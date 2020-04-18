Диван, камин и столик для гостиной: как машины превращают в мебель

Олды-фаны шоу Top Gear наверняка помнят, как стильно смотрелись в ТВ-студии пара автомо­бильных кресел, диван и журнальный столик из блока цилиндров. По счастью, это далеко не предел креатива — ведь похожие столики можно соорудить из целого движка Mercedes-Benz Unimog, рядной «четвёрки» BMW 2002 или вовсе отпиленной «морды» Citroen 2CV.

Более того, американский дизайнер Чарли Молинелли пошёл дальше и предложил клиенту столик из крокодильей кожи, начинённый... кузовом его собственной Ferrari! Правда, попавший в ДТП спорткар пришлось дополни­тельно спрессовать и лишь затем аккуратно поместить под красивое стекло. Как вам такое, ценители китча?