В России подешевел бензин
Николай Андреев
В некоторых регионах России на АЗС снизились цены на бензин. Об этом сообщают «Ведомости» cо ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Больше всего бензин подешевел в Сибири, а именно в Алтайском крае и Республике Алтай. Цена за литр
АИ-92в двух регионах упала на 45 копеек — до 40,26 и 40,45 рубля соответственно. В среднем по Сибирскому федеральному округу стоимость литра АИ-92снизилась на 23 копейки — до 40,73 рубля, а АИ-95— на 13 копеек (до 43,26 рубля).
В Дагестане средняя стоимость бензина уменьшилась на 34 копейки (до 43,41 рубля за литр), в Якутии — на 32 копейки (до 57,99 рубля), в Татарстане — на 18 копеек (до 41,57 рубля), в Карелии — на 16 копеек (до 42,48 рубля), а в Ивановской области — на 13 копеек (до 41,69 рубля).
В Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина осталась на прежнем уровне. За литр
АИ-92просят 42,91 и 42,76 рубля, а за АИ-95— 47,12 и 46,01 рубля соответственно.
Бензин дешевеет на фоне падения спроса, вызванного ограничениями
из-запандемии коронавируса. Однако серьёзное снижение цен маловероятно из-за действующего в России демпферного механизма, который должен сдерживать цены на топливо во время изменения стоимости нефти.