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Volkswagen показал изображения нового кросс-купе и беспилотного тягача

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Дмитрий Елизаров

Глава концерна Volkswagen Герберт Диесс опубликовал в LinkedIn несколько дизайнер­ских скетчей, демонстри­рующих будущие электро­новинки концерна — в том числе и необычное кросс-купе, которое должно стать флагманом этого направ­ления. Кроме того, появился эскиз полностью автоном­ного магистраль­ного тягача.

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  • Электромобиль, известный сейчас под названием Project Trinity, примет вид кросс-купе с необычно аэро­динамичной внешностью и заострённой кормой — по сути, на опублико­ванном скетче изображён одно­объёмник. Утверждается, что на электрокаре будет продемон­стрирована принципи­ально новая стилистика Volkswagen, но основное внимание дизайнеры концерна уделяют проработке интерьера.

  • Project Trinity должен получить систему автономного управления 4-го уровня. Это означает, что в большин­стве случаев авто­мобиль сможет сам принимать решения в дорожных ситуациях, но сохранит основные органы управления.

  • Детальные технические характери­стики пока не раскры­ваются. Известно, что Project Trinity будет базиро­ваться на собственной архи­тектуре, отличной от нынешней MEB (на ней построено всё семейство VW ID). Кроме того, электро­мобиль должен получить принципи­ально новые батареи, которые позволят пополнять запас электро­энергии примерно за то же время, которое требуется для напол­нения топливного бака — то есть за несколько минут.

  • Ожидается, что конвейерная версия Project Trinity появится в 2026 году, но до того Volkswagen пред­ставит предсерийный прототип. Несмотря на обилие современных технологий, первый электрокар на этой платформе должен оказаться сопо­ставим по цене с нынешним VW ID.3.

  • Что касается проекта беспилотного грузовика, то о нём пока нет никаких данных. Изображённый на скетче тягач несёт на себе логотип MAN и полностью лишён кабины: вместо неё применено некое подобие массивного обтекателя. Таким образом, тягач должен стать полностью автономным транспортным средством.

  • Компания Volkswagen ранее объявила об отказе инвестировать в разработку новых семейств ДВС: фирма планирует со временем перевести весь свой модель­ный ряд на электротягу. Случится это, впрочем, не ранее 2030 года.

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