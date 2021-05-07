Ради стабилизации цен на топливо введут изменения на бирже

Крупные нефтяные компании были обязаны отправлять часть топлива на биржу для реали­зации по рыночным ценам. Принято считать, что эта мера снижает вероятность бесконтроль­ного роста цен по причине монополь­ного цено­образования: многие крупные игроки топливного рынка владеют собственными сетями АЗС, а на бирже топливо могут купить и независимые сети.

«Новое постановление вводит понятие регуляр­ности и равно­мерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправля­ющие топливо на биржу, планиро­вали объёмы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперёд», — говорится в заявлении. Решение должно дополни­тельно снизить давление на розничные цены. Кроме того, торговать через биржу разрешили и посред­ством авто­мобильных поставок, тогда как ранее отгружать нефте­продукты можно было только по железной дороге.