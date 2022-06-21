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Фургон из фильма «Скуби-Ду» сдают в аренду на Airbnb за 20 долларов

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Дмитрий Елизаров

Актёр Мэтью Лиллард, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Скуби-Ду» 2002 года, в честь двадцатилетия кино объявил о возможности арендовать снимавшийся в нём микроавтобус. Как пишет Gismodo, машину, известную под названием Mystery Machine, можно арендовать только как средство для ночлега — но зато всего за 20 долларов за ночь. Попутно хозяин автомобиля обещает арендаторам множество развлечений.

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  • Автомобиль припаркован на побережье в одном из районов Южной Калифорнии. Арендаторам предлагается тематический ужин, включающий хот-доги и бургеры с баклажанами. Они смогут сыграть в «таинственные игры», погулять по окрестностям, послушать музыку и посмотреть сам фильм.
  • Мэтью Лиллард участвовать в мероприятии не будет: гостей встретит некий «консьерж». Однако актёр пообещал арендаторам «виртуальное приветствие».
  • Микроавтобус Mystery Machine выставляется для аренды только на три ночи в период с 24 по 26 июня. Однако на данный момент все эти дни уже забронированы.

Осенью прошлого года стало известно об американцах, сдававших туристам в аренду старые микроавтобусы в качестве места для ночлега. В отличие от Mystery Machine они не были оборудованы никакими бытовыми удобствами, но зато позволяли провести ночь прямо на Манхэттене всего за 97 долларов.

А вам нравится «Скуби-Ду»?

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