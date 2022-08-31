Милые крошечные машинки, способные сокрушить бездорожье: оффроуд-фотопост

Константин Новацкий
Листая фотографии с необычными машинами для оффроуда, вы могли задаться вопросом: если городской хэтчбек или люксовое купе от Bentley обучают гонкам по бездорожью, то почему в пыльных трофи нет крошечных японских минивэнов? Ну вообще-то, есть! Просто они теряются на фоне огромных внедорожников и лифтованных багги. Да и как не потеряться, когда длина миниатюрных вагончиков едва превышает три с половиной метра?!
Прелесть обладания внедорожным микровэном кроется в организации пространства при небольших габаритах. Если всё правильно рассчитать, то компактная Toyota, Mazda или Suzuki с прокачанной подвеской и зубастыми шинами станет даже вездеходным домом на колёсах. Внутри такого кемпера можно жить, готовить завтраки и прятаться от дождя и хищников. А уж если тюнер, доработавший «железо», не подвёл, то по проходимости лёгкий «вагон» догонит рамный Jimny или полноприводную MMC Delica.