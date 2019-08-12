Калькулятор: сколько денег на топливо вы потратите в 2019 году в России и в других странах

Хотите узнать, сколько вы тратите на заправку своей машины за год? Или сколько потратите на другую машину, если решите её купить? И сколько будет стоить годовой запас топлива в другой стране? Просто выберите страну, добавьте ссылку на объявление на Авто.ру, укажите ваш среднегодовой пробег и нажмите кнопку «Рассчитать».

Можно заполнить поля формы вручную и посмотреть, например, сколько денег уходит на топливо у владельцев суперкаров и внедорожников с большими моторами — вдруг вы подумываете купить себе такой же.