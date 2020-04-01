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На заправочные пистолеты предложили наносить сообщения о вреде автомобилей

Новости

Николай Андреев

Международная группа учёных и экспертов в области здравоохранения призвала наносить на заправочные пистолеты пугающие картинки — вроде тех, что используются на пачках сигарет. Как сообщает The Times, наклейки уже появились на АЗС в канадском Ванкувере, а в мае их можно будет видеть на шведских заправках.

«Использование этого топлива способствует изменению климата, которое может подвергнуть гибели до 30% видов животных»

  • Авторы идеи объясняют свой призыв тем, что более 118 стран мира наносят предупреж­дающие о вреде здоровью наклейки на сигаретные пачки, благодаря чему в настоящее время курение не поддержи­вается обществом. Аналогичные преду­преж­дения можно разместить и на АЗС, потому что сжигание ископаемого топлива приводит к 3,5 миллиона прежде­временных смертей в год.

  • Учёные и экоактивисты призывают государ­ства всего мира законо­дательно обязать наносить на заправочные пистолеты пугающие картинки о загряз­нении окружающей среды и измене­нии климата. Всё это заставит людей задуматься об использо­вании автомо­билей, работающих на альтерна­тивных источниках энергии, или вовсе отказаться от личных машин.

Пугающие картинки заставят вас отказаться от автомобиля?

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