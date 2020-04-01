На заправочные пистолеты предложили наносить сообщения о вреде автомобилей
Николай Андреев
Международная группа учёных и экспертов в области здравоохранения призвала наносить на заправочные пистолеты пугающие картинки — вроде тех, что используются на пачках сигарет. Как сообщает The Times, наклейки уже появились на АЗС в канадском Ванкувере, а в мае их можно будет видеть на шведских заправках.
Авторы идеи объясняют свой призыв тем, что более 118 стран мира наносят предупреждающие о вреде здоровью наклейки на сигаретные пачки, благодаря чему в настоящее время курение не поддерживается обществом. Аналогичные предупреждения можно разместить и на АЗС, потому что сжигание ископаемого топлива приводит к 3,5 миллиона преждевременных смертей в год.
Учёные и экоактивисты призывают государства всего мира законодательно обязать наносить на заправочные пистолеты пугающие картинки о загрязнении окружающей среды и изменении климата. Всё это заставит людей задуматься об использовании автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии, или вовсе отказаться от личных машин.