Она утонула: 10 машин, которые погибли от воды

Гаджеты на колёсах. Как технологические компании перепридумывают автомобильную индустрию

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Андрей Сафронов

Автомобили — слишком важная часть современ­ного мира, чтобы крупные техно­логиче­ские компании не обращали внимания на этот сектор экономики. Глобальные игроки IT-рынка всё чаще смотрят в сторону авто­мобильного сегмента. Реже этот интерес воплощается в собствен­ные авто­мобильные проекты, чаще — в работу над техно­логиями для машин.

В 2017 году компания BMW провела исследование, в результате которого выяснилось, что большин­ство респондентов (73%) с лёгкостью променяли бы одну марку авто­мобиля на другую, если бы новая машина давала им возмож­ность перенести в неё свои социальные сети, мессенд­жеры, подписки на музыку и прочие интернет-сервисы.

Технологические компании улавливают эти настроения. Совре­менные интернет-гиганты готовы вклады­вать миллиарды долларов, чтобы включить авто­мобили в экосистему своих сервисов. Для этого им не всегда нужен такой неэффективный способ, как запуск собственного авто­мобильного производ­ства. Они действуют на том поле, где у них есть экспертиза — разрабаты­вают уникальные техно­логии, которые постепенно сделают машину ещё одним девайсом. Таким как телефон, ноутбук, игровая консоль или умные часы. Вот наиболее примеча­тельные проекты.

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Google + Waymo

Американский гигант Google задумался о разработке технологии для авто­мобилей больше десяти лет назад. И это хороший пример того, как, начав с одного сервиса, который стал частью большой экосистемы, компания пришла к другой масштабной идее.

В 2007 году Google запустил сервис Google Street View, что в переводе означает «просмотр улиц с помощью Google». Он даёт возмож­ность виртуальной «прогулки» по улицам городов: с помощью Google Street View можно посмотреть, как выглядит конкретное место в городе. Для этого авто­мобили компании физически проезжали по улицам и снимали всё вокруг. Получилось удобное дополнение к карте.

Проект возглавлял директор лаборатории искус­ственного интел­лекта Стэнфордского универ­ситета Себастьян Трун. В 2009 году Google Street View и собранные сервисом данные компания начала использовать для реализации технологии беспи­лотного автомобиля. В то время и до 2016 года проект суще­ствовал как одно из много­численных экспери­менталь­ных подраз­делений корпорации Alphabet — материнской структуры Google. И только в 2016-м проект выделили в компанию под названием Waymo. К тому моменту прототипы Waymo проехали тысячи тестовых километров.

Предпосылки к появлению технологии Waymo на дорожных авто­мобилях появились через 11 лет после начала проекта — в июне в 2020 года дочерняя компания Alphabet объявила о соглашении со шведской Volvo. Правда, пока в рамках эксклю­зивного партнёр­ства технологией Waymo оснастят авто­мобили только для использо­вания в такси-перевозках. О потре­бительском рынке речи ещё не идёт. Waymo сотруд­ничала с автопроиз­водителями и раньше — например, с концерном Fiat Chrysler, — однако тогда совместная работа сторон ограни­чивалась тестами беспилотной технологии.

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Помимо автономной системы управления, Google работает над другим авто­мобильным направ­лением — компания разраба­тывает автомо­бильную версию Android. В 2017 году техно­логический гигант анонси­ровал начало создания мульти­медийной системы, в 2019 году появились сообщения об установке этой системы на будущие машины Polestar (брендом владеет Volvo), годом позже General Motors выбрала систему для своих авто­мобилей с 2021-го. Авто­мобильная операци­онная система Google получила название Android Automotive OS. При этом китайские бренды, не дожи­даясь появления отдельной операционки, активно интегри­руют мобильную ОС Android в серийные машины, доступные в продаже уже сейчас.

