Фургон из фильма «Скуби-Ду» сдают в аренду на Airbnb за 20 долларов

Актёр Мэтью Лиллард, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Скуби-Ду» 2002 года, в честь двадцатилетия кино объявил о возможности арендовать снимавшийся в нём микроавтобус. Как пишет Gismodo, машину, известную под названием Mystery Machine, можно арендовать только как средство для ночлега — но зато всего за 20 долларов за ночь. Попутно хозяин автомобиля обещает арендаторам множество развлечений.