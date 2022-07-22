Стала известна цена нового фургона «Соболь NN»

Группа ГАЗ объявила о намерении запустить серийное производство новой модели «Соболь NN» в четвёртом квартале нынешнего года. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение производителя, первыми на конвейер встанут грузовая и грузопассажирская версии фургона. Однако, по данным телеграм-канала «Русский автомобиль», дилеры ГАЗа начнут приём заказов на новинку раньше — уже в октябре. При этом новый «Соболь NN» окажется заметно дороже нынешней модели, цены будут стартовать от 2,4 миллиона рублей.