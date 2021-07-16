7 моделей, которые скоро станут классикой: их можно купить на Авто.ру

Какой из современных автомобилей наши потомки назовут культовым? Что в условном 2050 году станет эквивалентом VW Beetle, Citroen DS или Nissan Skyline R32? Похоже, споры на эту тему не утихнут никогда. И поскольку в вопросе нет ни общего мнения, ни каких-то понятных инструментов, с помощью которых определяются машины-шедевры, приходится доверять мнению экспертов.

Один из них — Фрэнк Стефенсон, глава студии Frank Stephenson Design и экс-дизайнер марок BMW, MINI, Ferrari, Maserati и McLaren, который составил персональный шорт-лист будущей автомобильной классики. По Стефенсону, именно эти седаны, хэтчбеки и спорткупе в обозримом будущем станут иконами стиля, почётными гостями автомобильных смотров и звёздами аукционных площадок.

Мы собрали для вас пёстрый список, а заодно заглянули на Авто.ру в поисках актуальных объявлений. Если Фрэнк прав, то ценность этих машин будет только расти.