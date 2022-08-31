Милые крошечные машинки, способные сокрушить бездорожье: оффроуд-фотопост

Листая фотографии с необычными машинами для оффроуда, вы могли задаться вопросом: если городской хэтчбек или люксовое купе от Bentley обучают гонкам по бездорожью, то почему в пыльных трофи нет крошечных японских минивэнов? Ну вообще-то, есть! Просто они теряются на фоне огромных внедорожников и лифтованных багги. Да и как не потеряться, когда длина миниатюрных вагончиков едва превышает три с половиной метра?!