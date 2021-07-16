Нескучные факты об Alfa Romeo, которые вы наверняка не знали

7 моделей, которые скоро станут классикой: их можно купить на Авто.ру

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Команда Авто.ру

Какой из современных автомобилей наши потомки назовут культовым? Что в условном 2050 году станет эквивалентом VW Beetle, Citroen DS или Nissan Skyline R32? Похоже, споры на эту тему не утихнут никогда. И поскольку в вопросе нет ни общего мнения, ни каких-то понятных инструментов, с помощью которых определяются машины-шедевры, приходится доверять мнению экспертов.

Один из них — Фрэнк Стефенсон, глава студии Frank Stephenson Design и экс-дизайнер марок BMW, MINI, Ferrari, Maserati и McLaren, который составил персональный шорт-лист будущей автомобильной классики. По Стефенсону, именно эти седаны, хэтчбеки и спорткупе в обозримом будущем станут иконами стиля, почётными гостями автомобильных смотров и звёздами аукционных площадок.

Мы собрали для вас пёстрый список, а заодно заглянули на Авто.ру в поисках актуальных объявлений. Если Фрэнк прав, то ценность этих машин будет только расти.

BMW Z4
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Первой кандидаткой на роль будущей «классики» Стефенсон определил BMW Z4 в кузове E86 — но в варианте купе, с жёсткой металли­ческой крышей. В отличие от модели Z3 конца девяностых, которую из-за силуэта прозвали «клоунским ботинком», «зет-четвёртая», пред­ставленная в 2006 году, выглядит гармонично и весьма элегантно. Над экстерьером работал поляк Томас Питер Сыча под руководством тогдашнего шеф-дизайнера марки Криса Бэнгла. Но в обсуждаемый нами шорт-лист Z4 попала не только благодаря внешности. В своём ролике на YouTube Фрэнк Стефенсон отметил отличные моторы этой модели — рядные атмосферные «шестёрки», развивавшие от 170 до 265 лошадиных сил. К слову, самой мощной версией в этом кузове была Z4 M Coupe: её 343-сильный двигатель позволял ускоряться с места до 100 км﻿/﻿ч за 5,4 секунды.

Мы поискали интересные предложения по «зеткам» на Авто.ру и составили довольно интересный список. А помимо купе подыскали ещё и родстеры.

Honda S2000
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Honda S2000 Ultimate Edition

Другая спортивная модель, попавшая в рейтинг грядущей авто­классики по Стефенсону, родом из Японии. Однако, как и в случае с BMW, ценность Хонды, по мнению дизайнера, будет расти благодаря эффектному дизайну и высоко­форсиро­ванному мотору под капотом.

С экстерьером всё понятно — творение Дайсуке Савая, искавшего вдохно­вение в прежних спортивных моделях Honda, выглядит самобытно и здорово даже спустя 12 лет после прекращения производства. Такой дизайн и без тюнинга не кажется скромным: покрашенная в белый «прощальная» S2000 ограниченной серии Ultimate Edition (в 2009 году с родстером было покончено) выглядела так, что ни добавить, ни убрать.

А вот «начинки» стоит коснуться отдельно. Инженеры Honda разработали для «эски» впечатляющий двухлитровый «атмо­сферник» F20C, который развивал до 241 лошадиной силы (в поздней версии — с объёмом 2,2 литра) и хвастал впечатляющей отсечкой на 9000 оборотах в минуту. Коробка передач — олдскульная «механика» на шесть передач, а вдобавок спорткар обладал отлично настроенным шасси, идеальной развесовкой по осям и управля­емостью, которую оттачивали и улучшали с годами.

Сегодня на Авто.ру достаточно классных и относительно недорогих S2000. Интересно, что станет с их ценой лет эдак через 10–20?

Alfa Romeo Brera
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В случае с прекрасной Брерой, нарисованной в студии Джуджаро, не нужно слов: дизайном этой спортивной «Альфы» можно и стоит наслаждаться молча, разглядывая изгибы и линии заострённого кузова. Но раз уж модель оказалась в списках машин-претенденток на статус иконы, то важно уточнить, какие ещё качества Стефенсон отметил, вынося свой вердикт.

Собственно, ни о чём другом, кроме как о дизайне, Фрэнк и не рассказал. Салон Brera, по его мнению, спроектирован так, чтобы ублажать и любителей спорта, и ценителей чисто итальянского стиля. Но это знатоки Alfa Romeo наверняка знали и без уточнений. Поэтому позволим добавить от себя немного деталей. Рождённое в 2005 году, четырёх­местное купе получило «премиальную» платформу разработки GM/Fiat (на ней построены модель 159, а также концепт Opel Insignia), два мотора на выбор (включая «горячий» 3,2-литровый V6) и систему полного привода Q4 со «старшим» из двигателей.

В Россию новинка приехала в 2007 году, то есть почти пятнадцать лет назад. Можно ли сегодня отыскать на Авто.ру интересные экзем­пляры, достойные внимания и инвестиций? Конечно — вот эти Бреры!

