Перекрёсток со знаком Stop стал популярным стримом в Twitch. Просто на нём никто не останавливается
Дмитрий Елизаров
На стриминг-сервисе Twitch набирает популярность видеопоток, представляющий собой трансляцию событий с перекрёстка в американском городке Салем. Как пишет издание Road&Track, зрители увлечённо подсчитывают автомобили, не останавливающиеся на знаке Stop, установленном на пересечении дорог.
Зрители используют разные функции сервиса, чтобы помечать проезжающие через перекрёсток автомобили, отслеживать их цвета и модификации. Отдельное внимание уделяется мотоциклистам. Как отмечает издание, общение в чате стрима и происходящие на видео события уже стали подобием онлайн-игры в реальном времени.
По подсчётам пользователей, знак Stop игнорируют 98,73% проезжающих через перекрёсток автомобилистов.
На аккаунт, посвящённый перекрёстку, подписаны более 44 тысяч человек, а количество одновременных наблюдателей порой превышает 4 тысячи. Некоторые из участников этой своеобразной игры уже отыскали место, где установлена камера, и успели «засветиться» в стриме, передав зрителям онлайн-приветы.
В феврале пользователи сервиса Twitch поучаствовали в разработке нового концепта от Lexus. Компания построила машину, адаптированную под потребности игроков в видеоигры, а при создании конструкции учитывала мнение сообщества, полученное посредством опроса.