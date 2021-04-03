Наша служба и опасна, и смешна: 8 странных полицейских машин

Один из самых странных автомобилей для российских блюстителей закона появился в начале девяно­стых. Миниатюрная «Ока» с кузовом три на полтора метра едва ли годилась на роль машины для транспортировки задер­жанных, а с учётом динамики в 30 секунд до «сотни» не могла использоваться как эффективная «догонялка». Но кризис и дефицит финансиро­вания всё-таки утвердили ситикар в должности служебного транспорта для участковых, сотрудников ГАИ и милицейских оперативников.

Миниатюрной «Оке» отрядили мигалку и добавили отличи­тельных полос по кузову, а некоторые моди­фикации снабжали изолиро­ванным отсеком для подозре­ваемых — с пере­городкой и металли­ческими решётками на окнах. Самой просторной считалась грузо­пассажирская версия «Тойма» — благодаря пластиковой надстройке «полезный» объём отсека вырастал до полутора квадратных метров. В тесноте, да не в обиде!