Citroen C6
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Удивлены? Однако громадный хэтчбекоподобный седан французской марки совершенно напрасно забыт автомобиль­ными фанатами. За годы (то есть с момента дебюта в 2005‑м) модель снискала особую славу, став чем-то вроде вещи в себе: стильной, строгой, комфортной, но непопулярной. Сегодня о C6 говорят мало, ограничиваясь формулировками вроде «машина президента» (на чёрных «си-шестых» передвигались президенты Жак Ширак и Франсуа Олланд) или «французский люкс-класс». Что же о модели думает Стефенсон, зачисливший «Ситро» в свой персональный чарт?

А вот что: «у этого автомобиля громадный потенциал, он будет актуален ещё долгие годы». Разумеется, гений дизайна не мог не отметить заднюю часть Ситроена: с коротким «хвостом» багажника, причудли­выми загогулинами вертикально стоящих фонарей и демонстративно вогнутым стеклом. Но и носовой части досталось комплиментов. Как и салону, невероятному простору на заднем ряду, а также стоимости. C6, по мнению Стефенсона, — это президент­ский лимузин, доступный простым смертным. И это амплуа поможет модели в будущем.

Мы заглянули на Авто.ру в поисках таких седанов — и, как водится, нашли. Оцените.

Honda CR-Z
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И снова — о Хондах. Постепенное превращение в желанную мини-классику Стефенсон сулит и хэтчбеку CR‑Z, который перестали выпускать в 2016 году по причине низких продаж. Почему именно он?

Во-первых и в основном — из-за дизайна, который вышел смелым и весьма прогрессивным. Сегодня «си-ар-зет», чей профиль будто бы обыгрывал росчерки буквы «Z», выглядит не менее свежо, чем парочка новых Сивиков. Во-вторых, гибридная начинка, призванная подружить автомобиль с экологией, не лишила его яркого характера. По паспорту конвейерные 130-сильные CR‑Z ускорялись до 100 км﻿/﻿ч за 8,8 секунды, а средний расход в обычном темпе укладывался в пять литров на «сотню». А подраз­деление Honda Performance Development предлагало прокачать модель почти до 200 сил, просто добавив наддув.

Наконец в рейтинге «будущей классики» от Стефенсона хэтч CR‑Z получил ещё одну «ачивку»: он дешёвый. Но насколько именно, если речь — о России, где эта модель официально не продавалась?

Что ж, взгляните на цифры в этих объявлениях на Авто.ру.

Vauxhall Astra VXR
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Vauxhall Astra VXR J

Эту модель мы знаем как Opel Astra OPC — и знаем с 2012 года, когда немцы привезли её в Россию. Горячий хэтчбек с турбиро­ванным 280-сильным мотором, хитрой передней подвеской, блокировкой, адаптивным шасси, мозговитой управляющей электроникой и шести­секундным разгоном до «сотни» пленял ещё и дизайном.

Авторам внешности удалось слепить из плавных линий, больших двадцати­дюймовых колёс и вполне эффективной аэродинамики цельный, очень мускулистый и запоминающийся образ. Или, говоря словами Фрэнка Стефенсона, сотворить великолепный по своей сути сгусток стиля и потенциала.

Который, разумеется, не растеряет своей ценности в перспективе. Что до покупки прямо здесь и сейчас, то за интересными экзем­плярами (без шильдика Vauxhall, разумеется) добро пожаловать сюда.

Porsche 911 (997)
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Porsche 911 Carrera S

Поколение «девятьсот одиннадцатого», нарисованное Грантом Ларсоном и вышедшее в 2004 году, Стефенсон отметил за особенные «аналоговые» ощущения от управления. Кроме того, на поколении 997 состоялся исторический камбэк круглой передней оптики, что важно как с точки зрения истории, так и дизайна. В последующие годы Porsche начнёт всё активнее заигрывать с электроникой и наддувом, а пока (речь про вторую половину двухтысячных), несмотря на ряд технических инноваций, модель с индексом 997 ещё балансирует между «техно» и «ретро», предлагая уйму модификаций для петролхэдов и пуристов.

Фрэнк Стефенсон добавил, что этот спорткар, в отличие от модели-предшественницы, представляет больший интерес для ценителей Porsche. 

Конечно, мы отыскали на Авто.ру модели, которые должны понравиться не только фанатам, но и «авто­мобилистам-инвесторам»: взгляните.

От BMW до Lotus
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Ford Focus RS первого поколения

Завершая свой рейтинг, дизайнер собрал в один общий пункт сразу несколько знаковых и бесспорно стоящих моделей. Вот они: «первый» Ford Focus RS, купе Lotus Elise, хот-хэтч Volkswagen Golf R32, BMW 7 серии в кузове E38 и Honda Civic Type‑R второго поколения. О том, достойны ли эти модели столь грубого обобщения или какая-то всё же обязана стоять отдельно, можно написать в комментариях. А пока — взгляните, чем может порадовать Авто.ру, если вбить в поиск названия этих чудесных автомобилей.

Одобряете рейтинг Фрэнка Стефенсона?

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