Наша служба и опасна, и смешна: 8 странных полицейских машин
Константин Новацкий
В российском законе о полиции сказано: «Сотрудник полиции должен воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб авторитету полиции». Поэтому образ, форма и даже служебный транспорт отечественных блюстителей порядка отлично подчёркивают вышесказанное. Но любое, даже самое строгое правило не обходится без исключений. Взять хотя бы полицейские автомобили из этой подборки. Точнее сказать — автомобильчики. Где их сила? Где авторитет? Давайте поищем...
«Ока»
Один из самых странных автомобилей для российских блюстителей закона появился в начале девяностых. Миниатюрная «Ока» с кузовом три на полтора метра едва ли годилась на роль машины для транспортировки задержанных, а с учётом динамики в 30 секунд до «сотни» не могла использоваться как эффективная «догонялка». Но кризис и дефицит финансирования всё-таки утвердили ситикар в должности служебного транспорта для участковых, сотрудников ГАИ и милицейских оперативников.
Миниатюрной «Оке» отрядили мигалку и добавили отличительных полос по кузову, а некоторые модификации снабжали изолированным отсеком для подозреваемых — с перегородкой и металлическими решётками на окнах. Самой просторной считалась грузопассажирская версия «Тойма» — благодаря пластиковой надстройке «полезный» объём отсека вырастал до полутора квадратных метров. В тесноте, да не в обиде!
«Муравей»
Представленный на днях полицейский электрокар «Муравей» работы Тульского машиностроительного завода можно считать наследником позднесоветской «Оки» — размеры малютки весьма скромны: три с половиной на полтора метра. Правда, если служебный вазовский хэтчбек использовался повсеместно, то в задачи «Муравья» войдёт патрулирование парков и прогулочных зон — права выезда на дороги он не имеет. В этом смысле российские разработчики переняли зарубежный опыт и создали ответ полицейским гольф-карам и электротележкам для инспектирования мест массового отдыха граждан.
Со слов разработчиков, в тентованный кузов «Муравья» помещается до девяти человек. «Полицейские проехали, посмотрели, не нарушает ли кто порядок? Нарушителей можно в кузовок посадить», — рассуждали на предприятии.
Что касается характеристик новинки, то они не вскружат голову. Максимальная скорость миниатюрного грузовика составляет всего 22 километра в час. Под кузовом спрятан электромотор мощностью пять лошадиных сил, а заряд свинцово-кислотной батареи позволяет проехать 70–90 километров в зависимости от числа задержанных на борту.
ИЖ «Овум»
А это — проект других русских «оружейников». Три года назад на форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» выкатил электрический «Овум» — трицикл с задним ведущим колесом и двухместным кузовом, лишённым дверей. И хотя с латыни Овум переводится как «яйцо», новинка получилась довольно убедительной, а полицейская ливрея и мигалка на крыше добавляли внешней строгости.
Вскоре после премьеры — и аккурат перед футбольным Мундиалем — создатели передали несколько трёхколёсников столичной полиции. Электрические моторы «Овумов» развивали 20«лошадей», чего при массе в полтонны хватало, чтобы ехать 80 километров в час. Обкатав новинку, разработчики решили её модифицировать. Уже через год концептуальному трайку удлинили кузов, добавили четыре пластиковые полудвери и снабдили ещё одним задним колесом.
BMW Isetta
Об этой букашке вы точно что-то слышали. Необычная по своей компоновке мотоколяска Isetta появилась в ФРГ в
Перевозка задержанных, как правило, не входила в обязанности полицейских «Изетт»: двухместный салон с компактным диваном был слишком тесен. Зато «сгонять» по адресу, навестить несколько домов в разных концах города или разрулить дорожный конфликт машинка позволяла. Для связи в ней имелся телефон, а для наведения порядка — регулировочные жезлы, дубинка и свисток.
VW e-Up!
В пёстром автопарке современной немецкой полиции можно отыскать свыше тридцати удивительных моделей самых разных видов — от гибридных купе до бронированных вэнов. При этом маломощные ситикары по-прежнему востребованы. И отличным примером может быть компактный Volkswagen Up! с 60-киловаттным (82 л.с.) электрическим мотором.
Такие версии появились у модели в 2010 году, и именно они встречаются на дорогах Берлина и Рима, развозя туда-сюда инспекторов полиции, сумевших уложить свои ежедневные дела в 120 километров пробега. Впрочем, обновлённый в 2019 году «электро-Ап» за счёт увеличенной батареи способен проехать и больше — до 260 километров.
Чем же патрульные Up! отличаются от обычных? Помимо цветовой раскраски и трёх мигалок, модификации для комиссариатов оснащены мобильной рацией с антенной и укомплектованы регулировочными флажками. Прямо как «Изетты» полвека назад.
Smart Ultimate
Говоря о странных автомобилях из гаражей немецкой полиции, нельзя не затронуть кампанию «Tune it! Safe!», развёрнутую с подачи местного Министерства транспорта и автоклуба ADAC. В разные годы проект предполагал сотрудничество властей с именитыми тюнинг-конторами, а целью большой затеи, помимо создания ярчайших полицейских автомобилей Европы, было привлечение внимания молодых любителей тюнинга к качественным компонентам от лицензированных контор и снижение интереса к «кустарным» доработкам.
Самым компактным шоукаром проекта в 2007 году стал двухместный Smart, доработанный мастерами из Brabus. Полицейская «табуретка» получила эффектную «люстру» в полкрыши, 18-дюймовые колёса Monoblock шириной 205 и 225 миллиметров с шинами Hankook Ventus, аэродинамический обвес и синие полосы по всему кузову. Мощность трёхцилиндрового турбомотора в версии от «Брабуса» составила 112 «лошадей».
Педальный патруль
Что ж, вот и наш чемпион в категории «Полицейская машина безо всякой строгости». Несмотря на то, что внутри этой несерьёзной коляски находится реальный полицейский Кейт Уоллер в жилете и шлеме, внешний вид экипажа из британского Хэмпшира предельно карикатурен.
Конечно, одноместный патрульный автомобиль не создавался ради пресечения разбоев и хулиганств. Напротив: его создали, чтобы развенчать миф о полицейской суровости и добавить теплоты в диалог местных властей и населения. У машинки пять скоростей, как у спортивного велосипеда (привод и механизм смены звёздочек взяты именно оттуда), и максимальная скорость в 25 километров в час, чего хватит максимум на преследование пешеходов и людей с ходунками.
Созданием машины руководил сам Уоллер — для этого, правда, пришлось потратить около 1000 фунтов
Трактор
И ещё немного британских мигалок. В 2010 году полиция Линкольншира призвала на борьбу с преступностью... пятитонный трактор! 125-сильная модель John Deere 6630 была оценена примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов (5,2 млн. ₽), однако стражам правопорядка повезло: трактор им был предоставлен производителем, а все расходы свелись к минимуму — установке проблесковых маячков и нанесению жёлто-синей раскраски.
Несмотря на абсурдное сочетание внешней атрибутики и потенциала сельхозмашины, полицейский аппарат готовился для двух важных миссий. Первой стало его участие в операции «Фьюжн» по предотвращению преступлений на селе (например, угона тракторов у фермеров), а второй — использование в качестве транспорта-выручайки на случай природных катаклизмов.
Через четыре года инициативу линкольнширских полицейских перехватили их коллеги из Стаффордшира. Правда, модель трактора была выбрана попроще — T5.105 Electro Command от компании New Holland мощностью 107 лошадиных сил. Ваша рожь вне закона, сэр!