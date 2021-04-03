Золото партии: самые яркие, интересные и редкие модификации ГАЗ-М1

Наша служба и опасна, и смешна: 8 странных полицейских машин

Подборки

Константин Новацкий

В российском законе о полиции сказано: «Сотрудник полиции должен воздер­живаться от действий, которые могут нанести ущерб авторитету полиции». Поэтому образ, форма и даже служебный транспорт отече­ственных блюстителей порядка отлично подчёрки­вают выше­сказанное. Но любое, даже самое строгое правило не обходится без исключений. Взять хотя бы полицейские авто­мобили из этой подборки. Точнее сказать — автомо­бильчики. Где их сила? Где авторитет? Давайте поищем...

«Ока»

Один из самых странных автомобилей для российских блюстителей закона появился в начале девяно­стых. Миниатюрная «Ока» с кузовом три на полтора метра едва ли годилась на роль машины для транспортировки задер­жанных, а с учётом динамики в 30 секунд до «сотни» не могла использоваться как эффективная «догонялка». Но кризис и дефицит финансиро­вания всё-таки утвердили ситикар в должности служебного транспорта для участковых, сотрудников ГАИ и милицейских оперативников.

Миниатюрной «Оке» отрядили мигалку и добавили отличи­тельных полос по кузову, а некоторые моди­фикации снабжали изолиро­ванным отсеком для подозре­ваемых — с пере­городкой и металли­ческими решётками на окнах. Самой просторной считалась грузо­пассажирская версия «Тойма» — благодаря пластиковой надстройке «полезный» объём отсека вырастал до полутора квадратных метров. В тесноте, да не в обиде!

«Муравей»

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Представленный на днях полицейский электрокар «Муравей» работы Тульского машино­строитель­ного завода можно считать наследником поздне­советской «Оки» — размеры малютки весьма скромны: три с половиной на полтора метра. Правда, если служебный вазовский хэтчбек использовался повсеместно, то в задачи «Муравья» войдёт патрулиро­вание парков и прогулочных зон — права выезда на дороги он не имеет. В этом смысле российские разра­ботчики переняли зарубежный опыт и создали ответ полицейским гольф-карам и электро­тележкам для инспектиро­вания мест массового отдыха граждан.

Со слов разработчиков, в тентованный кузов «Муравья» помещается до девяти человек. «Полицейские проехали, посмотрели, не нарушает ли кто порядок? Нарушителей можно в кузовок посадить», — рассуждали на предприятии. 

Что касается характеристик новинки, то они не вскружат голову. Максимальная скорость миниатюрного грузовика составляет всего 22 кило­метра в час. Под кузовом спрятан электро­мотор мощностью пять лошадиных сил, а заряд свинцово-кислотной батареи позволяет проехать 70–90 километров в зави­симости от числа задер­жанных на борту.

ИЖ «Овум»

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А это — проект других русских «оружейников». Три года назад на форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» выкатил электрический «Овум» — трицикл с задним ведущим колесом и двухместным кузовом, лишённым дверей. И хотя с латыни Овум переводится как «яйцо», новинка получилась довольно убедитель­ной, а полицейская ливрея и мигалка на крыше добавляли внешней строгости.

Вскоре после премьеры — и аккурат перед футболь­ным Мундиалем — создатели передали несколько трёх­колёсников столичной полиции. Электрические моторы «Овумов» развивали 20­«лошадей», чего при массе в полтонны хватало, чтобы ехать 80 километров в час. Обкатав новинку, разработчики решили её модифи­цировать. Уже через год концепту­альному трайку удлинили кузов, добавили четыре пластиковые полудвери и снабдили ещё одним задним колесом.

BMW Isetta

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Об этой букашке вы точно что-то слышали. Необычная по своей компоновке мотоколяска Isetta появилась в ФРГ в 1950-х. И, как можно видеть по этой моди­фикации, не избежала службы в рядах немецкой полиции. Кому и для чего мог быть полезен 2,3-метровый 11-сильный микрокар с един­ственной дверью в носовой части? Например, госструктурам земель Рейнланд-Пфальц и Нижняя Саксония, где в своё время трудился этот сохранив­шийся экземпляр.

Перевозка задержанных, как правило, не входила в обязанности полицейских «Изетт»: двух­местный салон с компактным диваном был слишком тесен. Зато «сгонять» по адресу, навестить несколько домов в разных концах города или разрулить дорожный конфликт машинка позволяла. Для связи в ней имелся телефон, а для наведения порядка — регулиро­вочные жезлы, дубинка и свисток.

