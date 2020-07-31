Хакеры, а не взломщики: как в будущем будут угонять машины
Глеб Каланов
Машины с автопилотом — это уже не отдалённое будущее, а практически реальность. Совсем скоро людям не нужно будет учиться на права, а количество ДТП из-за человеческого фактора снизится.
Но представьте такую ситуацию: вы вышли из дома, собираясь на работу, а ваш беспилотник уехал без вас — его угнали. Дистанционно! Или ещё хуже: вы сели в машину, задали маршрут, но поехала она совсем не туда. Тормоза и рулевое управление вас не слушаются, навигационная система не работает. И выбраться вы не можете: двери заперты. Смесь GTA с мрачным боевиком о дистопичном будущем в стиле киберпанк.
А самое неприятное в том, что для этого преступнику не нужно быть рядом с вами: достаточно лишь подключиться к интернету. И всё это тоже может стать реальностью совсем скоро — разбираемся, какими способами будут угонять машины в будущем и можно ли этому противостоять.
Как хакеры-угонщики стали реальностью
Многие современные машины — настоящие компьютеры на колёсах. Они оснащены полуавтономными системами вождения, точками доступа в интернет по встроенным мобильным каналам, а программное обеспечение (ПО) таких автомобилей уже обновляется «по воздуху». И даже в датчиках давления в шинах есть микрокомпьютеры. А значит, в таких системах наверняка есть уязвимости. Как только хакер их находит и использует, машина перестаёт по-настоящему принадлежать хозяину.
Угон современных машин премиум-класса давно имеет мало общего с брутальным разбиванием окон. Преступники пользуются специальным «кодграббером» — устройством, считывающим и затем эмулирующим радиокоманды оригинальных брелоков бесключевого доступа. Так что современные угонщики — это, скорее, айтишники, а не персонажи в масках и с отмычками в карманах.
«Современный автомобиль содержит огромное количество компьютеров, которые запускают программы, получают для них обновления по интернету, обмениваются данными с некими серверами», — говорит ведущий аналитик отдела развития компании «Доктор Веб» Вячеслав Медведев.
«Любое ПО содержит уязвимости различной степени опасности. В случае наличия таких уязвимостей злоумышленники могут подключиться к компьютерам автомобиля и выполнять действия, список которых зависит от наличия уязвимостей. Удалённый угон – это ситуация, при которой машину будут вскрывать не через специальные устройства, а используя обычные компьютеры, подключаясь к автомобилю как к удалённо работающему компьютеру».
Взламывать машины возможно даже на ходу. Злоумышленники способны получить доступ не только к аудиосистеме или стеклоочистителям, но и к агрегатам, неисправность которых представляет угрозу безопасности пассажиров, — к спидометру, рулевому управлению, трансмиссии и даже тормозам.
Впервые это удалось сделать в
Загрузив вредоносный софт, Валасек и Миллер начали «нажимать» на газ и тормоз, а также вращать руль. Сидевший за рулём журналист Wired сказал, что самым страшным моментом стало отключение мотора на скорости
Впрочем, в разговоре с Журналом Авто.ру руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine» Борис Иванов выразил сомнения в том, что экспериментаторам удалось бы таким же способом угнать машину. «Это была попытка перехвата управления, но это скорее вопрос безопасности всех обычных автомобилей. Таким взломом автомобиль во время движения гипотетически можно отправить в кювет. Но сделать так, чтобы он смог приехать своим ходом к вам — я сомневаюсь в этом».
Однако в 2016 году китайские хакеры в рамках эксперимента взломали Tesla Model S с расстояния 20 км: они смогли открывать багажник на ходу и тормозить. А через год проделали то же самое с Model X. Такие эксперименты обнажили уязвимости всей отрасли.
Генеральный директор израильской компании GuardKnox Cyber Technologies Моше Шлизель считает, что эпоха хакинга машин уже наступила. Его компания состоит из ветеранов ВВС Израиля, которые помогали выстраивать первые системы киберзащиты на истребителях и системах противоракетной обороны. Сейчас он помогает автопроизводителям всего мира в устранении уязвимостей, которые используют или могут использовать хакеры.
«Осведомлённость о кибербезопасности во всём мире резко возросла. Кибервойна между США и Ираном ни для кого не является секретом. Эту угрозу нельзя недооценивать. Клиенты выражают опасения, что
С развитием технологий возможности для хакерских атак на современные машины расширяются с каждым годом. И беспилотные автомобили только ускорят этот тренд.
