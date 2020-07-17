Гаджеты на колёсах. Как технологические компании перепридумывают автомобильную индустрию

Автомобили — слишком важная часть современ­ного мира, чтобы крупные техно­логиче­ские компании не обращали внимания на этот сектор экономики. Глобальные игроки IT-рынка всё чаще смотрят в сторону авто­мобильного сегмента. Реже этот интерес воплощается в собствен­ные авто­мобильные проекты, чаще — в работу над техно­логиями для машин.

В 2017 году компания BMW провела исследование, в результате которого выяснилось, что большин­ство респондентов (73%) с лёгкостью променяли бы одну марку авто­мобиля на другую, если бы новая машина давала им возмож­ность перенести в неё свои социальные сети, мессенд­жеры, подписки на музыку и прочие интернет-сервисы.

Технологические компании улавливают эти настроения. Совре­менные интернет-гиганты готовы вклады­вать миллиарды долларов, чтобы включить авто­мобили в экосистему своих сервисов. Для этого им не всегда нужен такой неэффективный способ, как запуск собственного авто­мобильного производ­ства. Они действуют на том поле, где у них есть экспертиза — разрабаты­вают уникальные техно­логии, которые постепенно сделают машину ещё одним девайсом. Таким как телефон, ноутбук, игровая консоль или умные часы. Вот наиболее примеча­тельные проекты.