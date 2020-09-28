Топливо для лунохода Toyota будут производить прямо на Луне

Добывать топливо непосред­ственно на Луне дешевле, чем возить его с Земли. Японские учёные пред­полагают, что хотя воды на поверх­ности Луны и нет, в районе южного полюса спутника могут находиться залежи льда.

Ледник способен стать источником как питьевой воды, так и кислорода, и водорода. Суточная потребность станции в воде (в том числе и для пере­мещения по поверх­ности Луны и полётов над ней) оцени­вается в 37 тонн.

Разработкой лунохода под названием Lunar Cruiser занимаются инженеры корпорации Toyota. Шести­колёсная машина сможет перевозить от двух до четырёх космонавтов, а оснащать её планируется силовой установкой на топливных элементах. Расчётный запас хода составляет тысячу километров.