Подключение к интернету распространяется по всем маркам и моделям. А значит, самые серьёзные угрозы впереди. К примеру, преступники могут заблокировать двери целой модельной линейки, вымогая у автопроизводителя миллионы в обмен на восстановление доступа. «Крупномасштабные атаки на автомобили — это лишь вопрос времени», — заявил в 2017 году доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Университета Дьюка Мирослав Паич.
«В прошлом для атаки на конкретного человека или автомобиль вам нужен был человек на месте или устройство слежения для идентификации цели. Сегодня, в онлайн-эпоху, хакеры могут проникнуть в транспортное средство удалённо, найти его местоположение, а затем атаковать», — уверен Шлизель.
Насколько сложнее угнать беспилотный транспорт и как это сделать
Сейчас предел развития технологии — беспилотники четвёртого уровня автономности. Он предполагает «высокую автоматизацию вождения»: системе не нужен резерв в виде человека, если она функционирует в пределах своего «рабочего пространства разработки». Но даже такие машины так или иначе подразумевают возможность управления водителем — поэтому их угон не отличается от угона обычной машины, ведь здесь водитель имеет приоритет.
Однако если автомобиль способен двигаться без водителя, то появляется и теоретическая возможность угнать машину дистанционно. Если рассуждать о пока несуществующих беспилотниках пятого уровня автономности (никаких ограничений на присутствие человека за рулём, нет ни руля, ни педалей) — то остаётся лишь метод интеллектуального взлома через систему управления.
«У беспилотных автомобилей есть некий бэкенд (удалённая серверная часть), система управления и мониторинга, а также операторы, которые, при необходимости, могут вмешаться в управление и заглушить машину. Ведь не исключены нештатные ситуации, при которых искусственный интеллект не в состоянии решить задачу в случае аварии, обломков на трассе или когда нужно следовать указаниям регулировщика. Тогда алгоритмы посылают сигнал «стоп, нельзя ехать» и оператор, используя технологии удалённого доступа, берёт управление на себя», — рассказывает глава департамента транспортных систем «Лаборатории Касперского» Сергей Зорин.
«Что может представлять из себя угон беспилотника? Авторизацию команды на отправку машины не в конечную заданную точку, а в точку, нужную угонщику. Угон может быть связан с доступом к каналам управления такими автомобилями».
Беспилотные автомобили сами по себе генерируют терабайты данных – речь о картинке с камер, показаниях датчиков и информации о движении. Эти данные должны где-то храниться, обрабатываться и передаваться. Это необходимо, так как для оптимальной работы беспилотники должны взаимодействовать друг с другом, обмениваясь сведениями для определения оптимальных маршрутов, скорости и дистанции. Транспорт будущего — это фактически сеть. А любая сеть — это возможность для хакера совершить что-нибудь нехорошее.
«Автономный беспилотник подключён к сети в любом случае: он куда-то передаёт свои координаты хотя бы для получения поправок к высокоточной навигации. Но его интеграция в интеллектуальную транспортную систему открывает новые возможности: кооперативное планирование маршрута, регулирование загрузок дорог. Это же создаёт и возможность появления уязвимостей. Но и защита тут будет более серьёзная. Человечество уже начинает об этом задумываться. Работа здесь ведётся и крупными компаниями, и на уровне Европейской экономической комиссии ООН», — отмечает Борис Иванов из StarLine.
Уязвимым местом всех современных машин специалисты называют протокол Controller Area Network (CAN) — стандарт промышленной сети, ориентированный на объединение в сеть устройств и датчиков машины. CAN-шина разработана в
Взломать её можно физически или через устройства, подключенные к ней – которые, в свою очередь, подключены к интернету. Именно так свой взлом осуществили Валасек и Миллер: получили доступ к IP автомобиля и коду сигналов обновления головного устройства, после чего перепрограммировали мультимедиасистему UConnect для подачи команд на управление другими модулями.
«Шина CAN используется везде и эволюционирует. Она очень помехоустойчивая, не очень быстрая и заточена именно под автомобиль. Поскольку большинство беспилотников сейчас базируется на платформе стандартных автомобилей, то CAN есть в любом из них. И, скорее всего, она останется даже в беспилотниках пятого уровня — это нормальная шина, очень надёжная. Проблема не в ней самой, а в её применении. В случае со взломом Cherokee её применили так, что взлом оказался возможен», — объясняет Иванов из «Беспилотного автомобиля StarLine».
