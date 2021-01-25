Новый Mitsubishi Outlander: первое официальное видео

Великобритания может стать первой страной в мире, где разрешат убирать руки с руля

Новости

Дмитрий Елизаров

Глава британского Департамента транспорта Грант Шэппс планирует добиться введения в Велико­британии послаблений для владельцев автомо­билей с активной системой удержания в полосе. Как пишет The Times, таким водителям могут разрешить отвлекаться от дороги — но не всегда и не везде.

  • В правительстве страны намереваются позволить водителям убирать руки с руля и заниматься во время движения другими делами, но только в том случае, если дорога, по которой движется авто­мобиль, удовлетворяет сразу нескольким условиям.

  • Во-первых, ограничение скорости на таких магистралях не должно превышать 60 км/ч (ранее планиро­валось разрешить двигаться со скоростью до 110 км/ч). Во-вторых, к дороге не должно быть доступа у пешеходов и велоси­педистов. И наконец, направ­ления движения должны быть разделены барьером, а не только разметкой. Если проект Шэппса всё же будет принят, Велико­британия окажется первой страной в мире, где водителям официально дозволено не следить за дорогой, пусть и лишь в некоторых случаях.

  • Как уточняет The Daily Mail, это послабление обсуждается в Велико­британии с прошлого года. Ранее пред­лагалось на законо­датель­ном уровне пере­именовать тех, кто использует активные водитель­ские ассистенты, из «водителей» в «ответ­ственных пользо­вателей». Ответ­ственность за ДТП, совер­шённое автомо­билем под управле­нием электроники, планируется пере­кладывать с «пользо­вателя» на произво­дителя. Местное страховое сообщество выступило против ново­введений и предложило всё же продолжать обязывать водителей контроли­ровать дорожную ситуацию в полном объёме.

Как считаете, получится у англичан?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение