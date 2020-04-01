На заправочные пистолеты предложили наносить сообщения о вреде автомобилей

Авторы идеи объясняют свой призыв тем, что более 118 стран мира наносят предупреж­дающие о вреде здоровью наклейки на сигаретные пачки, благодаря чему в настоящее время курение не поддержи­вается обществом. Аналогичные преду­преж­дения можно разместить и на АЗС, потому что сжигание ископаемого топлива приводит к 3,5 миллиона прежде­временных смертей в год.