Гаджеты на колёсах. Как технологические компании перепридумывают автомобильную индустрию
Андрей Сафронов
Автомобили — слишком важная часть современного мира, чтобы крупные технологические компании не обращали внимания на этот сектор экономики. Глобальные игроки
В 2017 году компания BMW провела исследование, в результате которого выяснилось, что большинство респондентов (73%) с лёгкостью променяли бы одну марку автомобиля на другую, если бы новая машина давала им возможность перенести в неё свои социальные сети, мессенджеры, подписки на музыку и прочие интернет-сервисы.
Технологические компании улавливают эти настроения. Современные интернет-гиганты готовы вкладывать миллиарды долларов, чтобы включить автомобили в экосистему своих сервисов. Для этого им не всегда нужен такой неэффективный способ, как запуск собственного автомобильного производства. Они действуют на том поле, где у них есть экспертиза — разрабатывают уникальные технологии, которые постепенно сделают машину ещё одним девайсом. Таким как телефон, ноутбук, игровая консоль или умные часы. Вот наиболее примечательные проекты.
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Google + Waymo
Американский гигант Google задумался о разработке технологии для автомобилей больше десяти лет назад. И это хороший пример того, как, начав с одного сервиса, который стал частью большой экосистемы, компания пришла к другой масштабной идее.
В 2007 году Google запустил сервис Google Street View, что в переводе означает «просмотр улиц с помощью Google». Он даёт возможность виртуальной «прогулки» по улицам городов: с помощью Google Street View можно посмотреть, как выглядит конкретное место в городе. Для этого автомобили компании физически проезжали по улицам и снимали всё вокруг. Получилось удобное дополнение к карте.
Проект возглавлял директор лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского университета Себастьян Трун. В 2009 году Google Street View и собранные сервисом данные компания начала использовать для реализации технологии беспилотного автомобиля. В то время и до 2016 года проект существовал как одно из многочисленных экспериментальных подразделений корпорации Alphabet — материнской структуры Google. И только в
Предпосылки к появлению технологии Waymo на дорожных автомобилях появились через 11 лет после начала проекта — в июне в 2020 года дочерняя компания Alphabet объявила о соглашении со шведской Volvo. Правда, пока в рамках эксклюзивного партнёрства технологией Waymo оснастят автомобили только для использования в такси-перевозках. О потребительском рынке речи ещё не идёт. Waymo сотрудничала с автопроизводителями и раньше — например, с концерном Fiat Chrysler, — однако тогда совместная работа сторон ограничивалась тестами беспилотной технологии.
Помимо автономной системы управления, Google работает над другим автомобильным направлением — компания разрабатывает автомобильную версию Android. В 2017 году технологический гигант анонсировал начало создания мультимедийной системы, в 2019 году появились сообщения об установке этой системы на будущие машины Polestar (брендом владеет Volvo), годом позже General Motors выбрала систему для своих автомобилей с
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Apple + проект Titan
В начале 2015 года прогремела новость, удивившая как мир высоких технологий, так и автомобильную индустрию: Apple больше не хочет оставаться производителем гаджетов. Компания намерена создать собственный автомобиль. И не просто автомобиль, а электрический беспилотник.
В последующие годы загадочный проект оброс новыми подробностями. Название проекта – Titan. Работа над ним началась в 2014 году. Apple запустила специальную секретную лабораторию и задействовала в создании автомобиля «несколько сотен» человек. Сообщалось, что компания нанимает в проект специалистов крупных автопроизводителей — в частности, Tesla, Mercedes-Benz и Ford, — а также рассматривает партнёрство с целым рядом компаний: BMW, Nissan, Mclaren Automotive и Volkswagen. В 2017 году появились слухи о дорожных тестах прототипа и даже об аварии одного из них.
Однако никаких фотографий прототипов так и не появилось. С точностью можно сказать только одно: компания как минимум вела разработку автономной машины — в 2017 глава Apple Тим Кук это впервые подтвердил. Если проект Titan реализуется в полноценный продукт, можно не сомневаться, что он станет частью большой экосистемы Apple. А возможно, и новым главным гаджетом. Таким, каким когда-то стал iPhone.
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«Яндекс» + беспилотные такси
Сегодня «Яндекс» — яркий пример того, как технологическая компания способна объединить множество сервисов в одну экосистему, и исследования в области автономных автомобилей становятся частью этого процесса. Да, технологии «Яндекса» для беспилотных машин пока не воплотились в реальный продукт, которым может воспользоваться каждый. Но, учитывая скорость, с которой сервис «Яндекс.Такси» вошёл в повседневную жизнь многих жителей России, вряд ли есть основания сомневаться, что новая технология после полной готовности будет применена именно в коммерческих пассажирских перевозках.