VW e-Up!

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В пёстром автопарке современной немецкой полиции можно отыскать свыше тридцати удивитель­ных моделей самых разных видов — от гибридных купе до брониро­ванных вэнов. При этом маломощные ситикары по-прежнему востребо­ваны. И отличным примером может быть компактный Volkswagen Up! с 60-кило­ваттным (82 л.с.) электрическим мотором.

Такие версии появились у модели в 2010 году, и именно они встречаются на дорогах Берлина и Рима, развозя туда-сюда инспекторов полиции, сумевших уложить свои ежедневные дела в 120 километров пробега. Впрочем, обновлённый в 2019 году «электро-Ап» за счёт увеличенной батареи способен проехать и больше — до 260 километров.

Чем же патрульные Up! отличаются от обычных? Помимо цветовой раскраски и трёх мигалок, моди­фикации для комиссариатов оснащены мобильной рацией с антенной и укомп­лектованы регулиро­вочными флажками. Прямо как «Изетты» полвека назад.

Smart Ultimate

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Говоря о странных автомобилях из гаражей немецкой полиции, нельзя не затронуть кампанию «Tune it! Safe!», развёрнутую с подачи местного Мини­стерства транспорта и автоклуба ADAC. В разные годы проект предполагал сотрудни­чество властей с именитыми тюнинг-конторами, а целью большой затеи, помимо создания ярчайших полицейских автомо­билей Европы, было привлечение внимания молодых любителей тюнинга к качественным компонентам от лицензиро­ванных контор и снижение интереса к «кустарным» доработкам.

Самым компактным шоукаром проекта в 2007 году стал двухместный Smart, доработанный мастерами из Brabus. Полицейская «табуретка» получила эффектную «люстру» в полкрыши, 18-дюймовые колёса Monoblock шириной 205 и 225 милли­метров с шинами Hankook Ventus, аэро­динами­ческий обвес и синие полосы по всему кузову. Мощность трёх­цилиндрового турбомотора в версии от «Брабуса» составила 112 «лошадей».

Педальный патруль

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Что ж, вот и наш чемпион в категории «Полицейская машина безо всякой строгости». Несмотря на то, что внутри этой несерьёзной коляски находится реальный полицейский Кейт Уоллер в жилете и шлеме, внешний вид экипажа из британского Хэмпшира предельно карикатурен.

Конечно, одноместный патрульный автомобиль не создавался ради пре­сечения разбоев и хулиганств. Напротив: его создали, чтобы развенчать миф о полицейской суровости и добавить теплоты в диалог местных властей и населения. У машинки пять скоростей, как у спортивного велосипеда (привод и механизм смены звёздочек взяты именно оттуда), и максимальная скорость в 25 кило­метров в час, чего хватит максимум на преследо­вание пешеходов и людей с ходунками.

Созданием машины руководил сам Уоллер — для этого, правда, пришлось потратить около 1000 фунтов (104 000 ₽) и привлечь детский труд. Примерно за 40 часов ватага тринадцати­летних школьников из города Рингвуд собрала 1,8-метровый патрульный транспорт, которому удачно подошли синяя мигалка, сирена и яркая раскраска хэмпширской полиции. «Стой, кто идёт! Ну стой, пожалуйста!»...

Трактор

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И ещё немного британских мигалок. В 2010 году полиция Линкольн­шира призвала на борьбу с преступностью... пятитонный трактор! 125-сильная модель John Deere 6630 была оценена примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов (5,2 млн. ₽), однако стражам право­порядка повезло: трактор им был предоставлен произво­дителем, а все расходы свелись к минимуму — установке проблесковых маячков и нанесению жёлто-синей раскраски. 

Несмотря на абсурдное сочетание внешней атрибутики и потенциала сельхоз­машины, полицейский аппарат готовился для двух важных миссий. Первой стало его участие в операции «Фьюжн» по предотвращению преступ­лений на селе (например, угона тракторов у фермеров), а второй — использо­вание в качестве транспорта-выручайки на случай природных катаклизмов.

Через четыре года инициативу линкольншир­ских полицейских перехватили их коллеги из Стаффорд­шира. Правда, модель трактора была выбрана попроще — T5.105 Electro Command от компании New Holland мощностью 107 лошадиных сил. Ваша рожь вне закона, сэр!

Часто встречаетесь с полицией на дорогах?

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