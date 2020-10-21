Будут ли люди будущего самостоятельно водить машину
Анна Хохлова
Когда мы говорим о транспорте будущего, то чаще всего представляем беспилотный футуристичный автомобиль, управляемый голосовыми командами. Но это, скорее, конечная точка развития. До этого момента и машинам, и людям предстоит пройти долгий путь.
«Я бы предпочла пользоваться беспилотниками. В большом городе собственная машина каждый день не нужна», — говорит студентка Ангелина из Москвы. Своими словами она отлично иллюстрирует тренд, который наметился в последнее время: люди XXI века просто не хотят водить машину. Они отказываются от личных автомобилей в пользу общественного транспорта и каршеринга.
Что касается беспилотников, то без них невозможно представить дороги в будущем. Но вот когда самоуправляемые машины выйдут массово на дороги — вопрос дискуссионный. Во-первых, технологии беспилотного автомобиля требуют доработки. Во-вторых — дело в самих людях. Многие не готовы отказаться от удовольствия водить машину самостоятельно.
Но может быть, в том самом футуристическом будущем нас уже не будут спрашивать, чего мы хотим, а просто запретят людям водить машину из соображений безопасности?
Запретят ли вождение
«Как только беспилотные автомобили выйдут на дорогу, самостоятельное вождение должны будут запретить». В этом уверен профессор философии Университета Кардиффа в Великобритании Джонатан Уэббер.
«Беспилотники не будут превышать скорость, проезжать на красный свет и парковаться в неположенном месте. Они не будут ездить под воздействием алкоголя или наркотиков. Они никогда не устанут и не будут вести себя агрессивно. Они не будут отвлекаться для того, чтобы сделать музыку погромче или отправить текстовое сообщение. И они никогда не станут стараться произвести впечатление на свою девушку или парня», — пишет профессор Уэббер в своей статье для образовательного ресурса The Conversation.
«Существующая транспортная система неэффективна. И главная причина её неэффективности — человек, — вторит британскому эксперту руководитель Лаборатории автономных транспортных систем Университета Иннополис Салимжан Гафуров. — Беспилотники можно хоть завтра выпускать, но только если мы разделим людей от машин так, чтобы пешеходы переходили дорогу лишь в положенных местах.
Это поможет ускорить внедрение беспилотных машин на дороги. Для этого существуют две большие концепции. Первая: мы строим исключительно подземные и надземные переходы для людей. Вторая: переводим все автомобильное движение на другой уровень — под землю или над землёй».
Ежегодно в результате ДТП погибает
О массовом переходе на беспилотники ради того, чтобы убрать с дорог самостоятельных водителей, задумались не сегодня. Ещё в 2016 году американское правительство предложило потратить $4 млрд из бюджета США в течение 10 лет на исследования и создание инфраструктуры для беспилотных автомобилей. Цель: уменьшить количество жертв на дорогах. ДТП много лет подряд занимают первое место в мире среди причин смерти людей в возрасте от 5 до 29 лет.
Ольга Ускова, генеральный директор компании Cognitive Pilot, которая разрабатывает искусственный интеллект для автопилотов, считает, что запрет на самостоятельное вождение необходим: «Если сейчас посмотреть на сферу авиаперевозок, то мы увидим: в зонах с очень живым авиационным движением фактически запрещены полёты без режима автопилотирования. Этот режим просто обязателен».
«Примерно по такому же принципу будет развиваться и законодательная база в сфере беспилотного автотранспорта. Согласитесь, вряд ли имеет какой-то смысл запрещать человеку перемещаться на автомобиле где-нибудь в Сибири, где он может очень долго находиться один на дороге. С другой стороны, есть оживлённые мегаполисы, где автономное движение в потоке может быть опасным», — предполагает Ускова и добавляет, что автоматизированные технологии не имеют каких-либо биологических ограничений — и в этом их преимущество.
«Человеческий глаз видит 24 кадра в секунду. У техники таких ограничений нет, она может видеть и 240 кадров в секунду. Человек-водитель просто не в состоянии конкурировать с роботами в езде и обеспечить свою безопасность».
Но беспилотники тоже не безупречны. Самоуправляемые машины уже попадали в аварии, которые приводили к смерти людей. Или просто ломались. На этот случай разработчики внедряют несколько уровней безопасности.
«Если вдруг откажет одна система управления, то резервная аккуратно и автономно припаркует машину на ближайшем разрешённом месте. Поэтому навык вождения в будущем не обязателен. Это будет специальное умение — как верховая езда или экстремальное вождение», — рассказал Гафуров из Университета Иннополис.
С коллегами не соглашается Борис Иванов, возглавляющий компанию «Беспилотный автомобиль StarLine»: «Смысла в том, чтобы запрещать самостоятельное управление машинами, нет. Мы не можем разом взять и заменить управляемые автомобили беспилотными. Будет длительный этап внедрения. Разработчикам приходится учить беспилотники двигаться в городской среде, с водителями вокруг. Я не думаю, что страны запретят садиться людям за руль. Скорее всего, произойдёт то же самое, что и с лошадьми. Вы же сейчас можете на живой лошади поехать по дороге? Да, можете. Но никто этого не делает».
