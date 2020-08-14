Автомобильный бизнесмен будущего – звезда и инфлюенсер. Или нет?
Антон Погорельский
Помните, когда-то для успеха в автомобильном бизнесе нужно было собирать надёжные машины, легко поддающиеся ремонту? И чтобы они стоили умеренных денег. Те времена прошли.
В современном мире можно продавать необоснованно дорогие модели, не заботиться о долговечности, запрещать покупку машин тем, кто вам не нравится, или вообще не выпускать автомобили – но всё равно считаться успешным и уважаемым автопроизводителем. Если вы решили, что про отсутствие физических автомобилей мы пошутили, то вот примеры: Rivian, Via Motors, Lucid Motors. И так делают не только они.
Все такие стартапы объединяет нечто, лежащее за пределами автомобильных технологий. Харизма основателя.
Если владелец бизнеса смог продать публике своё видение идеального автомобиля, то полдела уже сделано. Или на самом деле всё совсем не так? И для подлинного успеха в автомобильном бизнесе всё-таки нужны конструкторский опыт, масштабные производственные мощности, контроль над издержками и тщательный подсчёт расходов?
Журнал «Авто.ру» решил разобраться, действительно ли автомобильный бизнес изменился настолько, что условная Кайли Дженнер может быть успешнее условного Билли Дюранта.
Старая мораль против новой искренности. Причём тут автомобили
Даже самые консервативные автопроизводители признают: продажи машин в 2020 году отличаются от того, что было прежде. И нынешние тенденции будут только усиливаться в дальнейшем.
Ключевая причина в том, что массовое сознание устранило разрыв между «личным» и «профессиональным». Простой пример: в XX веке антисемитские высказывания Генри Форда нисколько не мешали ему продавать автомобили. В то самое время, когда Америка и весь мир в едином порыве хвалили Ford T, а машина продавалась миллионными тиражами, основатель и владелец компании Генри Форд устроил масштабную антиеврейскую агитацию. С 1920 по 1922 год Форд выпустил четырёхтомник, описывающий заговор евреев по захвату власти во всём мире.
Бизнесмен одновременно финансировал газету, которая регулярно обличала евреев, и целое детективное агентство, которое устроило слежку за высокопоставленными евреями. Протесты немногочисленных представителей диаспоры не повлияли на бизнес: автомобили Ford всё равно покупали благодаря хорошему соотношению цены и качества. А Генри Форд тем временем вдохновил Адольфа Гитлера, который называл предпринимателя «лидером фашистов в Соединённых Штатах» и даже заимствовал цитаты из книг Форда в собственной работе «Моя борьба».
Сейчас об этом не вспоминают — а Генри Форд если и фигурирует в общественном дискурсе, то только в качестве выдающегося предпринимателя. Так работал бизнес и институт репутации в XX веке: если ты профессионал своего дела – успех придёт. И неважно, что ты делаешь в свободное от работы время.
XXI век — совсем другая история. Финансово преуспевающая компания The Weinstein Company, на счету которой десятки блокбастеров, подала заявление о банкротстве. Качество фильмов, которые выпускала эта киностудия, совершенно ни при чём. «Приключения Паддингтона», «Король говорит!», «Джанго освобождённый» и другие работы нью-йоркской компании осчастливили множество зрителей; это вполне достойные фильмы, которые получали награды. Причина банкротства в том, что The Weinstein Company принадлежит Харви Вайнштайну. Тому самому, кого обвинили в сексуальных домогательствах множество женщин.
И это реалии современного мира. Есть пример и в автомобильной индустрии. Бурный взлёт компании Uber оборвался в 2017 году: в тот момент одна жалоба на сексуальное домогательство спровоцировала лавину исков — только обвинений в домогательствах набралось 56. А помимо них Uber уличали в дискриминации по национальному признаку, травле сотрудников и прочем неподобающем поведении.
Только на урегулирование претензий компания потратила $20 млн. Заодно в Uber избавились от Трэвиса Каланика – идейного вдохновителя всей компании. Человека, которого можно было бы назвать Генри Фордом наших дней: подобно Форду сто лет назад Каланик придумал более простой и доступный способ перемещаться между точками на карте. А затем предоставил миллионам людей возможность ездить дешевле, чем прежде.
