Хакеры парализовали работу крупнейшего топливопровода США

Американская компания Colonial Pipeline, чей 8800-кило­метровый трубо­провод обслужи­вает восточную часть страны, временно приостано­вила свою деятель­ность из-за кибератаки. В итоге многие запра­вочные станции на востоке США просто опустели, а цены на бензин выросли, сообщает USA Today.

Спрос на топливо с момента начала перебоев повысился на величину от 14 до 40%, а цена галлона бензина (около 4,5 литра) в юго-восточных штатах увели­чилась на 8 центов и в среднем составила 3 доллара (чуть более 220 рублей) впервые с 2016 года. Причиной этому стала паника среди авто­мобили­стов, которые после пере­крытия трубо­провода бросились закупаться топливом впрок.

Губернаторы ряда штатов, включая Вирджи­нию и Флориду, объявили чрезвы­чайное положение ради того, чтобы обеспечить топливом всех нуждающихся. В админи­страции президента США началось обсуж­дение возможной отмены так называ­емого «Закона Джонса», запрещающего судам зарубежных компаний каботажные рейсы в прибрежных водах. Пред­полагается, что благодаря этому удастся наладить более оперативные поставки топлива на иностранных танкерах.

Агентство Associated Press отмечает, что Colonial Pipeline закрывала примерно 45% потреб­ностей восточного побережья США в топливе, и сейчас хранилища на более чем тысяче АЗС уже пересохли. Сама компания обещает так или иначе справиться с возникшими проблемами к концу нынешней недели.