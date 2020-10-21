Будут ли люди будущего самостоятельно водить машину

Когда мы говорим о транспорте будущего, то чаще всего пред­ставляем беспилотный футури­стичный авто­мобиль, управляемый голосо­выми командами. Но это, скорее, конечная точка развития. До этого момента и машинам, и людям предстоит пройти долгий путь.

«Я бы предпочла пользоваться беспилот­никами. В большом городе собственная машина каждый день не нужна», — говорит студентка Ангелина из Москвы. Своими словами она отлично иллюстри­рует тренд, который наметился в последнее время: люди XXI века просто не хотят водить машину. Они отказы­ваются от личных авто­мобилей в пользу обще­ственного транспорта и каршеринга.

Что касается беспилотников, то без них невозможно представить дороги в будущем. Но вот когда само­управля­емые машины выйдут массово на дороги — вопрос дискуссионный. Во-первых, технологии беспилот­ного автомобиля требуют доработки. Во-вторых — дело в самих людях. Многие не готовы отказаться от удоволь­ствия водить машину самостоятельно.

Но может быть, в том самом футуристиче­ском будущем нас уже не будут спрашивать, чего мы хотим, а просто запретят людям водить машину из соображений безопасности?

Запретят ли вождение

«Как только беспилотные автомобили выйдут на дорогу, самостоятельное вождение должны будут запретить». В этом уверен профессор философии Универ­ситета Кардиффа в Великобритании Джонатан Уэббер.

«Беспилотники не будут превышать скорость, проезжать на красный свет и парко­ваться в неположенном месте. Они не будут ездить под воздей­ствием алкоголя или наркотиков. Они никогда не устанут и не будут вести себя агрессивно. Они не будут отвлекаться для того, чтобы сделать музыку погромче или отправить текстовое сообщение. И они никогда не станут стараться произвести впечат­ление на свою девушку или парня», — пишет профессор Уэббер в своей статье для образо­ватель­ного ресурса The Conversation.