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Перекрёсток со знаком Stop стал популярным стримом в Twitch. Просто на нём никто не останавливается

Новости

Дмитрий Елизаров

На стриминг-сервисе Twitch набирает популярность видеопоток, представ­ляющий собой трансляцию событий с пере­крёстка в американ­ском городке Салем. Как пишет издание Road&Track, зрители увлечённо подсчитывают авто­мобили, не останавли­вающиеся на знаке Stop, установ­ленном на пересечении дорог.

  • Зрители используют разные функции сервиса, чтобы помечать проезжающие через перекрёсток авто­мобили, отслеживать их цвета и моди­фикации. Отдель­ное внимание уделяется мото­циклистам. Как отмечает издание, общение в чате стрима и происходящие на видео события уже стали подобием онлайн-игры в реальном времени.

  • По подсчётам пользователей, знак Stop игнорируют 98,73% проезжающих через пере­крёсток автомобилистов.

  • На аккаунт, посвящённый перекрёстку, подписаны более 44 тысяч человек, а количе­ство одно­временных наблюдате­лей порой превышает 4 тысячи. Некоторые из участников этой свое­образной игры уже отыскали место, где установ­лена камера, и успели «засветиться» в стриме, передав зрителям онлайн-приветы.

  • В феврале пользователи сервиса Twitch поучаствовали в разработке нового концепта от Lexus. Компания построила машину, адаптиро­ванную под потреб­ности игроков в видеоигры, а при создании конструкции учитывала мнение сообщества, полученное посред­ством опроса.

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