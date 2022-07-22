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Стала известна цена нового фургона «Соболь NN»

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Дмитрий Елизаров

Группа ГАЗ объявила о намерении запустить серийное производство новой модели «Соболь NN» в четвёртом квартале нынешнего года. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение производителя, первыми на конвейер встанут грузовая и грузопассажирская версии фургона. Однако, по данным телеграм-канала «Русский автомобиль», дилеры ГАЗа начнут приём заказов на новинку раньше — уже в октябре. При этом новый «Соболь NN» окажется заметно дороже нынешней модели, цены будут стартовать от 2,4 миллиона рублей.

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  • По официальным данным, помимо цельнометаллического фургона ГАЗ планирует выпуск «Соболя NN» с двухрядной кабиной, модификации с различной высотой кузова, а также полностью пассажирскую версию — но она появится на рынке последней (по предварительным сведениям, только осенью следующего года).
  • Пока Группа ГАЗ не раскрывает технические характеристики новинки: известно лишь, что она должна получить как бензиновый, так и дизельный двигатели, а также опциональный полный привод.
  • Инсайдеры утверждают, что стартуют продажи с заднеприводной версии, оснащённой дизельным двигателем Cummins (возможно, в импортозамещённом варианте исполнения), а позже моторная гамма пополнится 2,5-литровым двигателем от китайской Foton.

Дизельный агрегат Cummins объёмом 2,8 литра в сочетании с шестиступенчатой «механикой» был установлен на предсерийный прототип «Соболя NN», который Группа ГАЗ демонстрировала в начале лета. Отдача двигателя тогда тоже не называлась. При длине 5120 миллиметров и высоте 2430 миллиметров трёхместному фургону обещан грузовой отсек на 7,8 кубического метра.

Будете ждать старта продаж «Соболя NN»?

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