стараются исправить ситуацию, создают соответ­ствующую инфра­структуру и сокращают риски для велоси­педистов до минимума.

Способствует продвижению велосипедов в массы и крайне важная для демократи­ческих стран экоповестка. Для защитников окружающей среды вело­транспорт — это способ борьбы не только с пробками, но и с выбросами вредных веществ в атмосферу. Эти выбросы экоактивисты и многие учёные называют главной причиной глобального потепления.

«Велосипеды станут очень, очень важны», — считает профессор, руководитель Центра транспортных исследо­ваний Универ­ситет­ского Колледжа Лондона (UCL) Ник Тайлер. Он уверен, что число желающих пересесть из машины на велосипед среди жителей городов будет расти быстрыми темпами — в том числе благодаря намерению людей вести более здоровый и осознанный образ жизни.

Тем более, для этого не обязательно затрачивать слишком много энергии. Развитие технологий серьёзно расширило выбор потребителей. Традици­онные велосипеды стали намного легче и удобнее в использо­вании, а благодаря повсеместному распро­странению интернета теперь сложнее потеряться: каждый может посмотреть карту местности у себя в смартфоне.

Наконец, появились электро­альтернативы привычным велосипедам. Внешне во многих случаях они не сильно отличаются от своих механи­ческих аналогов. Разве что рама электрических версий немного толще стандартной — ведь в ней прячется батарея. Но доехать от дома до работы, не промокнув при этом насквозь от пота, вполне возможно. Даже если вы живёте относительно далеко.

Передвижная электротабуретка. Она помещается в дверь

Ещё один вариант, позволяющий быстро и вполне комфортно преодолевать относи­тельно небольшие расстояния без вреда для городской атмо­сферы, — использовать другой вид индивиду­ального транспорта. Гироскутер, моно­колесо, сегвей, электро­самокат — вариантов с каждым годом становится всё больше.

Научиться управлять таким транспортом может практически каждый — иногда это чуть сложнее, а иногда даже проще, чем в случае с велосипедом. Стереотип о том, что такие виды транспорта — развлечение исключи­тельно для подростков, прямо сейчас разрушают сотни тысяч взрослых по всему миру. В том числе в России.

«Очень поспособствовала увеличению продаж гиро­скутеров реклама на теле­видении: эти устройства появились в “Доме-2”, на концерте Газманова, у Галустяна в КВН. Популяр­ность после этого резко возросла», — отмечал Максим Бровкин, заместитель генерального директора магазина электротранспорта Sunwheel.

Гироскутер – небольшое электрическое транспортное средство, выполненное в форме двух соединённых поперечных площадок для стоп. По бокам — колёса. Внутри гироскутера находится процессор, который управляет двумя моторами.<br> Гироскутер может развивать скорость до 15–20 км/ч, а ёмкость зарядного устройства позволяет проехать около 20&nbsp;км. Вес зависит от модели: обычно он колеблется между 11 и 16&nbsp;кг. Научиться ездить на гироскутере даже проще, чем на велосипеде, главное — понять, как правильно на него вставать, сохраняя при этом равновесие. Цены на гироскутеры в России стартуют с семи тысяч рублей.
Сегвей по принципу управления очень похож на гироскутер, однако выглядит гораздо устойчивее. В первую очередь, за счёт ручки, находящейся посредине аппарата: она даёт больше точек опоры при движении. Колёса у сегвея также крупнее, чем у гироскутера, — с ними проще балансировать. При наклоне тела вперёд аппарат начинает движение. Если вы захотите притормозить, достаточно отклониться назад. Такой транспорт можно использовать как в повседневной жизни, так и на работе.<br> Максимальная скорость — до 20 км/ч, зарядки должно хватать на 30 км с хвостиком. По весу аппараты очень различаются — от 10 кг до нескольких десятков на «внедорожных» моделях. Цены тоже очень разные. Мини-сегвей с невысокой опорой для ног можно купить и за 12–13 тысяч рублей. «Полноценное» транспортное средство обойдётся значительно дороже — оно может стоить от ста тысяч до 450 тысяч рублей.
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Гироскутер – небольшое электрическое транспортное средство, выполненное в форме двух соединённых поперечных площадок для стоп. По бокам — колёса. Внутри гироскутера находится процессор, который управляет двумя моторами.
Гироскутер может развивать скорость до 15–20 км/ч, а ёмкость зарядного устройства позволяет проехать около 20 км. Вес зависит от модели: обычно он колеблется между 11 и 16 кг. Научиться ездить на гироскутере даже проще, чем на велосипеде, главное — понять, как правильно на него вставать, сохраняя при этом равновесие. Цены на гироскутеры в России стартуют с семи тысяч рублей.

Использование индивидуального транспорта, как надеются в транспортных компаниях, в ряде случаев может помочь решить проблему «последней (и первой) мили». То есть «доставки» человека от станции общественного транспорта до дома и работы. И обратно. Или от места парковки авто­мобиля, что в мегаполисах особенно актуально.

Автомобильные компании уже готовы создавать под это специальную инфра­структуру внутри салонов машин. Речь идёт о возмож­ности комфортно размещать и заряжать моноколёса и гироскутеры прямо в автомобиле.

Кто-то готов идти ещё дальше. Так, в 2015 году компания Ford пред­ставила довольно безумную на первый взгляд идею — трансформации заднего колеса автомобиля в моноколёсное устрой­ство, которое способно служить индивиду­альным транспортом. На «традиционное» моноколесо представ­ленный Ford мини-транспорт совсем не похож — скорее, он напоминает одно­колёсный велосипед с более комфортным сиденьем. Правда, 5 лет спустя этот проект так и не реализован.

