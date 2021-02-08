60 рублей за литр: названы регионы России с самым доступным бензином

Самый доступный бензин АИ-92 в России обнаружен в Ямало-Ненецком автономном округе. К такому выводу пришли аналитики «РИА Новости», отметив, что доступный — не значит дешёвый. В среднем по стране бензин за год подорожал на 2,9% (ниже уровня инфляции), а в одном из регионов даже подешевел.

Доступность бензина аналитики определяли посред­ством расчётов числа литров АИ-92, которые можно купить на среднюю зарплату в регионе по средней для региона цене. Январскую тройку лидеров по доступ­ности топлива составили ЯНАО, Москва и Чукотка с резуль­татами 2155, 1944 и 1707 литров соответ­ственно. Именно в Чукотском автономном округе зафикси­рована самая высокая стоимость бензина — 60 рублей за литр, за год здесь топливо подорожало на 7,1%.

Высокие цены на бензин в дальне­восточных регионах объясняются сложностью доставки топлива, а его доступ­ность — уровнем средней зарплаты. Более 50 рублей литр «девяносто второго» стоит не только на Чукотке, но и в Якутии, Магаданской области, на Сахалине и на Камчатке. И во всех этих регионах на среднюю зарплату можно купить более тысячи литров бензина.

Аутсайдерами рейтинга стали Карачаево-Черкесия (573 литра), Ивановская область (569 литров) и Дагестан (560 литров). При этом самый дешёвый бензин обнаружен в Челябинской области (40,04 рубля за литр), а сам регион находится в рейтинге доступности на 32-м месте. За прошедший год цена литра АИ-92 выросла практически везде, за исключе­нием Алтайского края (-0,27%), а также респуб­лики Алтай и Челябинской области, где показатели остались прежними.