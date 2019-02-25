Указываем полную стоимость авто в ДКП

Риски

Вам как покупателю участвовать в истории с занижением стоимости в договоре невыгодно. Может возникнуть ситуация, когда вы захотите расторгнуть договор, например, если машина окажется в залоге или розыске. В этом случае вернуть удастся лишь ту сумму, что указана в ДКП.

Кроме того, когда захотите продать этот автомобиль сами, вы столкнётесь с проблемами. Вам придётся либо владеть им больше трёх лет, либо платить налоги.

Например, реальная стоимость автомобиля составляет 500 тысяч рублей, но при покупке вы указали всего 100 тысяч. Прошёл год, и вы решили поменять машину. При продаже в договоре прописали 400 тысяч рублей. По итогу вам нужно заплатить налог: (400 000 – 100 000) × 0,13 = 39 000 рублей.