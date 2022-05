Автомобильный бизнесмен будущего – звезда и инфлюенсер. Или нет?

Будучи артистичным лидером, которому свойственны мечтатель­ность, гуманизм, оригиналь­ность и новаторство, Хонда-сан и в образе компании развил свои принципы и идеи. Это Three joys (три удоволь­ствия), First man then machine (сначала человек, потом – машина), Power of dream (сила мечты). Страсть Соичиро к автогонкам придала неповторимый спортивный дух всему бренду, который по сей день является одним из ведущих авто­мобильных брендов мира».

Будут ли наши внуки с таким же уважением и придыханием говорить о Мате Римаце и его суперкарах? Такая вероят­ность очень велика. Главное — продолжать удивлять. Илон и ребята, пожалуйста, объявите следующую остановку для человечества.