Ради стабилизации цен на топливо введут изменения на бирже
Дмитрий Елизаров
Правительство России приняло новые меры для сохранения цен на бензин и прочие виды топлива. Как говорится в официальном сообщении правительства, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, изменяющее порядок биржевых торгов топливом.
Крупные нефтяные компании были обязаны отправлять часть топлива на биржу для реализации по рыночным ценам. Принято считать, что эта мера снижает вероятность бесконтрольного роста цен по причине монопольного ценообразования: многие крупные игроки топливного рынка владеют собственными сетями АЗС, а на бирже топливо могут купить и независимые сети.
«Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объёмы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперёд», — говорится в заявлении. Решение должно дополнительно снизить давление на розничные цены. Кроме того, торговать через биржу разрешили и посредством автомобильных поставок, тогда как ранее отгружать нефтепродукты можно было только по железной дороге.
В начале месяца в России заработал скорректированный демпфирующий механизм: власти изменили формулу расчёта компенсаций нефтяным компаниям. В Минэнерго заявили, что эта мера позволит владельцам розничных АЗС сохранить маржинальность, не увеличивая цены.