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Apple + проект Titan

В начале 2015 года прогремела новость, удивившая как мир высоких техно­логий, так и автомо­бильную индустрию: Apple больше не хочет оставаться произво­дителем гаджетов. Компания намерена создать собственный авто­мобиль. И не просто автомобиль, а электриче­ский беспилотник.

В последующие годы загадочный проект оброс новыми подроб­ностями. Название проекта – Titan. Работа над ним началась в 2014 году. Apple запустила специальную секретную лабораторию и задейство­вала в создании автомобиля «несколько сотен» человек. Сообщалось, что компания нанимает в проект специ­алистов крупных автопроиз­водителей — в частности, Tesla, Mercedes-Benz и Ford, — а также рассматри­вает партнёр­ство с целым рядом компаний: BMW, Nissan, Mclaren Automotive и Volkswagen. В 2017 году появились слухи о дорожных тестах прототипа и даже об аварии одного из них.

<p>Концепт Apple Car, дизайн <a href="https://www.caranddriver.com/features/a15102798/2020-apple-imaybe-25-cars-worth-waiting-for-feature/" target="_blank">Car And Driver</a></p>
Концепт Apple Car 2076, дизайнер Ali Cam

Однако никаких фотографий прототипов так и не появилось. С точностью можно сказать только одно: компания как минимум вела разработку авто­номной машины — в 2017 глава Apple Тим Кук это впервые подтвердил. Если проект Titan реализу­ется в полноценный продукт, можно не сомневаться, что он станет частью большой экосистемы Apple. А возможно, и новым главным гаджетом. Таким, каким когда-то стал iPhone.

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«Яндекс» + беспилотные такси

Сегодня «Яндекс» — яркий пример того, как техно­логиче­ская компания способна объединить множество сервисов в одну экосистему, и исследо­вания в области автономных авто­мобилей становятся частью этого процесса. Да, техно­логии «Яндекса» для беспи­лотных машин пока не воплоти­лись в реальный продукт, которым может воспользо­ваться каждый. Но, учитывая скорость, с которой сервис «Яндекс.Такси» вошёл в повсе­дневную жизнь многих жителей России, вряд ли есть основания сомневаться, что новая техно­логия после полной готов­ности будет применена именно в коммер­ческих пассажир­ских перевозках.

«Яндекс» представил свой первый беспилотный авто­мобиль в 2017 году. Он был построен на базе Toyota Prius. За прошедшее с того момента время компания несколько раз обновляла свои прототипы, и в июне 2020 года анонси­ровала четвёртое поколение «беспилотников» на базе совре­менного седана Hyundai Sonata. Компания тестирует свои наработки на двух россий­ских полигонах – в Сколкове и городе Инно­полис в Татар­стане, а также в Израиле и США. На сегодняшний день прото­типы «Яндекса» проехали свыше 5 млн тестовых километров и компания стала первой, кому разрешили отправить беспилотник без инженера за рулём по дорогам общего пользо­вания. Причём не в России, а в США — во время выставки потребитель­ской электроники CES. Примеча­тельно, что свой первый миллион тестовая программа преодолела в 2019-м.

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В планах компании — создать комплекс программного и аппарат­ного обеспе­чения, которое легко интегри­руется в большин­ство моделей авто­мобилей. Это позволит компании поставлять свою техно­логию автопроиз­водителям, а не только оптими­зировать сервис такси-перевозок. Причём сейчас Яндекс не только занима­ется разработкой ПО, но и проекти­рует собственные лидары, которые будут дешевле и надёжнее тех, что доступны на рынке прямо сейчас.

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Baidu + проект Apollo

Baidu — китайская технологическая компания, крупнейшая поисковая система КНР. Её можно назвать ответом Пекина компании Google. Baidu инвестирует в самые разные области цифрового мира, от искус­ственного интеллекта до «облачных» технологий. А ещё Baidu ведёт активные исследо­вания в сфере беспилотных автомобилей.

