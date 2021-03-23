Перекрёсток со знаком Stop стал популярным стримом в Twitch. Просто на нём никто не останавливается

Зрители используют разные функции сервиса, чтобы помечать проезжающие через перекрёсток авто­мобили, отслеживать их цвета и моди­фикации. Отдель­ное внимание уделяется мото­циклистам. Как отмечает издание, общение в чате стрима и происходящие на видео события уже стали подобием онлайн-игры в реальном времени.

По подсчётам пользователей, знак Stop игнорируют 98,73% проезжающих через пере­крёсток автомобилистов.

На аккаунт, посвящённый перекрёстку, подписаны более 44 тысяч человек, а количе­ство одно­временных наблюдате­лей порой превышает 4 тысячи. Некоторые из участников этой свое­образной игры уже отыскали место, где установ­лена камера, и успели «засветиться» в стриме, передав зрителям онлайн-приветы.