России предсказали резкий рост цен на бензин

Оптовые цены на бензин в России возобновили рост, который может продолжиться в течение января. Как сообщает «КоммерсантЪ», связано это с увели­чением привлекатель­ности экспорта топлива на фоне подъёма мировых цен на нефть и повышения акцизов. Власти уже пообещали, что цены если и вырастут, то лишь в пределах инфляции.

Биржевые цены на топливо возобновили рост в конце прошлого года. По данным издания, цена тонны бензина АИ-95 и AИ-92 поднялась на 7,7 и 8,4% соответ­ственно. Эксперты «Коммерсанта» считают, что это спрово­цировано увеличе­нием экспорта бензина, так как сейчас произво­дителям выгоднее поставлять топливо на внешний рынок, чем продавать в России.

На ситуацию влияют и цены на нефть, которые с начала 2021 года увеличились почти на 10%. Кроме того, в числе факторов растущей привлекатель­ности экспорта называют и по-прежнему слабый курс рубля.

С 1 января на 4% повысились акцизы на бензин и дизельное топливо. Как пишет ТАСС, платёж за тонну бензина сейчас составляет от 13 262 до 13 624 рублей, за тонну дизеля — 9188 рублей.

Вице-премьер Александр Новак уже заявил, что Минэнерго и правитель­ство держат ситуацию на контроле. Благодаря демп­фирующему механизму, работу которого он назвал «эффективной», рост цен на топливо не должен превысить темпов инфляции. По словам чиновника, в прошлом году стоимость бензина АИ-92 в России увеличилась на 2%, что существенно ниже темпов инфляции.