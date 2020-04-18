Диван, камин и столик для гостиной: как машины превращают в мебель
Константин Новацкий
Куда уходят умирать старые машины? Не всегда на свалку или под пресс. Часто в странных попытках владельцев сохранить то, что уже не ездит, рождаются настоящие шедевры — для души, дома, сада и огорода. Вот несколько ярких способов дать машине вторую жизнь.
Столик для гостиной
Олды-фаны шоу Top Gear наверняка помнят, как стильно смотрелись в
Более того, американский дизайнер Чарли Молинелли пошёл дальше и предложил клиенту столик из крокодильей кожи, начинённый... кузовом его собственной Ferrari! Правда, попавший в ДТП спорткар пришлось дополнительно спрессовать и лишь затем аккуратно поместить под красивое стекло. Как вам такое, ценители китча?
Бильярдный стол и камин
Гонять шары по лузам, стоя у импровизированного бильярдного стола — такое можно делать и в сауне. Но вряд ли в таких заведениях удастся встретить стол для снукера в виде Ford Mustang или Chevrolet Camaro SS.
Вопреки предположениям, такие поделки не уникальны и доступны для онлайн-заказа. Помимо американских масл-каров, бильярдному столу можно придать внешность седанов Mercedes-Benz W123 или BMW E3. Единственное «но» — стоит запастись деньгами. Если быть точнее, то суммой от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
А вот домашний камин с использованием кабины седельного тягача (листайте фото!) — это уже чистой воды (или огня?) импровизация.
Диван
И раз уж мы затронули тему диванов, то вот сразу россыпь примеров удачного симбиоза машины и мебели. Большинство подобных изделий отнюдь не причислены к штучным арт-объектам и собираются на заказ. Всё, что требуется от клиента, — определиться с «маркой» и моделью дивана. Купе или седан, старый или современный, европейский или американский — всё как при покупке обычной машины...
Стулья
Табуреты на четырёх ножках или привычные барные стулья — слишком тривиально для жилища петролхэда. Как вам, например, стильные сиденья из «половинок» мотороллеров Vespa или задней части японского байка Yamaha XS 350? С подвеской, глушителем и педалями. Достаточно для украшения интерьера?
Бар
Где барные стулья — там и сам бар, верно? Например, его можно сделать «компактным», используя отпиленные багажники VW Beetle или Mini, «нос» классического малыша Fiat 500 или часть тракторного капота. Но если позволяют размеры, то на роль барной стойки может сгодиться 2,5-метровая передняя часть грузовика Tata или целый седан Chrysler.
Неожиданно, но большинство из этих удивительных элементов так же продаются. Например, стильный бар из потрёпанного седанчика Hindustan Ambassador, созданный мастерами Smithers of Stamford, оценивается в 2000 фунтов (чуть больше, чем
Офисное место
Пока удалённая работа планомерно побеждает офисную, есть повод озаботиться обустройством стильного рабочего места в гостиной или в уголке собственной спальни. Вот лишь несколько примеров чисто автомобильной рабочей зоны: для ценителей Mercedes-Benz, Cadillac, Mini, BMW, VW и даже автобусов Ikarus! А уж
Шкаф и домашний кинотеатр
Бывает так, что ваш классический Jaguar или Daimler уже не спасти. Можно оставить его в покое за дверями гаража, а можно — страшно сказать! — превратить в настоящий шкаф для любимой литературы. Какими именно книгами вы набьёте его полки, дело ваше. Но держать там руководство по ремонту «Ягуаров» после такого точно не посоветуем.
А если книголюбие — не ваше, то можно переделать машину в добротный домашний кинотеатр. Porsche 911, VW Beetle, классик-вэн Morris Minor Traveller? Несите болгарку — всё сгодится.
Гриль
Те, кто открывал капоты в жару, не дадут соврать: настоящая духовка! На ином разогретом моторе хоть мясо жарь. Но если при жизни машины от кулинарных экспериментов лучше держаться подальше, ничего не мешает к ним вернуться после её кончины.
Сегодня на рынке достаточно контор, готовых предложить стильный автомобильный гриль из ушедших на тот свет VW Kafer, Chevy Camaro или даже «семёрки» BMW. Не менее интересны люксовые барбекюшницы Carbecue от тех же Smithers of Stamford за 3100 фунтов
Кровать
Дизайнерский «Отель V8» близ немецкого Штутгарта может стать настоящим событием для тех, кто решил скоротать ночь на родине Mercedes-Benz и Porsche. Ведь в качестве кроватей постояльцам предлагают настоящие шедевры: ложа из Cadillac de Ville, гоночного VW Beetle Herbie, седана Mercedes-Benz W109 или помятого судьбой Ford Taunus.
То же самое, но уже в своём доме можно попытаться сотворить самостоятельно, прикрутив к койке «морду» любимой тачки. Или обратиться к тем, кто предлагает готовые решения. Правда, кровати вроде тех, что на фото, будут дорогими: около 3000 евро
Вольер для кур
Идея приспособить полицейскую машину под курятник взбредёт в голову только очень смелому гражданину. Один из таких смельчаков — известный французский художник Бенедетто Буфалино. Парень раздобыл патрульный хэтчбек Citroen LNA конца семидесятых и трансформировал его в загончик для индюшек. «Подогнать пару цыпочек из полицейской тачки» — наконец-то за такую шутку не накажут. Ведь это даже не шутка, а целый арт-объект.
Клумба
Вариант автомобильного пристанища для совсем отчаявшихся. Обычно для создания автомобильной клумбы или подобия альпийской горки не требуется ничего кроме кузова. В иных случаях фантазия садовника обретает свободу, и на свет появляются весьма интересные проекты. Листайте фото, мотайте на ус.
Бассейн
Помните Бенедетто Буфалино — парня, что создал «полицейский» курятник? Чуть ранее он отметился крутым проектом Le Bus Piscine. Всё выглядит как очень странное ДТП, но на самом деле в поваленном набок автобусе художник усмотрел уличный арт-объект. Как бы там ни было, столь крутого бассейна на 10 человек мы пока не встречали. Как и столь крутого трейлера на следующем фото. Угадайте, как зовут создателя этой инсталляции? Вы правы: Бенедетто Буфалино. Вот же голова!