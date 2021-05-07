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Ради стабилизации цен на топливо введут изменения на бирже

Новости

Дмитрий Елизаров

Правительство России приняло новые меры для сохранения цен на бензин и прочие виды топлива. Как говорится в официальном сообщении правитель­ства, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постанов­ление, изменяющее порядок биржевых торгов топливом.

  • Крупные нефтяные компании были обязаны отправлять часть топлива на биржу для реали­зации по рыночным ценам. Принято считать, что эта мера снижает вероятность бесконтроль­ного роста цен по причине монополь­ного цено­образования: многие крупные игроки топливного рынка владеют собственными сетями АЗС, а на бирже топливо могут купить и независимые сети.

  • «Новое постановление вводит понятие регуляр­ности и равно­мерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправля­ющие топливо на биржу, планиро­вали объёмы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперёд», — говорится в заявлении. Решение должно дополни­тельно снизить давление на розничные цены. Кроме того, торговать через биржу разрешили и посред­ством авто­мобильных поставок, тогда как ранее отгружать нефте­продукты можно было только по железной дороге.

  • В начале месяца в России заработал скорректиро­ванный демп­фирующий механизм: власти изменили формулу расчёта компенсаций нефтяным компаниям. В Минэнерго заявили, что эта мера позволит владельцам розничных АЗС сохранить маржиналь­ность, не увеличивая цены.

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