Какой будет защита беспилотников от угона
Автомобильные компании зачастую совместно работают над отражением киберугроз и обмениваются информацией. В 2014 году два крупнейших альянса автопроизводителей – Association of Global Automakers и Alliance of Automobile Manufacturers – учредили для этого специальную организацию: Центр обмена автомобильной информации и анализа (Auto-ISAC). Фактически это центральный хаб, в которые стекаются все данные о киберугрозах, потенциальных уязвимостях электронной начинки автомобилей и ассоциированных внутриавтомобильных сетей.
«Плохие парни постоянно делятся информацией. Если хорошие парни не будут этого делать, то их ждет поражение. Всё просто: обнаружение уязвимости одной компанией означает предотвращение угрозы для другой», — считает исполнительный директор Auto-ISAC Фэй Фрэнси, ранее занимавшаяся кибербезопасностью в аэрокосмической промышленности.
И всё же по-настоящему идти в ногу со временем в плане информационной безопасности автопроизводителям сложно. Хакерские инструменты и системы защиты против них развиваются непрерывно и очень быстро, в то время как разработка любой модели автомобиля занимает несколько лет — то, что казалось прогрессивной идеей на момент начала работ, может критически устареть к моменту релиза.
Получается, что системы защиты беспилотного транспорта ждёт та же судьба, что и банковские системы: их будут постоянно совершенствовать и обновлять, ведя бесконечную гонку с киберпреступниками.
«Защиты требует вся экосистема беспилотного сервиса. В будущем подобные автомобили должны обладать кибериммунитетом. Такой подход предполагает, что даже если злоумышленникам удастся проникнуть в какой-либо блок автомобиля, то воздействовать на другие блоки у них не получится. Например, взломав мультимедийную систему, кто-то попробует внести изменения в блок управления автомобилем. Такое действие будет заблокировано, так как оно не предусмотрено заранее прописанными политиками безопасности», — считает Сергей Зорин из «Лаборатории Касперского».
Ещё в 2014 году ФБР выпустила секретный внутренний доклад о транспорте будущего, содержание которого стало известно The Guardian. В нём предполагалось, что автономные машины можно будет оснастить функцией, которая позволит службам полиции дистанционно останавливать транспорт или блокировать в нём двери. У такого подхода наверняка найдётся много противников.
Теоретически с беспилотниками может произойти то же самое, что и со смартфонами. Когда-то физических краж телефонных аппаратов было куда больше, но после обновлений ПО, добавившего блокировку устройства на случай похищения, статистика преступлений пошла вниз. То же самое может сработать с беспилотниками: после сообщения об угоне автомобиль теоретически сможет заблокировать двери, связаться с полицией или даже поехать в ближайший участок/отделение самостоятельно.
Лучшая защита от взлома — «воздушный» фильтр: чёткое отделение контура управления от контура развлечений, навигации и других. Если система управления беспилотником автономна, не запрашивает данные и не сверяется с внешней системой, то и попасть в неё по интернету невозможно. Но таким путем идут очень немногие производители.
«Есть две проблемы для любых производителей средств защиты, — признаёт Вячеслав Медведев из компании «Доктор Веб». — Первое — отсутствие вредоносных программ: злоумышленники просто командуют компьютерам, что им нужно делать. Второе — слабость автомобильных компьютеров. Они просто не рассчитаны на размещение в них дополнительного ПО, в том числе и защитного».
«И третье. Представьте ситуацию — вы на горном серпантине входите в крутой поворот и тут вам выдаётся уведомление: “Обнаружена вредоносная программа. Удалить?”. Ваши действия? Это именно тот случай, когда защита должна обеспечиваться не антивирусом».
Почему угоны беспилотников опаснее угонов обычных машин
Потому, что беспилотники можно, например, использовать для убийств и терактов. Это показал теракт в Ницце, когда 19-тонный грузовик врезался в толпу на Английской набережной и унёс жизни 86 человек. Позднее подобное произошло на рождественском базаре в Берлине и в центре Стокгольма. Во всех этих случаях автомобиль таранил прохожих. Представьте, что в будущем террористам не нужно будет сидеть за рулем, чтобы устроить массовое убийство. Можно просто заставить сделать это беспилотный автомобиль.
В том самом докладе ФБР 2014 года авторы называли беспилотники «потенциальным оружием» и подарком для террористов. С автопилотом отпадает необходимость в поиске смертника – можно загрузить машину взрывчаткой и направить куда угодно.