«Разумеется, сопротивление запрету на вождение будет, — резюмировал профессор Уэббер. — Многим людям нравится водить машину. А ещё многим людям нравится курить. При этом курение в общественных местах запрещено для защиты тех, кто не курит. Наверняка в будущем появятся специально отведённые места для водителей, которые захотят предаться своему хобби без риска для окружающих».
Захотят ли водители стать пассажирами
Сегодня человечество находится на первых стадиях внедрения беспилотных транспортных средств в повседневную жизнь. Глава Лаборатории автономных транспортных систем Университета Иннополис считает ключевым препятствием для массового использования беспилотных автомобилей не дороговизну или плохую проработанность технологии, а то, что люди сами не готовы пересесть на автономный транспорт. Однако ситуация разнится от страны к стране.
Американская автомобильная ассоциация в марте 2019 года опубликовала результаты опроса среди своих граждан. Оказалось, что 71% опрошенных жителей США боятся ездить на беспилотниках. В 2020 году ситуация не стала лучше: только один из десяти водителей (12%) готов довериться самоуправляемому автомобилю.
Многие респонденты отметили, что полагались бы на беспилотники больше, если бы чётко знали, как машины работают, как закон действует в случае ДТП и насколько машины защищены от хакерских атак. В России, по данным национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», желающих пересесть на самоуправляемые машины намного больше: 77% россиян заявили о готовности ездить на беспилотных автомобилях. В том числе на беспилотных такси. В 2019 году таких респондентов было 60%.
Врио ректора МАДИ, специалист по разработке цифровых технологий моделирования Андрей Келлер считает, что беспилотники не смогут полностью вытеснить водителей
Келлер уверен, что люди будут особенно предпочитать управляемый автомобиль для загородных поездок. «У меня есть права. И я бы хотел водить машину самостоятельно, даже если будут беспилотные автомобили, так как я получаю удовольствие от процесса вождения автомобиля и не готов отдавать свою жизнь в руки электроники», — рассказал Авто.ру
Артём Фокин, директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей Яндекса, сравнил появление беспилотного транспорта с распространением мобильной связи. «Мобильная связь начала активно развиваться около 30 лет назад. Сначала она была доступна на ограниченных территориях, но вскоре быстро расширилась. Сегодня мобильная связь — это уже привычная часть жизни большинства людей».
Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, уверена, что люди будут привыкать постепенно к каждому нововведению и в итоге массовый переход на беспилотные автомобили произойдёт незаметно, в более повседневных формах.
«Сначала люди привыкнут к тому, что можно безопасно передать управление роботу в пробках, — рассказала Ускова Журналу «Авто.ру». — Затем передавать управление начнут на скоростных трассах во время длительных междугородних путешествий. Постепенно в процессе вождения и в самом автомобиле будет оставаться все меньше и меньше элементов управления. И начиная с каких-то моделей из конструкции пропадёт руль. К этому моменту это уже будет ожидаемым и малозаметным событием для людей».
Это вообще реально?
Пока нет. Но через несколько лет или десятилетий — да. И крупные корпорации, и стартапы в последние годы активно работают над технологией беспилотного транспорта. На сегодняшний день автомобили, которые способны самостоятельно перемещаться без живого водителя, тестируют в основном на территориях научно-исследовательских центров.
Предполагается, что однажды беспилотный транспорт заполнит дороги как маленьких городов, так и мегаполисов. О том, как скоро это произойдёт, спорят учёные, бизнесмены, инвесторы. Их прогнозы разнятся, ведь разработка технологии беспилотных автомобилей и скорость внедрения их в городскую среду зависят от многих факторов.
«Для того чтобы беспилотные автомобили полноценно вышли на дороги, нужно сформировать и протестировать у автомобиля такой искусственный интеллект, который будет способен управлять транспортом так же, как человек. Чтобы накопить такой опыт, требуется где-то около
Это большой объём, поэтому все ведущие эксперты говорят, что беспилотный транспорт поделит дороги с живыми водителями не ранее 2030/35 годов. И потом технология будет распространяться ещё 10 лет. Полностью перейти на беспилотный транспорт человечество сможет не раньше
Сегодня беспилотные стартапы беспокоятся, в первую очередь, не о масштабировании самоуправляемых автомобилей, а о развитии самой технологии беспилотного транспорта. Если говорить о коммерциализации, то ближайшая реальная бизнес-модель, о которой задумываются разработчики, — такси, грузовые перевозки, доставка и специализированная техника. В развитии этого направления сыграла свою роль и пандемия. Например, стартап Nuro в апреле 2020 года запустил в девяти городах США беспилотные фургоны для доставки еды.
