На своём одном. Как индивидуальный транспорт изменит нашу жизнь
Александра Владимирова
Развитие технологий — это не обязательно отказ от «старого-доброго». Появление и повсеместное распространение телевизоров не привело к закрытию кинотеатров. И современные успешные разработки в сфере транспорта не означают, что человек скоро забудет, как крутить педали. Или держать равновесие.
Зачем горожан пересаживают на велосипеды
Самый очевидный и привычный вид индивидуального транспорта — велосипед. Число велосипедистов быстро растёт во многих странах, от Китая до США. По подсчётам британской правительственной организации Transport for London, в 2000 году лондонцы и гости британской столицы выбирали велосипед в качестве средства передвижения меньше 300 тысяч раз, а к 2017 году число велопоездок превысило 700 тысяч.
Транспортная стратегия мэра Лондона, опубликованная в 2018 году, рассчитана на серьёзное увеличение этого числа. Мэр знает: жители города мало двигаются, и велосипед — один из способов исправить ситуацию.
А ещё увеличение велопоездок — один из способов разгрузить дороги, уверен глава британской столицы. В INRIX, исследовательской компании, специализирующейся на транспортной аналитике, подсчитали:
Ученые и специалисты спорят, насколько серьёзно распространение велосипедов может помочь разгрузить дороги и общественный транспорт. Многое зависит от городов — их планировки и возможностей для трансформации.
Очевидный шаг: для того, чтобы больше людей выбирали велосипед в мегаполисах, необходимо усилить меры безопасности на дорогах. Во многих европейских городах местные правительства стараются исправить ситуацию, создают соответствующую инфраструктуру и сокращают риски для велосипедистов до минимума.
Способствует продвижению велосипедов в массы и крайне важная для демократических стран экоповестка. Для защитников окружающей среды велотранспорт — это способ борьбы не только с пробками, но и с выбросами вредных веществ в атмосферу. Эти выбросы экоактивисты и многие учёные называют главной причиной глобального потепления.
«Велосипеды станут очень, очень важны», — считает профессор, руководитель Центра транспортных исследований Университетского Колледжа Лондона (UCL) Ник Тайлер. Он уверен, что число желающих пересесть из машины на велосипед среди жителей городов будет расти быстрыми темпами — в том числе благодаря намерению людей вести более здоровый и осознанный образ жизни.
Тем более, для этого не обязательно затрачивать слишком много энергии. Развитие технологий серьёзно расширило выбор потребителей. Традиционные велосипеды стали намного легче и удобнее в использовании, а благодаря повсеместному распространению интернета теперь сложнее потеряться: каждый может посмотреть карту местности у себя в смартфоне.
Наконец, появились электроальтернативы привычным велосипедам. Внешне во многих случаях они не сильно отличаются от своих механических аналогов. Разве что рама электрических версий немного толще стандартной — ведь в ней прячется батарея. Но доехать от дома до работы, не промокнув при этом насквозь от пота, вполне возможно. Даже если вы живёте относительно далеко.
Передвижная электротабуретка. Она помещается в дверь
Ещё один вариант, позволяющий быстро и вполне комфортно преодолевать относительно небольшие расстояния без вреда для городской атмосферы, — использовать другой вид индивидуального транспорта. Гироскутер, моноколесо, сегвей, электросамокат — вариантов с каждым годом становится всё больше.
Научиться управлять таким транспортом может практически каждый — иногда это чуть сложнее, а иногда даже проще, чем в случае с велосипедом. Стереотип о том, что такие виды транспорта — развлечение исключительно для подростков, прямо сейчас разрушают сотни тысяч взрослых по всему миру. В том числе в России.
«Очень поспособствовала увеличению продаж гироскутеров реклама на телевидении: эти устройства появились в
Использование индивидуального транспорта, как надеются в транспортных компаниях, в ряде случаев может помочь решить проблему «последней (и первой) мили». То есть «доставки» человека от станции общественного транспорта до дома и работы. И обратно. Или от места парковки автомобиля, что в мегаполисах особенно актуально.
Автомобильные компании уже готовы создавать под это специальную инфраструктуру внутри салонов машин. Речь идёт о возможности комфортно размещать и заряжать моноколёса и гироскутеры прямо в автомобиле.
