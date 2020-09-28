Топливо для лунохода Toyota будут производить прямо на Луне
Дмитрий Елизаров
Японское аэрокосмическое агентство обнародовало план по строительству на Луне к 2035 году завода по производству водорода. Как пишет агентство Kyodo, использовать его в качестве топлива будут многоразовый космический корабль и транспорт для перемещения по поверхности спутника: разработать его ранее взялась Toyota.
Добывать топливо непосредственно на Луне дешевле, чем возить его с Земли. Японские учёные предполагают, что хотя воды на поверхности Луны и нет, в районе южного полюса спутника могут находиться залежи льда.
Ледник способен стать источником как питьевой воды, так и кислорода, и водорода. Суточная потребность станции в воде (в том числе и для перемещения по поверхности Луны и полётов над ней) оценивается в 37 тонн.
Разработкой лунохода под названием Lunar Cruiser занимаются инженеры корпорации Toyota. Шестиколёсная машина сможет перевозить от двух до четырёх космонавтов, а оснащать её планируется силовой установкой на топливных элементах. Расчётный запас хода составляет тысячу километров.
Как уточняет агентство, инженеры сейчас рассматривают и другую концепцию лунохода, который могут совсем лишить колёс. Передвигаться по поверхности Луны такой транспорт будет при помощи прыжков благодаря слабой гравитации спутника — она примерно вшестеро меньше земной.