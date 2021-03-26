Volkswagen показал изображения нового кросс-купе и беспилотного тягача
Дмитрий Елизаров
Глава концерна Volkswagen Герберт Диесс опубликовал в LinkedIn несколько дизайнерских скетчей, демонстрирующих будущие электроновинки концерна — в том числе и необычное кросс-купе, которое должно стать флагманом этого направления. Кроме того, появился эскиз полностью автономного магистрального тягача.
Электромобиль, известный сейчас под названием Project Trinity, примет вид кросс-купе с необычно аэродинамичной внешностью и заострённой кормой — по сути, на опубликованном скетче изображён однообъёмник. Утверждается, что на электрокаре будет продемонстрирована принципиально новая стилистика Volkswagen, но основное внимание дизайнеры концерна уделяют проработке интерьера.
Project Trinity должен получить систему автономного управления
4-гоуровня. Это означает, что в большинстве случаев автомобиль сможет сам принимать решения в дорожных ситуациях, но сохранит основные органы управления.
Детальные технические характеристики пока не раскрываются. Известно, что Project Trinity будет базироваться на собственной архитектуре, отличной от нынешней MEB (на ней построено всё семейство VW ID). Кроме того, электромобиль должен получить принципиально новые батареи, которые позволят пополнять запас электроэнергии примерно за то же время, которое требуется для наполнения топливного бака — то есть за несколько минут.
Ожидается, что конвейерная версия Project Trinity появится в 2026 году, но до того Volkswagen представит предсерийный прототип. Несмотря на обилие современных технологий, первый электрокар на этой платформе должен оказаться сопоставим по цене с нынешним VW ID.3.
Что касается проекта беспилотного грузовика, то о нём пока нет никаких данных. Изображённый на скетче тягач несёт на себе логотип MAN и полностью лишён кабины: вместо неё применено некое подобие массивного обтекателя. Таким образом, тягач должен стать полностью автономным транспортным средством.
Компания Volkswagen ранее объявила об отказе инвестировать в разработку новых семейств ДВС: фирма планирует со временем перевести весь свой модельный ряд на электротягу. Случится это, впрочем, не ранее 2030 года.