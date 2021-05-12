Хакеры парализовали работу крупнейшего топливопровода США
Дмитрий Елизаров
Американская компания Colonial Pipeline, чей 8800-километровый трубопровод обслуживает восточную часть страны, временно приостановила свою деятельность
Спрос на топливо с момента начала перебоев повысился на величину от 14 до 40%, а цена галлона бензина (около 4,5 литра) в юго-восточных штатах увеличилась на 8 центов и в среднем составила 3 доллара (чуть более 220 рублей) впервые с 2016 года. Причиной этому стала паника среди автомобилистов, которые после перекрытия трубопровода бросились закупаться топливом впрок.
Губернаторы ряда штатов, включая Вирджинию и Флориду, объявили чрезвычайное положение ради того, чтобы обеспечить топливом всех нуждающихся. В администрации президента США началось обсуждение возможной отмены так называемого «Закона Джонса», запрещающего судам зарубежных компаний каботажные рейсы в прибрежных водах. Предполагается, что благодаря этому удастся наладить более оперативные поставки топлива на иностранных танкерах.
Агентство Associated Press отмечает, что Colonial Pipeline закрывала примерно 45% потребностей восточного побережья США в топливе, и сейчас хранилища на более чем тысяче АЗС уже пересохли. Сама компания обещает так или иначе справиться с возникшими проблемами к концу нынешней недели.
В России схожая ситуация наблюдалась в феврале в Хабаровском крае: здесь дефицит бензина был обусловлен срывом сроков модернизации местного нефтеперерабатывающего завода.