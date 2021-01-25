Великобритания может стать первой страной в мире, где разрешат убирать руки с руля
Дмитрий Елизаров
Глава британского Департамента транспорта Грант Шэппс планирует добиться введения в Великобритании послаблений для владельцев автомобилей с активной системой удержания в полосе. Как пишет The Times, таким водителям могут разрешить отвлекаться от дороги — но не всегда и не везде.
В правительстве страны намереваются позволить водителям убирать руки с руля и заниматься во время движения другими делами, но только в том случае, если дорога, по которой движется автомобиль, удовлетворяет сразу нескольким условиям.
Во-первых, ограничение скорости на таких магистралях не должно превышать
60 км/ч(ранее планировалось разрешить двигаться со скоростью до 110 км/ч).Во-вторых, к дороге не должно быть доступа у пешеходов и велосипедистов. И наконец, направления движения должны быть разделены барьером, а не только разметкой. Если проект Шэппса всё же будет принят, Великобритания окажется первой страной в мире, где водителям официально дозволено не следить за дорогой, пусть и лишь в некоторых случаях.
Как уточняет The Daily Mail, это послабление обсуждается в Великобритании с прошлого года. Ранее предлагалось на законодательном уровне переименовать тех, кто использует активные водительские ассистенты, из «водителей» в «ответственных пользователей». Ответственность за ДТП, совершённое автомобилем под управлением электроники, планируется перекладывать с «пользователя» на производителя. Местное страховое сообщество выступило против нововведений и предложило всё же продолжать обязывать водителей контролировать дорожную ситуацию в полном объёме.