Патент Ford
Honda UNI-CUB
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Патент Ford

А вот моноцикл UNI-CUB, созданный Honda, можно купить. Напоминает это средство пере­движения обычную табуретку. Двигаться она может со скоростью до 6 км/ч и преодолевать расстояние до 6 км. Под одну из более ранних версий UNI-CUB — U3-X — даже построили прототип электро­автомобиля Honda EV-N, представ­ленный в 2009 году. «Электро­табуретка» должна была размещаться непосред­ственно в передней двери машины рядом с водитель­ским сиденьем. Правда, в серийное производ­ство автомобиль в таком виде не пошёл.

Однако прямо сейчас над созданием компактных средств индивиду­ального пере­движения работает далеко не только Honda. Подобными проектами занимается большинство автоконцернов. Hyundai, например, предлагает своим клиентам электро­самокат, который легко сложить и нести в руках. В Audi создали гибрид электро­самоката и скейтборда, который также можно сложить вдвое и как тележку покатить за собой.

Спасти рядового пешехода

Вместе с популярностью растёт и процент тех, кто считает, что защищать надо не только велоси­педистов от автомо­билистов. Отдельного внимания заслуживают пешеходы. Неожиданно для себя они обнаружили на тротуарах быстрых обладателей гироскутеров и моноколёс — и это уже создаёт риски ДТП.

Летом прошлого года Общественная палата Москвы обратилась в Госдуму и Минтранс с просьбой разработать правила пере­движения на индивиду­альном транспорте. По мнению авторов инициативы, владельцы электро­самокатов и гироскутеров мешают пешеходам.

Чтобы минимизировать риски, в Общественной палате хотят ввести скоростной лимит и ограничения «по разрешённым зонам исполь­зования того или иного вида микро­мобильности». На данный момент российские правила дорожного движения приравни­вают людей на моноколёсах, сегвеях и электро­самокатах к пешеходам.

Вопрос о том, как делить тротуар, до сих пор не решён. Среди вариантов решения, которые в разное время предлагали эксперты и законо­датели, был и запрет на управ­ление в состоянии какого-либо опьянения, и обязательная страховка индивиду­альных видов транспорта, и даже запрет на сдачу в аренду самокатов, развивающих скорость свыше 20 км/ч.

Представители ГИБДД объясняют: из-за отсутствия серийных номеров и иденти­фикационных документов регулировать движение таких видов транспорта сейчас очень сложно. Тем временем в 2018 году в России произошло 39 ДТП с участием «средств индивидуальной мобиль­ности». Далеко не все из них зафикси­рованы в Москве: столица ответ­ственна лишь за каждый пятый случай. В Москве за год произошло 12 задоку­ментиро­ванных случаев наездов на пешехода и 21 столкно­вение.

Дед Мороз, который знает всё об электротранспорте

Пока регуляторы — не только в России, но во многих других странах — обсуждают, как обезопасить всех участников движения, популяр­ность индивиду­ального электро­транспорта продолжает стремительно расти. Особенно среди детей. По рассказу главного Деда Мороза России из Великого Устюга, в своих письмах в 2019 году дети чаще всего просили подарить им электро­самокат. За год до этого в числе лидеров был гироскутер.

О предпочтениях взрослых можно судить по распро­странению сервисов аренды электро­самокатов. Для этого даже придумали специальное слово — кикшеринг. Запуском кикшеринг-сервисов занимаются крупнейшие кар­шеринговые компании, среди которых YouDrive (проект YouDrive lite) и Дели­мобиль (проект Делисамокат). О том, что возможность запуска прорабаты­вают и в «Яндексе», в прошлом году писал TJ.

Потенциальный рынок кикшеринга в Европе владельцы российской компании Whoosh, планирующей расширение на Запад, оценивают в $5 млрд. Чтобы избежать конкуренции с действующими лидерами рынка — Lime и Bird — стартап Whoosh выбирает для работы небольшие городки Испании и Италии. Тёплый климат позволяет пользоваться индивиду­альными видами транспорта значительно дольше.

«На рынок очень сильно влияют сезонность, климатиче­ские условия, целевая аудитория, быстрая изнаши­ваемость парка и высокие расходы на техсопро­вождение и обслужи­вание. В России, несмотря на то, что это огромный рынок для услуг sharing-экономики, не так много мест, где прокат самокатов может быть интересным бизнесом», — заявляли газете «Коммерсант» в «Делимобиле».

Несмотря на все ограничи­вающие факторы, власти множества городов и даже стран всерьёз рассчиты­вают, что индивиду­альные виды транспорта смогут стать полно­ценными (а не только ситуативными) участниками транспортного процесса для сотен тысяч людей. То есть да, самокаты, гироскутеры и моноколёса буквально заменят авто­мобили. Не все, но заметную часть. И не везде, но в очень крупных городах — наверняка.

То, что альтернатива и автомобилям, и общественному транспорту необходима, стало особенно ясно во время эпидемии коронавируса. Но и при отсут­ствии опасности заразиться COVID-19 широкий спектр выбора транспорта будет способ­ствовать улучшению качества жизни в городах.

По прогнозам ООН, к 2050 году в городах будет жить две трети (если быть точным, 68%) населения Земли. Лишь максимально разумный и гибкий подход сделает жизнь каждого горожанина не просто терпимой, а приятной.

Как вы относитесь к идее персонального транспорта?

Иллюстрация на обложке: Павел Седов
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