В докладе ФБР отмечены и более прозаичные угрозы. Например, беспилотники дают преступникам преимущество перед полицией в случае погонь: можно вести перестрелку, не отвлекаясь на управление. Также спецслужбу обеспокоило то, что после взлома электронных систем беспилотников их легко заставить нарушать заложенные в них правила дорожного движения, превышать скорость, сбивать пешеходов и совершать другие незаконные действия.
Взлом беспилотных автомобилей вообще потенциально даёт злоумышленникам массу возможностей для совершения плохих поступков. Например, учёные из Технологического института Джорджии считают, что остановка всего 20 процентов автомобилей в час пик полностью парализует движение в Нью-Йорке, а взлом 10 процентов позволит блокировать движение машин скорой помощи. Хакерские ужасы из фильма «Крепкий орешек 4.0» воплотятся в реальность?
«Спокойное субботнее утро в августе. Внезапно по всей стране одновременно запускаются 12 тысяч седанов Tesla Model S — они включили автопилот и выехали на дорогу. Некоторые из них едут к местным заправкам. Некоторые — к электроподстанциям. А затем, приближаясь, они разгоняются до максимальной скорости. Взрывы фантастичны: искры от батарей Model S поджигают все легковоспламеняющееся в районе. Электросеть в Лос-Анджелесе рушится почти сразу. Бушуют сотни пожаров. Америка находится под угрозой нападения. Звучит как научная фантастика, но это не так», — писал канадский эксперт по кибербезопасности Зак Эйсан в своей статье для The Weekly Standard.
Станет ли угонов больше
С одной стороны, взлом автомобилей может стать массовым с распространением беспилотников и их удешевлением. Это способно привести к тому, что безопасность будет принесена в жертву стоимости и простоте технологии, что сделает беспилотники более лёгкой и привлекательной целью.
В пользу этого говорит факт удешевления самого взлома. Оборудование для «классического» высокотехнологичного угона стоит довольно дорого (около $50 тысяч) — с таким ценником угонщикам есть смысл нацеливаться лишь на машины премиум-класса. Но теперь выпускается всё больше автомобилей с бесключевым доступом, которые открываются, например, командой со смартфона. А взлом смартфона обойдётся явно дешевле.
Кроме того, угон — не единственная неприятность, угрожающая владельцу беспилотника. Например, директор лаборатории «Люди и автономность» Университета Дьюка Мэри Каммингз уверена, что отсутствие человека негативно скажется на отношении к беспилотному транспорту.
«В этих машинах будет происходить гораздо больше преступлений, чем осознают люди. Машины будут потрошить изнутри, уничтожать покрышки, с них будут снимать фары. Без человека-водителя в машине на наших глазах начнётся очень плохое поведение», — цитирует Каммингз The Vice.
И всё-таки взломать будущие машины с автопилотом будет трудно. Перед угонщиками станут выстраивать новые барьеры вроде биометрического доступа, GPS-отслеживания или даже дистанционного отключения машины. Это не позволит преступнику уехать далеко — найти угнанный автомобиль будет куда проще. Сейчас таких систем на большинстве автомобилей нет: так почему же с распространением беспилотного транспорта угонов должно стать больше?
«Учитывая уровень развития технологий шифрования, организовать угон беспилотника будет очень сложно. К тому же автопроизводители активно работают над защитой компонентов, например, предотвращают замену
«Эпидемия» массовых краж машин вряд ли состоится. Даже несмотря на все слабые места, взломать автомобиль по-прежнему могут очень немногие. Из них заинтересованных в хищении машин в криминальных целях ещё меньше: это требует много денег и времени, после чего перед злоумышленником встанет вопрос: что делать с угнанным беспилотником? Попытаться продать? Но кому? Разобрать на запчасти? Но кто их купит?
«А останутся ли вообще автомобили, которые нужно угонять? Для угона нужен рынок сбыта. На мой взгляд, он исчезнет. Личный автомобиль в какой-то момент станет не особо нужен — он может отвезти вас домой или на работу, а куда он поедет потом? Возить других? Это нормальный вариант, но зачем тогда им владеть? Я не слышал, чтобы часто угоняли пассажирские автобусы», — заключил Борис Иванов.
Кроме того, главным мотиватором современных киберпреступников являются деньги – потому их усилия, как правило, направлены на банки и бизнес. В беспилотных машинах никакой ценной информации, как правило, не хранится. Попробовать же устроить на дорогах автомобильный апокалипсис могут захотеть единицы — ведь злоумышленники хотят красть и зарабатывать, а не сеять хаос. Угоны — занятие трудное и маловыгодное, и появление беспилотников вряд ли это изменит.