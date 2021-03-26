Volkswagen показал изображения нового кросс-купе и беспилотного тягача

Электромобиль, известный сейчас под названием Project Trinity, примет вид кросс-купе с необычно аэро­динамичной внешностью и заострённой кормой — по сути, на опублико­ванном скетче изображён одно­объёмник. Утверждается, что на электрокаре будет продемон­стрирована принципи­ально новая стилистика Volkswagen, но основное внимание дизайнеры концерна уделяют проработке интерьера.

Project Trinity должен получить систему автономного управления 4-го уровня. Это означает, что в большин­стве случаев авто­мобиль сможет сам принимать решения в дорожных ситуациях, но сохранит основные органы управления.

Детальные технические характери­стики пока не раскры­ваются. Известно, что Project Trinity будет базиро­ваться на собственной архи­тектуре, отличной от нынешней MEB (на ней построено всё семейство VW ID). Кроме того, электро­мобиль должен получить принципи­ально новые батареи, которые позволят пополнять запас электро­энергии примерно за то же время, которое требуется для напол­нения топливного бака — то есть за несколько минут.

Ожидается, что конвейерная версия Project Trinity появится в 2026 году, но до того Volkswagen пред­ставит предсерийный прототип. Несмотря на обилие современных технологий, первый электрокар на этой платформе должен оказаться сопо­ставим по цене с нынешним VW ID.3.

Что касается проекта беспилотного грузовика, то о нём пока нет никаких данных. Изображённый на скетче тягач несёт на себе логотип MAN и полностью лишён кабины: вместо неё применено некое подобие массивного обтекателя. Таким образом, тягач должен стать полностью автономным транспортным средством.