Указываем полную стоимость авто в ДКП
Команда Авто.ру
Вам предлагают указать в договоре символические сто тысяч рублей вместо реальной суммы, чтобы якобы не платить налоги. Почему так делать категорически нельзя, расскажем ниже.
Зачем
Давайте сразу отметим главный момент: в договоре обязательно должна быть указана реальная стоимость автомобиля и никак иначе. Даже вероятность срыва сделки не должна заставить вас указать иное. Дело в том, что честная сумма в ДКП защитит вас и поможет вернуть деньги в случае спорных ситуаций.
Инициатором занижения суммы в ДКП обычно выступает продавец. Можно выделить несколько основных причин таких действий: уклонение от уплаты налогов, незнание закона либо мошенническая схема.
Налоги
Речь идёт про налог на доходы физических лиц. Если вы сначала приобрели автомобиль, потом его продали, получив при этом прибыль, то государство ожидает, что вы заплатите ему 13% с разницы стоимости продажи и покупки. Однако существует множество законных ситуаций, когда платить ничего не нужно:
• Сумма продажи меньше, чем сумма покупки: год назад вы купили Kia Rio за 300 тысяч рублей, а сейчас продаёте за 290 тысяч рублей. Это логично, со временем стоимость автомобиля обычно падает. Ваш доход в этом случае составляет –10 тысяч рублей и платить ничего не нужно. Главное, чтобы на руках были оба договора купли-продажи, которые подтвердят этот факт.
• Срок владения автомобилем больше трёх лет: вы купили подержанный Ford Focus три года назад за 300 тысяч рублей и захотели его продать. Независимо от того, какая будет финальная стоимость сделки, платить ничего не нужно.
Получается, что в подавляющем числе случаев обычному продавцу занижать стоимость автомобиля нет смысла. Чаще всего прибегают к такой схеме люди, которые занимаются перепродажей машин, так как и срок владения у них небольшой, и сумма продажи всегда больше, чем покупки, ведь это смысл их деятельности.
Риски
Вам как покупателю участвовать в истории с занижением стоимости в договоре невыгодно. Может возникнуть ситуация, когда вы захотите расторгнуть договор, например, если машина окажется в залоге или розыске. В этом случае вернуть удастся лишь ту сумму, что указана в ДКП.
Кроме того, когда захотите продать этот автомобиль сами, вы столкнётесь с проблемами. Вам придётся либо владеть им больше трёх лет, либо платить налоги.
Например, реальная стоимость автомобиля составляет 500 тысяч рублей, но при покупке вы указали всего 100 тысяч. Прошёл год, и вы решили поменять машину. При продаже в договоре прописали 400 тысяч рублей. По итогу вам нужно заплатить налог: (400 000 – 100 000) × 0,13 = 39 000 рублей.