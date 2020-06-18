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Оптовая цена 95-го бензина побила исторический максимум двухлетней давности

Новости

Николай Андреев

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербург­ской между­народной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд 2018 года. По итогам торгов 17 июня топливо стоит 56 750 рублей за тонну — на 450 рублей больше предыдущего максимума. Об этом сообщает РИА «Новости».

  • С начала июня стоимость тонны АИ-95 выросла более чем на 9 процентов. При этом цена на самый распро­странённый бензин, АИ-92, за этот же период практически не изменилась: это топливо стоит 49 809 рублей за тонну.

Марка бензина Стоимость тонны, ₽
АИ-92 48 809
АИ-95 56 750

  • Биржевая цена на АИ-95 растёт после отмены ограни­чений, связанных с пандемией, а также из-за действу­ющего со 2 июня запрета на импорт бензина, солярки, керосина, судового топлива и газойля. Он останется в силе до 1 октября.

  • Объёмы производства и поставок топлива на россий­ский рынок пока не могут удовле­творить возрастающий спрос. Биржевые цены ещё не повлияли на стоимость бензина на заправках.

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