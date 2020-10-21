«Обнуление» штрафов в России: как это будет работать и что разрешат «обнулять»

Будут ли люди будущего самостоятельно водить машину

Разбор

Анна Хохлова

Когда мы говорим о транспорте будущего, то чаще всего пред­ставляем беспилотный футури­стичный авто­мобиль, управляемый голосо­выми командами. Но это, скорее, конечная точка развития. До этого момента и машинам, и людям предстоит пройти долгий путь.

«Я бы предпочла пользоваться беспилот­никами. В большом городе собственная машина каждый день не нужна», — говорит студентка Ангелина из Москвы. Своими словами она отлично иллюстри­рует тренд, который наметился в последнее время: люди XXI века просто не хотят водить машину. Они отказы­ваются от личных авто­мобилей в пользу обще­ственного транспорта и каршеринга.

Что касается беспилотников, то без них невозможно представить дороги в будущем. Но вот когда само­управля­емые машины выйдут массово на дороги — вопрос дискуссионный. Во-первых, технологии беспилот­ного автомобиля требуют доработки. Во-вторых — дело в самих людях. Многие не готовы отказаться от удоволь­ствия водить машину самостоятельно.

Но может быть, в том самом футуристиче­ском будущем нас уже не будут спрашивать, чего мы хотим, а просто запретят людям водить машину из соображений безопасности?

Запретят ли вождение

«Как только беспилотные автомобили выйдут на дорогу, самостоятельное вождение должны будут запретить». В этом уверен профессор философии Универ­ситета Кардиффа в Великобритании Джонатан Уэббер.

«Беспилотники не будут превышать скорость, проезжать на красный свет и парко­ваться в неположенном месте. Они не будут ездить под воздей­ствием алкоголя или наркотиков. Они никогда не устанут и не будут вести себя агрессивно. Они не будут отвлекаться для того, чтобы сделать музыку погромче или отправить текстовое сообщение. И они никогда не станут стараться произвести впечат­ление на свою девушку или парня», — пишет профессор Уэббер в своей статье для образо­ватель­ного ресурса The Conversation.

«Существующая транспортная система неэффективна. И главная причина её неэффектив­ности — человек, — вторит британскому эксперту руководитель Лаборатории автономных транс­порт­ных систем Университета Иннополис Салимжан Гафуров. — Беспилот­ники можно хоть завтра выпускать, но только если мы разделим людей от машин так, чтобы пешеходы переходили дорогу лишь в положенных местах.

Это поможет ускорить внедрение беспилотных машин на дороги. Для этого суще­ствуют две большие концепции. Первая: мы строим исключи­тельно подземные и надземные переходы для людей. Вторая: переводим все автомо­бильное движение на другой уровень — под землю или над землёй».

Ежегодно в результате ДТП погибает 1 350 000 человек. То есть каждые 24 секунды на дорогах кто-то гибнет. Пока вы читали эту статью, в авариях умерли пять человек. 94% смертей на дорогах США вызваны действиями водителей, пишет Bloomberg со ссылкой на данные американских дорожных регуляторов. Если экстра­полировать эту долю на всю планету, получится, что запрет на самостоя­тельное вождение автомобилей позволит спасать по 1 269 000 жизней ежегодно.

О массовом переходе на беспилотники ради того, чтобы убрать с дорог само­стоятель­ных водителей, задумались не сегодня. Ещё в 2016 году американ­ское правитель­ство предложило потратить $4 млрд из бюджета США в течение 10 лет на исследо­вания и создание инфра­структуры для беспилотных автомо­билей. Цель: уменьшить количество жертв на дорогах. ДТП много лет подряд занимают первое место в мире среди причин смерти людей в возрасте от 5 до 29 лет.

Ольга Ускова, генеральный директор компании Cognitive Pilot, которая разрабаты­вает искус­ственный интеллект для автопилотов, считает, что запрет на само­стоятельное вождение необходим: «Если сейчас посмотреть на сферу авиа­перевозок, то мы увидим: в зонах с очень живым авиаци­онным движением фактически запрещены полёты без режима авто­пилотиро­вания. Этот режим просто обязателен».