Кто-то готов идти ещё дальше. Так, в 2015 году компания Ford представила довольно безумную на первый взгляд идею — трансформации заднего колеса автомобиля в моноколёсное устройство, которое способно служить индивидуальным транспортом. На «традиционное» моноколесо представленный Ford мини-транспорт совсем не похож — скорее, он напоминает одноколёсный велосипед с более комфортным сиденьем. Правда, 5 лет спустя этот проект так и не реализован.
А вот моноцикл UNI-CUB, созданный Honda, можно купить. Напоминает это средство передвижения обычную табуретку. Двигаться она может со скоростью до
Однако прямо сейчас над созданием компактных средств индивидуального передвижения работает далеко не только Honda. Подобными проектами занимается большинство автоконцернов. Hyundai, например, предлагает своим клиентам электросамокат, который легко сложить и нести в руках. В Audi создали гибрид электросамоката и скейтборда, который также можно сложить вдвое и как тележку покатить за собой.
Спасти рядового пешехода
Вместе с популярностью растёт и процент тех, кто считает, что защищать надо не только велосипедистов от автомобилистов. Отдельного внимания заслуживают пешеходы. Неожиданно для себя они обнаружили на тротуарах быстрых обладателей гироскутеров и моноколёс — и это уже создаёт риски ДТП.
Летом прошлого года Общественная палата Москвы обратилась в Госдуму и Минтранс с просьбой разработать правила передвижения на индивидуальном транспорте. По мнению авторов инициативы, владельцы электросамокатов и гироскутеров мешают пешеходам.
Чтобы минимизировать риски, в Общественной палате хотят ввести скоростной лимит и ограничения «по разрешённым зонам использования того или иного вида микромобильности». На данный момент российские правила дорожного движения приравнивают людей на моноколёсах, сегвеях и электросамокатах к пешеходам.
Вопрос о том, как делить тротуар, до сих пор не решён. Среди вариантов решения, которые в разное время предлагали эксперты и законодатели, был и запрет на управление в состоянии какого-либо опьянения, и обязательная страховка индивидуальных видов транспорта, и даже запрет на сдачу в аренду самокатов, развивающих скорость свыше
Представители ГИБДД объясняют:
Дед Мороз, который знает всё об электротранспорте
Пока регуляторы — не только в России, но во многих других странах — обсуждают, как обезопасить всех участников движения, популярность индивидуального электротранспорта продолжает стремительно расти. Особенно среди детей. По рассказу главного Деда Мороза России из Великого Устюга, в своих письмах в 2019 году дети чаще всего просили подарить им электросамокат. За год до этого в числе лидеров был гироскутер.
О предпочтениях взрослых можно судить по распространению сервисов аренды электросамокатов. Для этого даже придумали специальное слово — кикшеринг. Запуском кикшеринг-сервисов занимаются крупнейшие каршеринговые компании, среди которых YouDrive (проект YouDrive lite) и Делимобиль (проект Делисамокат). О том, что возможность запуска прорабатывают и в «Яндексе», в прошлом году писал TJ.
Потенциальный рынок кикшеринга в Европе владельцы российской компании Whoosh, планирующей расширение на Запад, оценивают в $5 млрд. Чтобы избежать конкуренции с действующими лидерами рынка — Lime и Bird — стартап Whoosh выбирает для работы небольшие городки Испании и Италии. Тёплый климат позволяет пользоваться индивидуальными видами транспорта значительно дольше.
«На рынок очень сильно влияют сезонность, климатические условия, целевая аудитория, быстрая изнашиваемость парка и высокие расходы на техсопровождение и обслуживание. В России, несмотря на то, что это огромный рынок для услуг sharing-экономики, не так много мест, где прокат самокатов может быть интересным бизнесом», — заявляли газете «Коммерсант» в «Делимобиле».
Несмотря на все ограничивающие факторы, власти множества городов и даже стран всерьёз рассчитывают, что индивидуальные виды транспорта смогут стать полноценными (а не только ситуативными) участниками транспортного процесса для сотен тысяч людей. То есть да, самокаты, гироскутеры и моноколёса буквально заменят автомобили. Не все, но заметную часть. И не везде, но в очень крупных городах — наверняка.
То, что альтернатива и автомобилям, и общественному транспорту необходима, стало особенно ясно во время эпидемии коронавируса. Но и при отсутствии опасности заразиться COVID-19 широкий спектр выбора транспорта будет способствовать улучшению качества жизни в городах.
По прогнозам ООН, к 2050 году в городах будет жить две трети (если быть точным, 68%) населения Земли. Лишь максимально разумный и гибкий подход сделает жизнь каждого горожанина не просто терпимой, а приятной.