Нет, богатство бизнесмена никуда не делось. Трэвис Каланик остаётся миллиардером и человеком, который сделал Uber успешным. Но вот свою долю в компании американец продал почти целиком. А Uber без Каланика — совсем не то же самое, что Uber c Калаником. В одном только 2017 году компания подешевела на $10 млрд. А согласно последним финансовым отчётам, Uber теряет по миллиарду долларов за квартал. Сто лет назад Ford работал с прибылью.
Похоже, теперь для успеха в автомобильно-транспортном бизнесе глава компании должен обладать безупречной репутацией в сочетании с уникальной харизмой. Или даже этого недостаточно?
В чём феномен Tesla и Илона Маска
«В эпоху транснациональных компаний-гигантов нужно не просто производить товары и оказывать услуги. Нужно выделяться, — рассказал Журналу Авто.ру финансовый эксперт международной финансовой компании Alpari.com Александр Лосев. — Каждый из нас хочет видеть не серую безликую машину по зарабатыванию денег, а товарища, к которому можно обратиться в случае необходимости. Поэтому на первый план выходит генеральный директор, с которым ассоциируется вся компания.
В этом случае директор должен быть лицом публичным и ярким, чтобы удивлял и запоминался. Таким образом маркетинговые современные технологии стараются “очеловечить” компанию, чтобы сблизиться с потребителем».
Самый яркий пример — Илон Маск. Основатель Space X и The Boring Company, которая продаёт скучные кепки и гранатомёты. Исключительно эффективно продаёт.
В автомобильном мире Маск известен как основатель Tesla – бренда, который любят и ненавидят. Пожалуй, по степени влияния на умы людей в один ряд с Tesla можно поставить разве что Ferrari: благодаря легенде о «Гарцующем жеребце», многочисленным победам в Формуле-1, приверженности красному цвету и поддержанию клубного статуса для владельцев машин Ferrari смогла сохранить то, что утратили остальные, — ауру уникальности.
Tesla эту ауру не утрачивала никогда — и для этого компании не потребовалось участвовать в гонках. «Харизма и целеустремлённость лидера компании убеждают инвесторов и сотрудников в его правоте. В частности, Илон Маск убедил мир в том, что Tesla будет приносить прибыль в течение ближайших десятилетий. Этот кредит доверия отражается в стремительно растущих котировках компании», — объяснил Журналу Авто.ру управляющий партнёр Exante Алексей Кириенко.
Котировки вспомнились неслучайно. За этот год акции Tesla выросли настолько, что рыночная стоимость компании уже перекрыла капитализацию крупнейших представителей автоиндустрии с вековой историей — Ford, General Motors и остальных. При этом масштабы старых компаний неизмеримо больше: у них больше заводов и сотрудников, они продают намного больше машин, представлены на большем числе рынков и в целом имеют солидный запас прочности и рабочую бизнес-модель, приносящую прибыль. Вот только инвесторы всё равно верят в Tesla.
Почему? Всё дело в личности Илона Маска. «Это новатор-первопроходец, — считает Александр Лосев. — Такой тип лидера – любимчик молодого поколения и всех журналистов. О нём можно написать и рассказать много нового и интригующего.
Более того: у Tesla множество технологических патентов, которые стоят очень дорого. Они могут просто продавать эти патенты и получать новые источники прибыли. Компания была основана как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи, пусть и в партнёрстве с другими компаниями, и электродвигатели, которые продаёт другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
Тот, кто хочет разгадать причины успеха Tesla, должен понять: масштабировать технологии и программное обеспечение намного проще и выгоднее с точки зрения рентабельности, нежели физические товары, такие как автомобили. Вспомните золотую лихорадку начала XX века. Тогда по-настоящему заработали не те, кто добывал золото, а те, кто продавал старателям лопаты и кирки.
Поэтому Tesla возглавила новую золотую лихорадку. На мой взгляд, они будут продавать “лопаты” – технологии и программное обеспечение, а не “добывать золото” – то есть продавать автомобили. В будущем им вообще имеет смысл избавиться от производства автомобилей и продать это подразделение фанатам марки по завышенным текущим ценам».
Но это — объяснение из мира бизнеса, актуальное по состоянию «на сейчас». Между тем, акции Tesla вместе с репутацией и выручкой прибавляют не только в 2020 году: стадия бурного роста компании продолжается несколько лет подряд. И вот тут без личной харизмы Маска не обошлось. Американское издание Business Insider выделило две главные причины, которые сделали бизнесмена по-настоящему особенным.
