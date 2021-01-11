России предсказали резкий рост цен на бензин
Дмитрий Елизаров
Оптовые цены на бензин в России возобновили рост, который может продолжиться в течение января. Как сообщает «КоммерсантЪ», связано это с увеличением привлекательности экспорта топлива на фоне подъёма мировых цен на нефть и повышения акцизов. Власти уже пообещали, что цены если и вырастут, то лишь в пределах инфляции.
Биржевые цены на топливо возобновили рост в конце прошлого года. По данным издания, цена тонны бензина
АИ-95и AИ-92поднялась на 7,7 и 8,4% соответственно. Эксперты «Коммерсанта» считают, что это спровоцировано увеличением экспорта бензина, так как сейчас производителям выгоднее поставлять топливо на внешний рынок, чем продавать в России.
На ситуацию влияют и цены на нефть, которые с начала 2021 года увеличились почти на 10%. Кроме того, в числе факторов растущей привлекательности экспорта называют и по-прежнему слабый курс рубля.
С 1 января на 4% повысились акцизы на бензин и дизельное топливо. Как пишет ТАСС, платёж за тонну бензина сейчас составляет от 13 262 до 13 624 рублей, за тонну дизеля — 9188 рублей.
Вице-премьер Александр Новак уже заявил, что Минэнерго и правительство держат ситуацию на контроле. Благодаря демпфирующему механизму, работу которого он назвал «эффективной», рост цен на топливо не должен превысить темпов инфляции. По словам чиновника, в прошлом году стоимость бензина
АИ-92в России увеличилась на 2%, что существенно ниже темпов инфляции.
Летом нынешнего года регионом России с самым доступным топливом был назван Ямало-Ненецкий автономный округ. На среднюю зарплату местные жители могут приобретать до 2160 литров «девяносто второго» ежемесячно.