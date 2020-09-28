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Топливо для лунохода Toyota будут производить прямо на Луне

Новости

Дмитрий Елизаров

Японское аэрокосмическое агентство обнародо­вало план по строитель­ству на Луне к 2035 году завода по производ­ству водорода. Как пишет агентство Kyodo, использовать его в качестве топлива будут много­разовый косми­ческий корабль и транспорт для пере­мещения по поверх­ности спутника: разработать его ранее взялась Toyota.

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  • Добывать топливо непосред­ственно на Луне дешевле, чем возить его с Земли. Японские учёные пред­полагают, что хотя воды на поверх­ности Луны и нет, в районе южного полюса спутника могут находиться залежи льда.

  • Ледник способен стать источником как питьевой воды, так и кислорода, и водорода. Суточная потребность станции в воде (в том числе и для пере­мещения по поверх­ности Луны и полётов над ней) оцени­вается в 37 тонн.

  • Разработкой лунохода под названием Lunar Cruiser занимаются инженеры корпорации Toyota. Шести­колёсная машина сможет перевозить от двух до четырёх космонавтов, а оснащать её планируется силовой установкой на топливных элементах. Расчётный запас хода составляет тысячу километров.

  • Как уточняет агентство, инженеры сейчас рас­сматри­вают и другую концепцию лунохода, который могут совсем лишить колёс. Пере­двигаться по поверх­ности Луны такой транспорт будет при помощи прыжков благодаря слабой гравитации спутника — она примерно вшестеро меньше земной.

Как считаете, высадится человек на Луну в этом десятилетии?

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