Маск — предприниматель прошлого века. Он может не просчитывать риски и не заказывать аудит. Илон просто берёт и делает. Именно так поступали Гастон Шевроле и Энцо Феррари на заре времён. Сейчас подобный метод управления бизнесом называют безрассудством — но только не Маск. Илон может на коленке собрать прототип, убедить всех в его исключительности, а потом на деле организовать производство востребованных товаров. Будь то электрокары, ракеты или гранатомёты.
Маск вернул машинам ореол исключительности. Для многих Tesla – это мечта. Страсть. Наслаждение от факта обладания. Кому доставит удовольствие покупка пассажирского автобуса? Многие автомобили от известных марок воспринимаются сейчас именно так: практично, вместительно, скучно. Маск сумел отстроить репутацию Tesla от типовых «клерков в пиджаках» и отчетах об углеродной нейтральности. Илон продаёт не средство передвижения. Илон продаёт мечту.
«Когда мы говорим про харизму лидера, не путайте её просто с известностью, которой обладают многие кинозвёзды, — уточнил Лосев. — Только лидер может увязать между собой все необходимые компоненты бизнеса и стать его воплощением. Харизма помогает управленцу с лёгкостью решать сложные задачи, порой непосильные для простого администратора, который получил степень MBA. К примеру, найти кредит и поручителей.
Шарм руководителя, его умение убеждать и внушать доверие помогут найти общий язык с банкирами и инвесторами. Или, например, задача – собрать команду профессионалов. К яркому и смелому лидеру, умеющему вдохновлять, с удовольствием пойдут работать лучшие профессионалы».
Когда босс-визионер — это главный актив
Пример Маска показал: звезда и инфлюенсер может сотворить нового гиганта автоиндустрии. Да, для этого нужны энциклопедические знания и феноменальное обаяние. Но эти характеристики способны уживаться в одном человеке.
Пожалуй, самый яркий пример за пределами США — Мате Римац. Хорватский изобретатель-самоучка построил свой первый электрокар в 20 лет. И не имея никакого опыта в бизнесе, получил заказ на два люксовых суперкара с электродвигателем от ближневосточных шейхов. Пришлось создавать компанию — так появился Rimac Automobili.
Сейчас у Римаца куча патентов (как и у Tesla), собственный завод в Хорватии, несколько мелкосерийных суперкаров с сумасшедшей динамикой разгона, а также сверхамбициозные планы: летающий автомобиль, водяной ховерборд и полностью автономный беспилотник. Самому изобретателю 32 года — и кажется, он только начал удивлять планету.
«Грядёт серьёзный перелом. Некоторым крупным автопроизводителям удастся его пережить, превратившись в обслуживающие организации, но им всё равно будет нелегко, с их-то багажом пережитков. Некоторые считают, что всё будет происходить постепенно, но мне кажется, они будут шокированы тем, насколько быстро всё переменится». Эти слова Римац произнёс в интервью Top Gear в 2019 году. С тех пор Rimac обрела нескольких новых заказчиков и партнёров, в том числе среди самих автопроизводителей.
Перечень визионеров не ограничивается молодыми изобретателями, для которых нет авторитетов. Порой стать инфлюенсером может и старый харизматик. Такой, как 81-летний Малькольм Бриклин.
С середины XX века Бриклин выбирает наиболее незаурядные способы заработать на автомобилях. В семидесятых Малькольм выпускал спорткары, названные в честь себя, в начале восьмидесятых предвосхитил моду на электрические велосипеды: он производил их за 40 лет до того, как электробайки стали популярными. И удачно продал компанию.
А в начале девяностых Бриклин импортировал в США из Югославии автомобили марки «Застава». Серьёзно! Из Югославии. В США. Малькольм делал это семь лет и каким-то образом умудрялся находить покупателей.
В XXI веке Бриклин не собирается сбавлять обороты. Если Римац вовсю рассуждает об автомобилях по подписке, а Маск бредит покорением Марса, Бриклин ударился в другую крайность. Если машины перестанут покупать для езды, то, может, продавать их для коллекций? Просто чтобы автомобили где-то стояли и радовали глаз.
Такова бизнес-модель последнего предприятия Малькольма — Visionary Vehicles. Оно рассчитывает продавать состоятельным людям электромобили на трёх колёсах. Ездить на них необязательно: «вы купите их потому, что захотите». Прямая цитата Бриклина.