Mercedes-benz Vision AVTR

«Примерно по такому же принципу будет развиваться и законо­дательная база в сфере беспи­лотного авто­транс­порта. Согласитесь, вряд ли имеет какой-то смысл запрещать человеку пере­мещаться на автомо­биле где-нибудь в Сибири, где он может очень долго находиться один на дороге. С другой стороны, есть оживлённые мега­полисы, где автономное движение в потоке может быть опасным», — предпо­лагает Ускова и добавляет, что автомати­зиро­ванные технологии не имеют каких-либо биологиче­ских ограничений — и в этом их преимущество.

«Человеческий глаз видит 24 кадра в секунду. У техники таких ограни­чений нет, она может видеть и 240 кадров в секунду. Человек-водитель просто не в состоянии конкури­ровать с роботами в езде и обеспечить свою безопасность».

Но беспилотники тоже не безупречны. Самоуправ­ляемые машины уже попадали в аварии, которые приводили к смерти людей. Или просто ломались. На этот случай разра­ботчики внедряют несколько уровней безопасности.

«Если вдруг откажет одна система управления, то резервная аккуратно и автономно припаркует машину на ближайшем разре­шённом месте. Поэтому навык вождения в будущем не обязателен. Это будет специ­альное умение — как верховая езда или экстремальное вождение», — рассказал Гафуров из Универ­ситета Иннополис.

С коллегами не соглашается Борис Иванов, возглав­ляющий компанию «Беспилотный авто­мобиль StarLine»: «Смысла в том, чтобы запрещать само­стоятельное управление машинами, нет. Мы не можем разом взять и заменить управ­ляемые авто­мобили беспилотными. Будет длительный этап внедрения. Разра­ботчикам приходится учить беспи­лотники двигаться в городской среде, с водителями вокруг. Я не думаю, что страны запретят садиться людям за руль. Скорее всего, произойдёт то же самое, что и с лошадьми. Вы же сейчас можете на живой лошади поехать по дороге? Да, можете. Но никто этого не делает».

Suzukic Hanare

«Разумеется, сопротивление запрету на вождение будет, — резюмиро­вал профессор Уэббер. — Многим людям нравится водить машину. А ещё многим людям нравится курить. При этом курение в обще­ственных местах запрещено для защиты тех, кто не курит. Наверняка в будущем появятся специально отведённые места для водителей, которые захотят предаться своему хобби без риска для окружающих».

Захотят ли водители стать пассажирами

Сегодня человечество находится на первых стадиях внедрения беспи­лотных транс­портных средств в повсе­дневную жизнь. Глава Лаборатории автономных транс­портных систем Универ­ситета Иннополис считает ключевым препят­ствием для массового использо­вания беспилотных автомо­билей не дороговизну или плохую прорабо­тан­ность технологии, а то, что люди сами не готовы пересесть на автономный транспорт. Однако ситуация разнится от страны к стране.

Американская автомобильная ассоциация в марте 2019 года опубликовала результаты опроса среди своих граждан. Оказалось, что 71% опрошенных жителей США боятся ездить на беспилотниках. В 2020 году ситуация не стала лучше: только один из десяти водителей (12%) готов довериться само­управ­ляемому автомобилю.

Многие респонденты отметили, что полагались бы на беспи­лотники больше, если бы чётко знали, как машины работают, как закон действует в случае ДТП и насколько машины защищены от хакерских атак. В России, по данным национальной техно­логической инициативы (НТИ) «Автонет», желающих пересесть на само­управля­емые машины намного больше: 77% россиян заявили о готов­ности ездить на беспилотных авто­мобилях. В том числе на беспилотных такси. В 2019 году таких респондентов было 60%.

Audi AI:ME

Врио ректора МАДИ, специалист по разработке цифровых технологий модели­рования Андрей Келлер считает, что беспилот­ники не смогут полностью вытеснить водителей из-за руля в ближайшем будущем. По его словам, есть опреде­лённая эмоциональная отдача от управления автомо­билем: человек испытывает положитель­ные впечат­ления, когда ведёт машину.

Келлер уверен, что люди будут особенно предпочитать управля­емый автомобиль для загородных поездок. «У меня есть права. И я бы хотел водить машину само­стоятельно, даже если будут беспилотные автомобили, так как я получаю удоволь­ствие от процесса вождения авто­мобиля и не готов отдавать свою жизнь в руки электроники», — рассказал Авто.ру 18-лет­ний российский студент Роман.

