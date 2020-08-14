Автомобильный бизнесмен будущего – звезда и инфлюенсер. Или нет?

Бизнесмен одновременно финансировал газету, которая регулярно обличала евреев, и целое детек­тивное агентство, которое устроило слежку за высоко­постав­ленными евреями. Протесты немного­численных предста­вителей диаспоры не повлияли на бизнес: автомобили Ford всё равно покупали благодаря хорошему соотношению цены и качества. А Генри Форд тем временем вдохновил Адольфа Гитлера, который называл предприни­мателя «лидером фашистов в Соединённых Штатах» и даже заим­ствовал цитаты из книг Форда в собственной работе «Моя борьба».



Сейчас об этом не вспоминают — а Генри Форд если и фигури­рует в общественном дискурсе, то только в качестве выдающегося предпри­нимателя. Так работал бизнес и институт репутации в XX веке: если ты професси­онал своего дела – успех придёт. И неважно, что ты делаешь в свободное от работы время.

XXI век — совсем другая история. Финансово преуспева­ющая компания The Weinstein Company, на счету которой десятки блок­бастеров, подала заявление о банкрот­стве. Качество фильмов, которые выпускала эта кино­студия, совер­шенно ни при чём. «Приключения Паддинг­тона», «Король говорит!», «Джанго освобож­дённый» и другие работы нью-йоркской компании осчастли­вили множество зрителей; это вполне достойные фильмы, которые получали награды. Причина банкрот­ства в том, что The Weinstein Company принад­лежит Харви Вайнштайну. Тому самому, кого обвинили в сексуальных домогатель­ствах множество женщин.

И это реалии современного мира. Есть пример и в авто­мобильной индустрии. Бурный взлёт компании Uber оборвался в 2017 году: в тот момент одна жалоба на сексуальное домога­тельство спрово­цировала лавину исков — только обвинений в домогатель­ствах набралось 56. А помимо них Uber уличали в дискрими­нации по националь­ному признаку, травле сотруд­ников и прочем неподобающем поведении.

Только на урегулирование претензий компания потратила $20 млн. Заодно в Uber избавились от Трэвиса Каланика – идейного вдохно­вителя всей компании. Человека, которого можно было бы назвать Генри Фордом наших дней: подобно Форду сто лет назад Каланик придумал более простой и доступный способ пере­мещаться между точками на карте. А затем предо­ставил миллионам людей возможность ездить дешевле, чем прежде.