Ещё примеры? Пожалуйста. Питер Роулинсон, основатель Lucid Motors. Компания до сих пор не выпустила ни одного автомобиля, но уже получила миллиард долларов инвестиций от Саудовской Аравии и громкий титул «Убийцы Теслы». Роулинсон даже кокетливо просит перестать называть его «Убийцей Теслы». Не помогает.
Мало эксцентрики? Окей, вот Джеймс Гликенхаус. Ему 70 лет, он снимается в кино, пишет сценарии для фильмов с Джеки Чаном, строит копии машин Формулы-1 и публично полощет Aston Martin за то, что те не сдюжили построить гиперкар для «24 часов Ле-Мана». «Плак-плак. Нам жаль тех людей, кто купил акции Aston Martin по первичной цене размещения. Ребята, увольтесь и верните ваши зарплаты компании», — обратился в твиттере к топ-менеджерам Aston Martin Джеймс Гликенхаус.
При этом в 2021 году компания Гликенхауса под названием Scuderia Cameron Glickenhaus дебютирует в самом быстром классе гонок на выносливость. Где станет единственным соперником Toyota — все остальные автопроизводители просто не захотели строить гиперкары для чемпионата WEC. Так что
Так ли устойчив бизнес визионеров
В книге американского финансиста Питера Линча «Beating The Street» можно найти такие слова: «Часто нет никакой корреляции между результатами операционной деятельности компании и котировками её акций на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Но долгосрочная перспектива покажет 100%-ную корреляцию между успехами компании и ростом её акций. Разница между отсутствием корреляции на коротком сроке и наличием корреляции на долгом сроке — и есть ключ к зарабатыванию денег. Терпение во владении успешными компаниями окупается».
«Автор писал про восьмидесятые-девяностые годы прошлого века, но эти слова также актуальны и сегодня, — говорит Александр Лосев. — Каждый новый директор заинтересован в развитии компании; именно для этого его и поставили во главу компании. И естественно,
Не забывайте, что благодаря юридической структуре и организации бизнеса такие компании, как Toyota, Ford и многие другие, даже после ухода их создателей продолжают функционировать и развиваться. Именно этой жизнеспособностью славятся такие юридические лица, как корпорации и публичные акционерные общества.
24 августа 2011 года Стив Джобс подал в отставку с поста директора компании Apple, сохранив за собой пост председателя совета директоров. Через несколько часов акции Apple Inc. упали на 5% (после закрытия торгов). Сейчас акции торгуются по 400$: цена выросла в 8 раз за 9 лет. Несмотря на эти события, предпринимательский дух компании сохранился и Apple продолжает развиваться и расти».
Вывод напрашивается сам собой: для устойчивого развития компаниям героев сегодняшнего дня понадобится такой же сильный и харизматичный преемник. И если его найти, Rimac, Tesla, Lucid Motors и все остальные смогут и дальше отбирать покупателей у опытных компаний со столетней историей.
«Увлечённый лидер даёт ощущение, что цель компании состоит не только в получении прибыли, но и в стремлении раздвинуть границы возможного, — рассказал Журналу Авто.ру Алексей Кириенко из Exante. — Зачастую он принимает стратегические решения о том, какие сферы стоит развивать. Именно он определяет бизнес-культуру и политику компании. Сильный лидер способен быстрее привести компанию к успеху или провалу. Поэтому важно и другое качество лидера – умение собрать вокруг себя компетентную команду, которая сможет уравновешивать и дополнять его».
«Наибольший эффект достигается в том случае, когда собственник или руководитель компании проецирует на создаваемый бизнес собственную личность со свойственными ей ценностными установками, — поддерживает коллегу Лосев. — В этом плане показателен пример компании Honda. Её основатель Соичиро Хонда заложил основы не только технологической и производственной политики, но и философии бренда.
Будучи артистичным лидером, которому свойственны мечтательность, гуманизм, оригинальность и новаторство, Хонда-сан и в образе компании развил свои принципы и идеи. Это Three joys (три удовольствия), First man then machine (сначала человек, потом – машина), Power of dream (сила мечты). Страсть Соичиро к автогонкам придала неповторимый спортивный дух всему бренду, который по сей день является одним из ведущих автомобильных брендов мира».
Будут ли наши внуки с таким же уважением и придыханием говорить о Мате Римаце и его суперкарах? Такая вероятность очень велика. Главное — продолжать удивлять. Илон и ребята, пожалуйста, объявите следующую остановку для человечества.