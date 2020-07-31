Хакеры, а не взломщики: как в будущем будут угонять машины

Машины с автопилотом — это уже не отдалённое будущее, а практически реальность. Совсем скоро людям не нужно будет учиться на права, а количе­ство ДТП из-за человеческого фактора снизится.

Но представьте такую ситуацию: вы вышли из дома, собираясь на работу, а ваш беспилотник уехал без вас — его угнали. Дистанционно! Или ещё хуже: вы сели в машину, задали маршрут, но поехала она совсем не туда. Тормоза и рулевое управление вас не слушаются, навигаци­онная система не работает. И выбраться вы не можете: двери заперты. Смесь GTA с мрачным боевиком о дистопичном будущем в стиле киберпанк.

А самое неприятное в том, что для этого преступнику не нужно быть рядом с вами: достаточно лишь подключиться к интернету. И всё это тоже может стать реальностью совсем скоро — разбираемся, какими способами будут угонять машины в будущем и можно ли этому противостоять.

Как хакеры-угонщики стали реальностью

Многие современные машины — настоящие компьютеры на колёсах. Они оснащены полу­автономными системами вождения, точками доступа в интернет по встроенным мобильным каналам, а программное обеспе­чение (ПО) таких автомо­билей уже обновляется «по воздуху». И даже в датчиках давления в шинах есть микро­компьютеры. А значит, в таких системах наверняка есть уязви­мости. Как только хакер их находит и использует, машина перестаёт по-настоящему принад­лежать хозяину.

Угон современных машин премиум-класса давно имеет мало общего с брутальным разбива­нием окон. Преступ­ники пользуются специальным «кодграббером» — устройством, считы­вающим и затем эмулирующим радио­команды оригинальных брелоков бесключевого доступа. Так что современные угонщики — это, скорее, айтишники, а не персонажи в масках и с отмычками в карманах.