Артём Фокин, директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей Яндекса, сравнил появление беспилотного транс­порта с распро­странением мобильной связи. «Мобильная связь начала активно разви­ваться около 30 лет назад. Сначала она была доступна на ограни­ченных терри­ториях, но вскоре быстро расширилась. Сегодня мобильная связь — это уже привычная часть жизни большинства людей».

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, уверена, что люди будут привыкать постепенно к каждому ново­введению и в итоге массовый переход на беспилотные автомобили произойдёт незаметно, в более повсе­дневных формах.

«Сначала люди привыкнут к тому, что можно безопасно передать управление роботу в пробках, — рассказала Ускова Журналу «Авто.ру». — Затем передавать управление начнут на скоростных трассах во время длительных между­городних путеше­ствий. Постепенно в процессе вождения и в самом автомо­биле будет оставаться все меньше и меньше элементов управления. И начиная с каких-то моделей из конструкции пропадёт руль. К этому моменту это уже будет ожидаемым и малозаметным событием для людей».

Это вообще реально?

Пока нет. Но через несколько лет или десятилетий — да. И крупные корпорации, и стартапы в последние годы активно работают над техно­логией беспилотного транс­порта. На сегодняшний день авто­мобили, которые способны само­стоятельно пере­мещаться без живого водителя, тестируют в основном на терри­ториях научно-исследователь­ских центров.

Предполагается, что однажды беспилотный транспорт заполнит дороги как маленьких городов, так и мегаполисов. О том, как скоро это произойдёт, спорят учёные, бизнесмены, инвесторы. Их прогнозы разнятся, ведь разработка технологии беспилотных автомобилей и скорость внедрения их в городскую среду зависят от многих факторов.

«Для того чтобы беспилотные автомобили полноценно вышли на дороги, нужно сформи­ровать и протести­ровать у авто­мобиля такой искус­ственный интеллект, который будет способен управлять транс­портом так же, как человек. Чтобы накопить такой опыт, требуется где-то около 4 млн км пробега.

Это большой объём, поэтому все ведущие эксперты говорят, что беспилотный транспорт поделит дороги с живыми водителями не ранее 2030/35 годов. И потом технология будет распро­страняться ещё 10 лет. Полностью перейти на беспилотный транспорт человечество сможет не раньше 2040/50-х годов», — считает специ­алист по разработке цифровых технологий моделиро­вания Андрей Келлер из МАДИ (универ­ситет занимается созданием беспилотного транс­порта). При этом беспилотники Яндекса уже наездили больше 7 миллионов кило­метров в автономном режиме и пока продолжают учиться пере­двигаться по дорогам России.

Сегодня беспилотные стартапы беспокоятся, в первую очередь, не о масштабиро­вании самоуправ­ляемых автомо­билей, а о развитии самой технологии беспилотного транспорта. Если говорить о коммерци­ализации, то ближайшая реальная бизнес-модель, о которой задумы­ваются разра­ботчики, — такси, грузовые перевозки, доставка и специали­зированная техника. В развитии этого направ­ления сыграла свою роль и пандемия. Например, стартап Nuro в апреле 2020 года запустил в девяти городах США беспилотные фургоны для доставки еды.

Фургон Nuro

Что касается личного и общественного беспилотного транспорта, то перво­проходцами станут беспилотные такси, считает руково­дитель проекта «Беспи­лотный автомобиль StarLine» Борис Иванов. По его мнению, уже через 3–5 лет крупные операторы такси постепенно начнут переходить на самоуправ­ляемые машины. Минтранс планирует выпустить на дороги беспи­лотники к 2024 году.

Иванов отметил, что беспилотное такси должно быть экономи­чески выгодно, чтобы стать популярным. Это значит, что авто­пилот должен стоить дешевле, чем обычный автомо­биль с водителем и его зарплатой вместе взятые. В StarLine пред­положили, что по перво­началь­ным вложениям беспи­лотники будут дороже, но по содер­жанию окажутся дешевле.

Срок по внедрению беспилотных такси в 3–5 лет подтверж­дает и один из самых крупных операторов такси в России и СНГ — компания Яндекс. «Через 3–4 года мы рассчиты­ваем решить самую сложную задачу — полностью автономное движение в час пик в мега­полисе», — сказал директор по развитию бизнеса беспилотных автомо­билей Яндекса Артём Фокин.