Baidu не является единственной китайской компанией, которая работает в этом направ­лении, но на неё приходится большая доля в совокупной пройденной «беспилотной» дистанции в Китае – свыше 90%.

Проект Baidu получил название Apollo. Китайская компания не стала полагаться в работе только на свои силы и привлекла к сотрудни­честву десятки компаний. За три года пред­приятие выросло в гигантский между­народный кооператив, участниками которого являются свыше 100 компаний, включая BMW, Ford, Toyota, Volkswagen и Honda. В рамках проекта построили гигантский испыта­тельный полигон Apollo Park, в котором беспилотные авто­мобили учатся взаимо­действовать друг с другом, а также с окружающей инфра­структурой. На сегодняшний день главным детищем проекта является Apolong Minibus — беспилотный микро­автобус на 14 пассажир­ских мест. И можете не сомневаться — в него будут интегри­рованы все сервисы, которые есть в распоря­жении Baidu прямо сейчас и которые появятся в ближайшем будущем.

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Sony + Vision-S

В начале 2020 года японский производитель Sony произвёл фурор на Международной выставке электроники (CES) в Лас-Вегасе. Тогда эта компания совершенно неожиданно показала автомобильный прототип под названием Vision-S. Купить эту машину нельзя, и вряд ли такая возможность появится в будущем.

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В Sony говорят, что разработали её не в качестве конкурента Toyota, Honda, Mazda и других автопроиз­водителей на дорогах общего пользо­вания, а как свое­образную выставку собственных достижений. Vision-S напичкана электроникой Sony. Прототип демонстри­рует потребителям и потенци­альным клиентам из автопрома, как Sony может вывести опыт вождения автомобиля на новый уровень.

То, что в других машинах представляет собой банальную приборную панель, в Vision-S превратилось в большой монитор из пяти дисплеев шириной во весь салон. Между водителем и пассажиром – еще один дисплей на уровне коленей.

Мониторы — это и элемент управления настройками авто­мобиля, и способ порадовать себя интересным контентом: например, огромной музыкальной библио­текой под лицензией Sony или играми. В авто­мобиле установ­лена аудио­система 360 Reality Audio со встроен­ными прямо в сиденье динамиками. За тем, что происходит внутри машины и снаружи, следят 33 датчика Sony.

Sony построила Vision-S совместно с инжини­ринговой компанией Magna Steyr и в сотрудни­честве с Nvidia, Continental, Bosch, ZF и Qualcomm. Все они активно ведут разработки беспилотных технологий.

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Amazon и Zoox

В июне 2020 года американский технологический гигант Amazon объявил о покупке за $1,2 млрд стартапа Zoox. У этой калифорнийской компании есть одна особенность, которая отличает её от подавляющего большинства проектов, разрабатывающих беспилотные технологии. Zoox намерен создать не только эффективное программное и аппаратное обеспечение, необходимое для автономного автомобиля, но и сам автомобиль с нуля. Этот амбициозный план уже назвали самым дорогостоящим способом зайти на рынок «беспилотников» из возможных.

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Zoox работает над машиной с симметричными передней и задними частями – это позволит ему свободно пере­двигаться в обоих направ­лениях без необходи­мости развора­чиваться. У транс­портного средства не будет педалей и руля. Четыре пассажира в машине будут сидеть по двое напротив друг друга.

Для Amazon это не первая инвестиция в автономные перевозки, но самая масштабная на сегодняшний день. Если Zoox добьётся успеха, компания Джефа Безоса, которая уже успешно работает в самых разных сферах, от ретейла до военных заказов прави­тельства США, выйдет на совер­шенно новый для себя рынок – персонального транспорта, такси и каршеринга. Кроме того, эти техно­логии могут использо­ваться и для беспилотной доставки товаров.

Кто быстрее сделает беспилотник: автоконцерны или IT-гиганты?

Иллюстрация на обложке: Павел Седов
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