«Яндекс» представил свой первый беспилотный автомобиль в 2017 году. Он был построен на базе Toyota Prius. За прошедшее с того момента время компания несколько раз обновляла свои прототипы, и в июне 2020 года анонсировала четвёртое поколение «беспилотников» на базе современного седана Hyundai Sonata. Компания тестирует свои наработки на двух российских полигонах – в Сколкове и городе Иннополис в Татарстане, а также в Израиле и США. На сегодняшний день прототипы «Яндекса» проехали свыше 5 млн тестовых километров и компания стала первой, кому разрешили отправить беспилотник без инженера за рулём по дорогам общего пользования. Причём не в России, а в США — во время выставки потребительской электроники CES. Примечательно, что свой первый миллион тестовая программа преодолела в
В планах компании — создать комплекс программного и аппаратного обеспечения, которое легко интегрируется в большинство моделей автомобилей. Это позволит компании поставлять свою технологию автопроизводителям, а не только оптимизировать сервис такси-перевозок. Причём сейчас Яндекс не только занимается разработкой ПО, но и проектирует собственные лидары, которые будут дешевле и надёжнее тех, что доступны на рынке прямо сейчас.
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Baidu + проект Apollo
Baidu — китайская технологическая компания, крупнейшая поисковая система КНР. Её можно назвать ответом Пекина компании Google. Baidu инвестирует в самые разные области цифрового мира, от искусственного интеллекта до «облачных» технологий. А ещё Baidu ведёт активные исследования в сфере беспилотных автомобилей.
Baidu не является единственной китайской компанией, которая работает в этом направлении, но на неё приходится большая доля в совокупной пройденной «беспилотной» дистанции в Китае – свыше 90%.
Проект Baidu получил название Apollo. Китайская компания не стала полагаться в работе только на свои силы и привлекла к сотрудничеству десятки компаний. За три года предприятие выросло в гигантский международный кооператив, участниками которого являются свыше 100 компаний, включая BMW, Ford, Toyota, Volkswagen и Honda. В рамках проекта построили гигантский испытательный полигон Apollo Park, в котором беспилотные автомобили учатся взаимодействовать друг с другом, а также с окружающей инфраструктурой. На сегодняшний день главным детищем проекта является Apolong Minibus — беспилотный микроавтобус на 14 пассажирских мест. И можете не сомневаться — в него будут интегрированы все сервисы, которые есть в распоряжении Baidu прямо сейчас и которые появятся в ближайшем будущем.
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Sony + Vision-S
В начале 2020 года японский производитель Sony произвёл фурор на Международной выставке электроники (CES) в Лас-Вегасе. Тогда эта компания совершенно неожиданно показала автомобильный прототип под названием Vision-S. Купить эту машину нельзя, и вряд ли такая возможность появится в будущем.
В Sony говорят, что разработали её не в качестве конкурента Toyota, Honda, Mazda и других автопроизводителей на дорогах общего пользования, а как своеобразную выставку собственных достижений.
То, что в других машинах представляет собой банальную приборную панель, в
Мониторы — это и элемент управления настройками автомобиля, и способ порадовать себя интересным контентом: например, огромной музыкальной библиотекой под лицензией Sony или играми. В автомобиле установлена аудиосистема 360 Reality Audio со встроенными прямо в сиденье динамиками. За тем, что происходит внутри машины и снаружи, следят 33 датчика Sony.
Sony построила Vision-S совместно с инжиниринговой компанией Magna Steyr и в сотрудничестве с Nvidia, Continental, Bosch, ZF и Qualcomm. Все они активно ведут разработки беспилотных технологий.
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Amazon и Zoox
В июне 2020 года американский технологический гигант Amazon объявил о покупке за $1,2 млрд стартапа Zoox. У этой калифорнийской компании есть одна особенность, которая отличает её от подавляющего большинства проектов, разрабатывающих беспилотные технологии. Zoox намерен создать не только эффективное программное и аппаратное обеспечение, необходимое для автономного автомобиля, но и сам автомобиль с нуля. Этот амбициозный план уже назвали самым дорогостоящим способом зайти на рынок «беспилотников» из возможных.
Zoox работает над машиной с симметричными передней и задними частями – это позволит ему свободно передвигаться в обоих направлениях без необходимости разворачиваться. У транспортного средства не будет педалей и руля. Четыре пассажира в машине будут сидеть по двое напротив друг друга.
Для Amazon это не первая инвестиция в автономные перевозки, но самая масштабная на сегодняшний день. Если Zoox добьётся успеха, компания Джефа Безоса, которая уже успешно работает в самых разных сферах, от ретейла до военных заказов правительства США, выйдет на совершенно новый для себя рынок – персонального транспорта, такси и каршеринга. Кроме того, эти технологии могут использоваться и для беспилотной доставки товаров.