Яндекс тестирует свои беспилотные авто­мобили с 2018 года. Тогда на территории Инно­полиса и Сколкова проходили испытания беспилотных такси. В августе 2020 года «Яндекс» запустил своё беспилотное такси на тест-драйв по американ­скому городу Энн-Арбор.

За беспилотными такси могут последовать беспи­лотные трамваи, считает Салимжан Гафуров, руково­дитель Лаборатории автономных транс­портных систем Универ­ситета Инно­полис: «Трамваи — один из первых видов беспи­лотного транспорта, который мы увидим в ближайшем будущем в городах. Трамвайная сеть строится на выделен­ных полосах, по которым запрещена езда авто­мобилей, поэтому в ней меньше неожидан­ностей от людей». И Яндекс уже работает с правитель­ством Москвы над такими проектами.

Наиболее вероятный сценарий

Люди ещё не готовы целиком довериться беспи­лотникам, но уже хотят использовать авто­мобили совместно с другими пассажирами. В крупных городах наблюдается тенденция к тому, что население отказы­вается от личных машин. Вместо этого жители мега­полисов выбирают обще­ственный транспорт, каршеринг или такси. Когда в обиход войдут беспи­лотники, эта тенденция сможет пере­кинуться и на само­управляемые машины.

Основные причины, по которым люди отказы­ваются от личных автомобилей прямо сейчас, — это пробки, дорогое содер­жание, высокая вероят­ность ДТП. Беспилотники вкупе с совместным использо­ванием автомобилей частично решат эти проблемы. В McKinsey на примере Лос-Анджелеса посчитали, что к 2030 году роботакси и шаттлы могут сократить эксплуатацию частных автомобилей на 20% по сравнению с сегодняшним днём.

По статистике московского ЦОДД, в последние годы всё меньше людей стремятся сдавать на права и покупать личный автомобиль. В период с 2015 по 2017 год число ежегодно получающих права москвичей до 25 лет снизилось на 13% — до 78 тыс. человек в год. По итогам докорона­вирусного 2019 года количество выданных в России водитель­ских удосто­верений уменьшилось почти на 17 тыс. по сравнению с 2018 годом.

Робин Чейз, соосновательница каршеринговой компании Zipcar, говорит, что отношение к личному автомобилю меняется.

«Большинство людей думают о машинах очень утили­тарно. Для некоторых из нас автомобили являются символом статуса, но для большинства, особенно для милле­ниалов, они лишь способ добраться до места назна­чения. Люди не хотят тратить все свои деньги на автомобиль».

«Лично для меня минусы личного авто пере­крывают плюсы, — рассказала Журналу Авто.ру Полина, ученица 10-го класса. — Пока что прав у меня нет. Самая главная проблема заключается в деньгах. Выучиться на права — потратить кучу времени и средств.

Если я и решусь получить водитель­ское удосто­верение, то буду использовать не личный автомобиль, а каршеринг. Меньше ответ­ствен­ности, меньше затрат и проблем, а результат такой же, как от своей машины. Если выбирать между беспилотным авто­мобилем и "по старинке", я, конечно же, предпочту беспилотные, особенно если не нужно будет получать права. Мир развивается, поэтому зачем держаться за прошлые варианты езды, когда появляются улучшенные и упрощённые».

GM Cruise AV

«Беспилотные автомобили определённо будут работать по принципу каршеринга», — считает Сэм Абуэлсамид, главный аналитик компании Guidehouse Insights. Он добавил, что люди платят в среднем 38 тысяч долларов за новые легковые и грузовые авто­мобили. И в первые годы технология беспилотного вождения добавит ещё от 5 тысяч до 20 тысяч долларов к цене авто­мобиля. «Иметь собственный беспилот­ный авто­мобиль будет очень дорого [ещё] в течение длитель­ного времени», — сказал он. Поэтому их владельцы вполне могут делить свой автомобиль с кем-то ещё.

Гафуров считает, что с постепенным внедре­нием беспилотников в нашу жизнь горожане будут скорее становиться пассажирами, чем водителями. «Мне кажется, это рациональ­ный взгляд. Эти изменения начнутся с развитых стран и постепенно получат распро­странение по всему миру. Такой подход позволит снизить общее количе­ство автомобилей, экологиче­скую нагрузку, повысит эффектив­ность суще­ствующей транспортной сети. И все останутся в плюсе».

А как вы относитесь к запрету на самостоятельное вождение по обычным дорогам?

Иллюстрация на обложке: Павел Седов
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