Что касается личного и общественного беспилотного транспорта, то первопроходцами станут беспилотные такси, считает руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine» Борис Иванов. По его мнению, уже через 3–5 лет крупные операторы такси постепенно начнут переходить на самоуправляемые машины. Минтранс планирует выпустить на дороги беспилотники к 2024 году.
Иванов отметил, что беспилотное такси должно быть экономически выгодно, чтобы стать популярным. Это значит, что автопилот должен стоить дешевле, чем обычный автомобиль с водителем и его зарплатой вместе взятые. В StarLine предположили, что по первоначальным вложениям беспилотники будут дороже, но по содержанию окажутся дешевле.
Срок по внедрению беспилотных такси в 3–5 лет подтверждает и один из самых крупных операторов такси в России и СНГ — компания Яндекс. «Через 3–4 года мы рассчитываем решить самую сложную задачу — полностью автономное движение в час пик в мегаполисе», — сказал директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей Яндекса Артём Фокин.
Яндекс тестирует свои беспилотные автомобили с 2018 года. Тогда на территории Иннополиса и Сколкова проходили испытания беспилотных такси. В августе 2020 года «Яндекс» запустил своё беспилотное такси на тест-драйв по американскому городу Энн-Арбор.
За беспилотными такси могут последовать беспилотные трамваи, считает Салимжан Гафуров, руководитель Лаборатории автономных транспортных систем Университета Иннополис: «Трамваи — один из первых видов беспилотного транспорта, который мы увидим в ближайшем будущем в городах. Трамвайная сеть строится на выделенных полосах, по которым запрещена езда автомобилей, поэтому в ней меньше неожиданностей от людей». И Яндекс уже работает с правительством Москвы над такими проектами.
Наиболее вероятный сценарий
Люди ещё не готовы целиком довериться беспилотникам, но уже хотят использовать автомобили совместно с другими пассажирами. В крупных городах наблюдается тенденция к тому, что население отказывается от личных машин. Вместо этого жители мегаполисов выбирают общественный транспорт, каршеринг или такси. Когда в обиход войдут беспилотники, эта тенденция сможет перекинуться и на самоуправляемые машины.
Основные причины, по которым люди отказываются от личных автомобилей прямо сейчас, — это пробки, дорогое содержание, высокая вероятность ДТП. Беспилотники вкупе с совместным использованием автомобилей частично решат эти проблемы. В McKinsey на примере Лос-Анджелеса посчитали, что к 2030 году роботакси и шаттлы могут сократить эксплуатацию частных автомобилей на 20% по сравнению с сегодняшним днём.
По статистике московского ЦОДД, в последние годы всё меньше людей стремятся сдавать на права и покупать личный автомобиль. В период с 2015 по 2017 год число ежегодно получающих права москвичей до 25 лет снизилось на 13% — до 78 тыс. человек в год. По итогам докоронавирусного 2019 года количество выданных в России водительских удостоверений уменьшилось почти на 17 тыс. по сравнению с 2018 годом.
Робин Чейз, соосновательница каршеринговой компании Zipcar, говорит, что отношение к личному автомобилю меняется.
«Большинство людей думают о машинах очень утилитарно. Для некоторых из нас автомобили являются символом статуса, но для большинства, особенно для миллениалов, они лишь способ добраться до места назначения. Люди не хотят тратить все свои деньги на автомобиль».
«Лично для меня минусы личного авто перекрывают плюсы, — рассказала Журналу Авто.ру Полина, ученица
Если я и решусь получить водительское удостоверение, то буду использовать не личный автомобиль, а каршеринг. Меньше ответственности, меньше затрат и проблем, а результат такой же, как от своей машины. Если выбирать между беспилотным автомобилем и "по старинке", я, конечно же, предпочту беспилотные, особенно если не нужно будет получать права. Мир развивается, поэтому зачем держаться за прошлые варианты езды, когда появляются улучшенные и упрощённые».
«Беспилотные автомобили определённо будут работать по принципу каршеринга», — считает Сэм Абуэлсамид, главный аналитик компании Guidehouse Insights. Он добавил, что люди платят в среднем 38 тысяч долларов за новые легковые и грузовые автомобили. И в первые годы технология беспилотного вождения добавит ещё от 5 тысяч до 20 тысяч долларов к цене автомобиля. «Иметь собственный беспилотный автомобиль будет очень дорого [ещё] в течение длительного времени», — сказал он. Поэтому их владельцы вполне могут делить свой автомобиль с кем-то ещё.
Гафуров считает, что с постепенным внедрением беспилотников в нашу жизнь горожане будут скорее становиться пассажирами, чем водителями. «Мне кажется, это рациональный взгляд. Эти изменения начнутся с развитых стран и постепенно получат распространение по всему миру. Такой подход позволит снизить общее количество автомобилей, экологическую нагрузку, повысит эффективность существующей транспортной сети. И все останутся в плюсе».