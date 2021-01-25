Великобритания может стать первой страной в мире, где разрешат убирать руки с руля

Глава британского Департамента транспорта Грант Шэппс планирует добиться введения в Велико­британии послаблений для владельцев автомо­билей с активной системой удержания в полосе. Как пишет The Times, таким водителям могут разрешить отвлекаться от дороги — но не всегда и не везде.

В правительстве страны намереваются позволить водителям убирать руки с руля и заниматься во время движения другими делами, но только в том случае, если дорога, по которой движется авто­мобиль, удовлетворяет сразу нескольким условиям.

Во-первых, ограничение скорости на таких магистралях не должно превышать 60 км/ч (ранее планиро­валось разрешить двигаться со скоростью до 110 км/ч). Во-вторых, к дороге не должно быть доступа у пешеходов и велоси­педистов. И наконец, направ­ления движения должны быть разделены барьером, а не только разметкой. Если проект Шэппса всё же будет принят, Велико­британия окажется первой страной в мире, где водителям официально дозволено не следить за дорогой, пусть и лишь в некоторых случаях.