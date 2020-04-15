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В России подешевел бензин

Новости

Николай Андреев

В некоторых регионах России на АЗС снизились цены на бензин. Об этом сообщают «Ведомости» cо ссылкой на Центральное диспет­черское управление топливно-энергети­ческого комплекса (ЦДУ ТЭК).

  • Больше всего бензин подешевел в Сибири, а именно в Алтайском крае и Республике Алтай. Цена за литр АИ-92 в двух регионах упала на 45 копеек — до 40,26 и 40,45 рубля соответ­ственно. В среднем по Сибирскому федеральному округу стоимость литра АИ-92 снизилась на 23 копейки — до 40,73 рубля, а АИ-95 — на 13 копеек (до 43,26 рубля).

  • В Дагестане средняя стоимость бензина уменьшилась на 34 копейки (до 43,41 рубля за литр), в Якутии — на 32 копейки (до 57,99 рубля), в Татар­стане — на 18 копеек (до 41,57 рубля), в Карелии — на 16 копеек (до 42,48 рубля), а в Ивановской области — на 13 копеек (до 41,69 рубля).

  • В Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина осталась на прежнем уровне. За литр АИ-92 просят 42,91 и 42,76 рубля, а за АИ-95 — 47,12 и 46,01 рубля соответ­ственно.

  • Бензин дешевеет на фоне падения спроса, вызванного ограниче­ниями из-за пандемии коронавируса. Однако серьёзное снижение цен мало­вероятно из-за действующего в России демпферного механизма, который должен сдерживать цены на топливо во время изменения стоимости нефти.

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